» Was Sie wissen müssen «

Trumps Flüchtlingsplan

Der neue US-Präsident Donald Trump wird in Kürze eine Reihe von Schritten zur Beschränkung der Einwanderung anordnen, das berichteten Kongressmitarbeiter und Einwanderungsexperten. Demnach wird Trump bereits an diesem Mittwoch eine Anweisung unterzeichnen, wonach die meisten Flüchtlinge vorübergehend nicht ins Land gelassen werden sollen. Trump selbst kündigte einen "großen Tag" für die nationale Sicherheit und den "Bau einer Mauer" an der Grenze zu Mexiko an. mehr lesen

Kern macht ÖVP Druck

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) fordert vom Koalitionspartner ÖVP in Sachen Regierungsprogramm-"Update" bis Freitag Ergebnisse. "Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was vorliegt. Unsere Hand ist ausgestreckt, die ÖVP muss entscheiden, ob sie das will", so Kern in der "Krone". Vizekanzler Reinhold Mitterlehner reagierte prompt, will Ergebnisse abliefern: "Der Kanzler hat die Hand gereicht. Ich schlage ein", sagte der ÖVP-Chef. mehr lesen

Medikamentenspuren

Die Wasserqualität in Österreich ist zwar der ÖVGW zufolge sehr gut, durch immer besseren Messmethoden werden aber auch Belastungen sichtbar, von denen man früher nichts wusste. So sind bei einer Analyse des Umweltbundesamts etwa Rückstände von Medikamenten gefunden worden. Derzeit sind sie laut ÖVGW-Vizepräsident Franz Dinhobl aber "noch sehr gering". mehr lesen

Weniger Terror-Straftaten

Auch wenn man angesichts der spektakulären Festnahme des 17-jährigen Terrorverdächtigen nicht den Eindruck hat: Die Zahl der Delikte mit radikal-islamistischem Hintergrund war 2016 - nach dem starken Anstieg nach Ausbruch des Syrien-Konflikts - stark rückläufig. So wurden im Vorjahr nur 34 Personen wegen Terrorverdachts festgenommen, 2015 waren es noch 49. Nach wie vor viel zu tun hat die Justiz. mehr lesen

» SPORT «

Hundertstel-Krimi

Der Sieger des 20. Nightrace in Schladming heißt Henrik Kristoffersen. Der Norweger, vor zwei Tagen in Kitzbühel ausgeschieden war, setzte sich am Dienstagabend in einem Zweikampf der Superlative um neun Hundertstelsekunden gegen Marcel Hirscher durch. Dritter wurde der Russe Alexander Choroschilow, damit entspricht das Podium jenem vom Vorjahr exakt. Manuel Feller belegte den sechsten Rang. mehr lesen

Brignone-Sieg

Die Italienerin Federica Brignone hat am Dienstag den Riesentorlauf am Kronplatz gewonnen. Die 26-Jährige setzte sich in diesem Premierenrennen im alpinen Ski-Weltcup 0,55 Sekunden vor der Französin Tessa Worley durch. Die Italienerin Marta Bassino (+0,57 Sek.) wurde Dritte, die Salzburgerin Bernadette Schild (1,19) als beste Österreicherin Siebente. Weltmeisterin Anna Veith hatte als 31. den zweiten Durchgang der Top 30 um fünf Hundertstel verpasst.

» AUSBLICK «

EU-Kommission äußert sich zu Grenzschutz

Die EU-Kommission will sich am Mittwoch (ca. 13.00 Uhr) dazu äußern, ob Deutschland und andere europäische Länder ihre Grenzkontrollen verlängern dürfen. Eigentlich sind im reisefreien Schengenraum keine Kontrollen vorgesehen, mehrere Staaten hatten sie in der Flüchtlingskrise aber wieder eingeführt. Die endgültige Entscheidung liegt bei den EU-Staaten.

» TERMINE «

10.00 Uhr in Wien: Internetoffensive Österreich "IKT Konvent 2017" mit Kanzler Kern und Vizekanzler Mitterlehner

Internetoffensive Österreich "IKT Konvent 2017" mit Kanzler Kern und Vizekanzler Mitterlehner 18.30 Uhr in Wien: Ö1-Klartext: "Schwarz-Blau - eine Entfremdung?" mit ÖVP-Chef Mitterlehner und FPÖ-Chef Strache

Ö1-Klartext: "Schwarz-Blau - eine Entfremdung?" mit ÖVP-Chef Mitterlehner und FPÖ-Chef Strache 20.00 Uhr in Wien: Außenminister Kurz trifft auf bosnischen Amtskollegen Crnadak

» TV-TIPPS «

15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben: 20.15 Uhr, SAT.1 - Reportage. n der unterhaltsamen Betrachtung von Deutschen zwischen Reinlichkeit und Hygienewahn verraten Promis, ob sie auf dem stillen Örtchen zu den Knüllern oder Faltern zählen.

Darjeeling Limited: 20.15 Uhr, arte - Komödie. Seit Vaters Tod haben sie kein Wort mehr gewechselt: Nun will sich der an Leib und Seele ramponierte Francis (Owen Wilson) auf einem Indien-Trip mit seinen Brüdern Jack (Jason Schwartzman, auch Co-Autor) und Peter (Adrien Brody) versöhnen und sich erleuchten lassen.

DOKeins: 20.15 Uhr, ORFeins - Doku. Ökodoku von Fisher Stevens. Oscar-Preisträger Leonardo Di Caprio engagiert sich im Kampf gegen die Erderwärmung. Auf seiner Reise um die Welt trifft er u. a. den ehemaligen US-Präsident Barack Obama und Papst Franziskus.