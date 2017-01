Kaderreduktion bei Rapid - Entrup und Tomi aussortiert

Bei Fußball-Rekordmeister Rapid schreitet die Kaderreduktion zum Start der Frühjahrsvorbereitung bereits voran. Maximilian Entrup und der Spanier Tomi trainieren ab sofort nicht mehr mit der ersten Mannschaft, bestätigte Neo-Sportdirektor Fredy Bickel am Dienstag gegenüber Journalisten. "Ziel ist es, dass wir ins Trainingslager mit nicht mehr als 25 Spieler gehen", erklärte der Schweizer.

Demnach versuche man, bei zumindest fünf von derzeit 30 Spielern Lösungen zu finden. Bei Tomi sieht es laut Bickel bereits nach einer solchen aus. Entrup trainiert ab Mittwoch vorerst mit der zweiten Mannschaft. "Es geht nicht darum, irgendjemandem den Kopf abzuschlagen, sondern für alle eine gute Lösung zu finden. Bei Spielern wie Maxi Entrup haben wir auch Verantwortung", betonte Bickel.

Entrup war erst im Sommer vom Zweitligisten FAC zu Rapid gewechselt, der Transfer sorgte für Kontroversen. Wegen seiner Vergangenheit in der Fan-Szene des Stadtrivalen Austria sah sich der 19-Jährige immer wieder Schmähungen der eigenen Fans ausgesetzt. Beim Auslaufen nach dem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Torpedo Schodsina (3:0) detonierte im August sogar ein Knallkörper neben dem U19-Nationalspieler.

Tomi hatte ein Jahr früher in Wien-Hütteldorf angeheuert, im Gegensatz zu Entrup hatte er auch Tore zu bejubeln - fünf an der Zahl waren es in eineinhalb Jahren bzw. 16 Einsätzen für die erste Mannschaft. "Dass es zwei Stürmer betrifft, ist eher Zufall", sagte Bickel über seine ersten Kaderreduktionen. Der Schweizer hat laut eigenen Angaben bereits mit mehreren Spielern "sehr gute und vernünftige Gespräche geführt".



Die Reduktion ist seine Hauptaufgabe. "Natürlich wären Präsentationen schöner", gestand Bickel, der sein Amt als Nachfolger des Deutschen Andreas Müller erst mit Anfang Jänner offiziell angetreten hat. "Zuerst kommen aber die Abgaben. Es wird keine neuen Spieler geben vor den Abgaben." Auch ohne Tomi und Entrup zählt der Profikader noch 28 Akteure. "Es geht darum, dass auch für junge Spieler Platz geschaffen wird", erklärte der Sport-Geschäftsführer.

Rapid hebt am 22. Jänner ins einwöchige Trainingslager nach Benidorm in Spanien ab. Zum Meisterschaftsstart Mitte Februar definitiv noch ausfallen werden Mittelfeldmann Stefan Schwab und Flügelspieler Philipp Schobesberger. Schwab soll laut Trainer Damir Canadi nach seinem im Oktober erlittenen Knöchelbruch Ende Februar wieder einsteigen, Schobesberger laboriert an einem Knochenmarksödem im Knie.

Der Isländer Arnor Ingvi Traustason steht dafür nach seinem Rippenbruch von Mitte Dezember ebenso wieder zur Verfügung wie Kapitän Steffen Hofmann. Dieser genießt laut Canadis Darstellung allerdings keine Sonderbehandlung. "Er ist fit und ist genauso ein Mannschaftsteil. Er muss sich qualifizieren wie jeder andere auch", sagte der Chefcoach über den 36-jährigen Deutschen.