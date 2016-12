Trump macht Republikaner-Sprecher Spicer zum Pressechef

Der designierte US-Präsident Donald Trump macht den Sprecher der republikanischen Partei zu seinem Pressechef. Sean Spicer werde Sprecher des Weißen Hauses und der künftigen US-Regierung, teilte Trump am Donnerstag mit.

Jason Miller, der derzeit als Sprecher für Trump arbeitet, wurde als Kommunikationsdirektor nominiert. Dan Scavino soll demnach den Bereich soziale Medien leiten und die Sprecherin von Trumps Übergangsteam, Hope Hicks, die Kommunikationsstrategie verantworten.

"Sean, Hope, Jason und Dan waren Schlüsselfiguren meines Teams während des Wahlkampfs und des Übergangs", erklärte Trump. Er sei froh, dass sie auch künftig an seiner Seite arbeiteten.

Der rechtspopulistische Republikaner stellt derzeit sein Regierungsteam zusammen. Am Donnerstag holte er zwei weitere Wirtschaftsinvestoren ohne Politikerfahrung in sein Führungsteam. Der Milliardär Carl Icahn, ein scharfer Kritiker staatlicher Reglementierung, wird Trumps Sonderberater.

Der China-Kritiker Peter Navarro bekommt den neuen Posten eines Chefs des Nationalen Handelsrats, der neu geschaffen wird. Trumps Wahlkampfmanagerin Kellyane Conway wird Beraterin des Weißen Hauses.