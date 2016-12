Nach dem Überfall auf eine Frau in einer Innsbrucker Tiefgarage ist der Verdächtige am Donnerstagvormittag festgenommen worden. Der Mann war in Zirl gegen eine Mauer gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

Der Verdächtige wurde am Donnerstagvormittag einvernommen. Die Frau wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Über ihren Gesundheitszustand lagen zunächst jedoch keine näheren Informationen vor. Das Opfer sei zwar ansprechbar gewesen, könne sich aber an den Vorfall nicht erinnern, hieß es seitens der Polizei.