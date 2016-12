11 Essenstypen im Check

Essen ist nicht gleich essen. Ohne es zu merken, greifen wir in ganz bestimmten Situationen zu einem Happen - und das nicht immer nur, weil wir Hunger haben. Die Konsequenzen nehmen bald in Form zusätzlicher Kilos Gestalt an. Das muss nicht sein, wie die Autoren von "So schaffen Sie es!" wissen. Haben wir erst mal entdeckt, was der Auslöser für das unbändige Verlangen nach Essbarem ist, können wir der Angewohnheit schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Und welcher Essenstyp sind Sie?

Fernsehesser

Was wäre der Abendkrimi ohne eine Popcorn? Ein Fünftel der Männer und ebenso viele Frauen sind leidenschaftliche Fernsehesser. Das hat zwei Nachteile: Erstens isst man meist über den Gusto - schlicht und einfach deshalb, weil einem neben dem Fernsehen gar nicht auffällt, wie viel man verdrückt. Und zweitens ist das, was man während dem Fernschauen nascht, selten gesund.

Kühlschrankplünderer

Ein Viertel der Männer und 15 Prozent der Frauen genießen den Großteil ihrer Mahlzeiten direkt aus dem Kühlschrank heraus, ohne sie vorher appetitlich anzurichten. Da aber das Auge bekanntlich mit isst, bleibt die Befriedigung oft aus. Was nicht selten dazu führt, dass man weiter und weiter nascht.

Berufsesser

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Bäckerei. Könnten Sie widerstehen, wenn Ihnen Morgen für Morgen der Duft frisch gebackener Kipferl in die Nase steigt? Vermutlich nicht. Ebenso ergeht es den sogenannten Berufsessern - jenen Leuten, die beruflich mit Lebensmitteln zu tun haben. Dazu zählen natürlich auch Mütter, die tagein, tagaus dafür sorgen, dass ihre Liebsten eine warme Mahlzeit bekommen.

Stressesser

20 Prozent der Männer haben sich als Stressesser geoutet. Ebenso viele Frauen greifen zum Essen, wenn sie unter Druck stehen. Der erhoffte Erfolg - ein bisschen mehr innere Ruhe - bleibt in der Regel aus. Dafür macht sich die Strategie aber bald an Bein, Po und Bauch bemerkbar.

Resteverwerter

Ein Syndrom, das vor allem Hausfrauen und Familienmütter nur allzu gut kennen: Aufgegessen wird nicht nur die eigene Mahlzeit, sondern auch das, was die anderen übrig lassen. Wär doch schad, das gute Essen wegzuschmeißen. Gegessen wird dabei meist über den Hunger hinaus, was sich bald auf der Waage bemerkbar macht.

Zwischendurchesser

Ein Kipferl auf dem Weg zur Arbeit, ein Müsliriegel am Vormittag - damit der Magen bis zum Mittagessen nicht allzu laut knurrt. Und am Nachmittag ein paar Stück Schokolade. Fällt doch nicht ins Gewicht, oder? Und ob! Wer sich zwischendurch immer wieder einen kleinen Snack gönnt, verliert bald den Überblick darüber, was er schon alles gegessen hat. Und das fällt früher oder später sehr wohl ins Gewicht.

Kummeresser

Schokolade macht doch glücklich, oder? Also ist Naschen die logische Konsequenz, wenn man traurig ist, nicht wahr? Das denken zumindest 20 Prozent der Frauen und 4 Prozent der Männer. Doch abgesehen davon, dass der aufheiternde Effekt nicht lange anhält, macht uns nach dem Schlemmen zusätzlich zum Kummer auch das schlechte Gewissen zu schaffen. Zahlt sich nicht aus!

Erfolgsesser

Belohnen Sie sich gern mit einem Stück Kuchen oder einer Riesenportion Eis, wenn Ihnen etwas gut gelungen ist? Dann sind Sie eindeutig ein Erfolgsesser. Ihnen gehören 20 Prozent der Frauen und 10 Prozent der Männer an. Die Wurzel dieses Verhaltens liegt oft in der Kindheit, wenn man fürs Bravsein - wie könnte es auch anders sein? - Naschwerk bekommen hat.

Abendesser

Wer sich untertags keine Zeit zum Essen nimmt, wird abends oft von Heißhunterattacken geplagt. Dann wird geschlemmt, was das Zeug hält. Nicht selten liegt die späte Mahlzeit dann im Magen. Außerdem wird während der Nachtruhe der Stoffwechsel runtergefahren, was dazu führen kann, dass man bei abendlichen Großportion schneller ansetzt.

Schlinger

Dass man eigentlich schon satt gewesen wäre, bevor man sich eine zweite Portion auf den Teller geschaufelt hat, fällt einem erst dann auf, wenn man mit über dem vollen Bauch zusammengeschlagenen Händen dasitzt und überlegt, wie man jetzt bloß wieder dieses Völlegefühl loswird. Wer schlingt, isst oft über den Hunger - schlicht und einfach deshalb, weil man nicht merkt, dass man schon genug hat.

Nachtesser

15 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen schlagen dann zu, wenn alle anderen schon tief und fest schlafen. Sie zählen zur Gruppe der Nachtesser.

