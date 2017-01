» Was Sie wissen müssen «

© APA/HANS PUNZ

Gottesstaat geplant

Die am Donnerstag bei einer Anti-Terror-Razzia in Graz und Wien Festgenommenen hatten offenbar den Plan, in Österreich einen Gottesstaat aufzubauen. Deshalb wird nicht nur wegen des Verdachts der terroristischen Vereinigung (IS), sondern auch der staatsfeindlichen Verbindung ermittelt. Insgesamt wird gegen 33 Beschuldigte ermittelt. mehr lesen

© Tom Pennington/Getty Images

Eskalation im Mauer-Streit

Nach mehreren Provokationen hat Mexikos Präsident Nieto sein Treffen mit Donald Trump abgesagt. Trump verlangte im Vorfeld, dass Mexiko die geplante Grenzmauer bezahlen sollte. Er will den Bau mit einer 20-prozentigen Steuer auf Importe aus Mexiko finanzieren. Es ist unklar, ob das überhaupt mit dem Freihandelsabkommen NAFTA vereinbar ist. mehr lesen

© APA/HERBERT PFARRHOFER

„Noch einiges offen“

SPÖ und ÖVP sind sich bei mehrstündigen Verhandlungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms bei vielen Themen näher gekommen. Ein Ende der Koalition und Neuwahlen sind zwar noch nicht vom Tisch, erscheinen somit aber unwahrscheinlicher. Eine Reihe von Punkten sei aber noch offen, zeigt sich Christian Kern abwartend. Am heutigen Freitag wird weiterverhandelt. mehr lesen

© APA/AFP/Jorden Teo

Absturzdrama

Beim Absturz eines Flugzeugs während der Feiern zum australischen Nationalfeiertag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine - eine Grumman G-73 Mallard - stürzte am Donnerstag (Ortszeit) unter den Augen vieler Zehntausend Zuschauer in der westaustralischen Millionenmetropole Perth in einen Fluss. mehr lesen

» SPORT «

© APA/AFP/Joe Klamar

Neue Bestleistung

Österreichs Paarläufer Miriam Ziegler/Severin Kiefer haben am Donnerstagabend die Eiskunstlauf-EM in Ostrava mit der neuen Bestleistung von 165,63 Punkten auf Rang neun beendet. Den Titel sicherten sich erstmals die Russen Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morozow (227,58) vor den Deutschen Aljona Sawtschenko/Bruno Massot (222,35). Bronze ging an Vanessa James/Morgan Cipres aus Frankreich (220,02). mehr lesen

» AUSBLICK «

© APA/AFP/Daniel Leal-Olivas

Heikle Mission

Eine Woche nach seinem Amtsantritt empfängt US-Präsident Donald Trump am Freitag die britische Premierministerin Theresa May im Weißen Haus. Sie ist der erste ausländische Staatsgast, den Trump seit seiner Amtsübernahme trifft. Der neue Präsident ist ein vehementer Befürworter des Brexit. Bei dem Treffen wird es um ein angestrebtes bilaterales Handelsabkommen beider Staaten gehen. mehr lesen

» TERMINE «

9.00 Uhr in Wien: Kranzniederlegung an der Präsidentengruft mit militärischem Zeremoniell durch Van der Bellen

Kranzniederlegung an der Präsidentengruft mit militärischem Zeremoniell durch Van der Bellen 9.00 Uhr in Klagenfurt: Prozess gegen Scheuch, Dörfler, Dobernig, Petzner u.a. wegen Untreue

Prozess gegen Scheuch, Dörfler, Dobernig, Petzner u.a. wegen Untreue Weltweit: Internationaler Tag des Gedenkens an Opfer des Holocaust

» TV-TIPPS «

Alles eine Frage der Zeit: 20.15 Uhr, Puls 4 - Britische Komödie mit Rachel McAdams: Tim, erfährt zu Silvester von seinem Vater, dass alle Männer der Familie in ihre eigene Vergangenheit reisen können - und will diese Fähigkeit nutzen, um endlich eine Freundin zu finden.

Entstehung der Alpen: 21.15 Uhr, Servus TV - Dokumentation: Warum kamen die ersten Reisenden in die Alpen und wie entwickelte es sich zum Massentourismus?

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: 22.15 Uhr, RTL - Reality-Show im Endspurt: Wer schafft es ins Finale des Promi-Camps?