Trump wird Präsident

Der Tag ist gekommen: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Hunderttausende werden sich schon in der Früh in der Hauptstadt Washington einfinden, um seinem Ablegen des Amtseides um kurz vor 12.00 Uhr mittags (18.00 MEZ) beizuwohnen. Ebenfalls Hunderttausende Menschen wollen dagegen demonstrieren. mehr lesen

Auto rast in Menge

In der australischen Stadt Melbourne ist ein Autofahrer in eine Gruppe Fußgänger gerast und hat drei Menschen getötet sowie rund 20 weitere verletzt. Der Mann habe offenbar vorsätzlich gehandelt, einen terroristischen Hintergrund habe die Tat jedoch nicht, sagte der Polizeichef des Bundesstaates Victoria, Stuart Bateson, am Freitag. Der Verdächtige sei in Polizeigewahrsam. mehr lesen

Kaum noch Hoffnung

Nach dem Lawinenabgang auf ein abgelegenes Berghotel in den italienischen Abruzzen rechnen die Rettungskräfte nicht mehr mit Überlebenden. Zwei Leichen wurden bis Donnerstagabend aus den Schneemassen geborgen, zwei weitere Menschen außerhalb des Hotels konnten mit Unterkühlungen gerettet werden. Allerdings wurden am Abend weiterhin rund 30 Menschen vermisst. mehr lesen

"El Chapo" ausgeliefert

Der mexikanische Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman ist an die USA ausgeliefert worden. Das teilte die mexikanische Regierung am Donnerstag mit. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof Einsprüche des inhaftierten Chefs des Sinaloa-Kartells gegen seine Auslieferung zurückgewiesen. Aus mexikanischen Behördenkreisen hieß es, "El Chapo" sei nach New York gebracht worden. mehr lesen

» SPORT «

Runde drei für Thiem

Dominic Thiem hat am Donnerstag zum zweiten Mal und wie im Vorjahr die dritte Runde der Australian Open erreicht. Der als Nummer acht gesetzte Niederösterreicher besiegte den Australier Jordan Thompson (ATP-76.) nach 2:43 Stunden mit 6:2,6:1,6:7(8),6:4 und musste wie schon in Runde eins über vier Sätze gehen. Thiem kämpft am Samstag um sein erstes Achtelfinale beim ersten Major-Turnier des Jahres. Sein Gegner ist der Franzose Benoit Paire, der den Italiener Fabio Fognini in fünf Sätzen niederrang. mehr lesen

Gute Chancen

Nur 2/100 Sekunden hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde und 5/100 vor dessen Landsmann Kjetil Jansrud hat der Salzburger Hannes Reichelt am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel den zweiten Platz belegt. Fünfter war Max Franz (+0,16), Siebenter Romed Baumann (0,42). Am Freitag geht als Auftakt der Hahnenkammrennen der Super-G in Szene, Samstag folgt die Abfahrt, Sonntag der Slalom.

» AUSBLICK «

Geheimnis über Wiener SPÖ-Rochaden wird gelüftet

Die Wiener SPÖ trifft sich am Freitag um 14.00 Uhr zur einer Tagung des erweiterten Vorstands. Das Treffen wird seit Tagen mit Spannung erwartet. Denn dort sollen von Parteichef und Bürgermeister Michael Häupl in den Raum gestellte Personalrochaden diskutiert und beschlossen werden. Jedenfalls fixiert werden soll die Nachfolge für die scheidende Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely. Die streitbare Ressortchefin hatte vor einer Woche ihren Rücktritt bekanntgegeben.

» TERMINE «

18.00 Uhr in Washington: Amtseinführung von Donald Trump

Amtseinführung von Donald Trump 18.30 Uhr in Wien: Veranstaltung "Die lange Nacht des Sex" im Wien Museum

Veranstaltung "Die lange Nacht des Sex" im Wien Museum 20.00 Uhr in Going: Weißwurstparty beim Stanglwirt

Weißwurstparty beim Stanglwirt Ganztags in Davos: Letzter Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos, u.a. mit Sebastian Kurz

» TV-TIPPS «

Wir sind Kaiser - Die Seyffenstein-Chroniken: 20.15 Uhr, ORFeins - Zu Gast bei Robert Heinrich I. sind dieses Mal Larissa Marolt, Helge Schneider, Money Boy und Herbert Haupt

Mythos Alpen: 20.15 Uhr, ServusTV - Szenische Dokumentation über die Alpen, ihre Historie, Pioniere und Pilger

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: 22.15 Uhr, RTL - Schon nach wenigen Tagen enthüllt der Dschungel das wahre Gesicht der Stars. Das Zusammenleben im Team wird zur obersten Priorität. Individuelle Wünsche und Empfindlichkeiten sind nicht von Belang. (Reality-Show)