» Was Sie wissen müssen «

Silvester-Attentäter gefasst

Zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub ist der Attentäter laut türkischen Medienberichten gefasst. Die türkische Polizei nahm den Mann bei einem Großeinsatz am Montagabend in einer Wohnung im Istanbuler Stadtteil Esenyurt fest. Dort habe er sich gemeinsam mit seinem vier Jahre alten Sohn aufgehalten. mehr lesen

Auf offener Straße verbrannt

Bei einem schrecklichen Brandunfall ist Montagabend in Wien eine Frau Frau verbrannt und ein Mann schwer verletzt worden. Die vermutlich Obdachlosen entfachten unter einer Fußgängerbrücke bei der Laaer Berg Straße mit Benzin ein Feuer, um sich vor der Kälte zu schützen. Der Brand dürfte sich sehr schnell ausgebreitet und auf das Paar übergegriffen haben. mehr lesen

Harter Brexit

Theresa May wird heute eine Grundsatzrede zu ihrer Brexit-Strategie halten. Demnach strebt sie einen "harten Brexit" an. Es werde keine Teil-Mitgliedschaft in der EU noch sonstige Konstrukte geben, die Großbritannien "halb drinnen" oder "halb draußen" ließen. Eines der zentralen Themen werde sein, die Kontrolle über die britischen Grenzen zurückzugewinnen. mehr lesen

Letzter Mann am Mond tot

Gene Cernan, der als letzter Mensch auf dem Mond war, ist mit 82 Jahren gestorben. Der Astronaut war im Dezember 1972 Kommandant der Raumfähre "Apollo 17" gewesen. Als er das Modul "Challenger" verließ, war er der elfte Mensch, der den Mond betrat. Alles in allem verbrachte Cernan laut NASA 566 Stunden und 15 Minuten im All, davon 73 Stunden auf dem Mond. mehr lesen

Suche nach Flug MH370 eingestellt

Fast drei Jahre nach dem ungeklärten Verschwinden des Flugs MH370 der Fluglinie Malaysia Airlines ist die Suche nach der Boeing 777 eingestellt worden. An Bord des Flugzeugs, das am 8. März 2014 von den Radarschirmen verschwand, waren 239 Menschen. mehr lesen

» SPORT «

Knieprobleme

Georg Streitberger muss wegen Schmerzen aufgrund einer Überreizung im Knie eine mindestens zweiwöchige Pause einlegen. Im Dezember war Streitberger wegen eines Risses am Außenmeniskus operiert worden, er gab erst vergangene Woche in den Abfahrtstrainings in Wengen sein Comeback. mehr lesen

Eine Runde weiter

Dominic Thiem steht beim Tennis-Grand-Slam Australian Open in der zweiten Einzelrunde. Der 23-Jährige besiegte am Dienstag in seinem Auftaktmatch den Deutschen Jan-Lennard Struff nach 2:54 Stunden 4:6,6:4,6:4,6:3. Um den Einzug in die dritte Runde geht es für den Weltranglisten-Achten gegen den Portugiesen Joao Sousa oder den Australier Jordan Thompson.

» AUSBLICK «

Van der Bellen wird am Mittwoch 73

Acht Tage vor seiner Angelobung zum Bundespräsidenten feiert Alexander Van der Bellen Geburtstag - und dies wohl für längere Zeit noch einmal rein im privaten Kreis. Am Mittwoch, 18. Jänner, wird der designierte Bundespräsident 73 Jahre alt. Damit ist er der zweitälteste Bundespräsident zu Beginn der ersten Amtszeit - rechnet man die zweiten Amtszeiten dazu, ist er drittälteste. Bei der ersten Angelobung zum Bundespräsidenten war bisher nur Theodor Körner - im Jahr 1951 - mit 78 Jahren älter als der am 5. Dezember zum Staatsoberhaupt gewählte frühere Grünen-Chef. Zu Beginn der zweiten Amtszeit zählte Adolf Schärf (73) im Jahr 1963 zwei Wochen mehr als Van der Bellen am 26. Jänner.

» TERMINE «

9.00 Uhr in Skien: Berufungsprozess zu Haftbedingungen des norwegischen Rechtsextremisten Breivik

Berufungsprozess zu Haftbedingungen des norwegischen Rechtsextremisten Breivik 9.00 Uhr in Klagenfurt: Prozess gegen Uwe Scheuch, Dörfler, Dobernig u.a. wegen Untreue

Prozess gegen Uwe Scheuch, Dörfler, Dobernig u.a. wegen Untreue 10.00 Uhr in Wien: Ministerrat u.a. mit Asylstatistik

Ministerrat u.a. mit Asylstatistik 10.00 Uhr in Karlsruhe: Urteil vor deutschem Bundesverfassungsgericht im NPD-Verbotsverfahren

Urteil vor deutschem Bundesverfassungsgericht im NPD-Verbotsverfahren 11.30 Uhr in Wien: Mediengespräch des Bürgermeisters zum Thema "Bürgerdienst"

» TV-TIPPS «

ZDFzeit - Die Tricks der Lebensmittelindustrie: 20.15 Uhr, ZDF - Doku. Verbraucher „Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co.“: Durch die industrielle Erzeugung sind viele dieser Produkte nicht so gesund, wie manche Kunden denken.

Präsident Donald Trump: 20.15 Uhr, ORF - Doku. Am 20. Januar tritt Politnewcomer Donald Trump sein Amt als Staatsoberhaupt der USA an und schwört auf die Verfassung. Der vielfache Emmy-Gewinner Michael Kirk hielt schon den irren Wahlkampf filmisch fest. Seine Doku verheißt eine kritische Betrachtung der Ereignisse.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 22.15 Uhr, RTL - Show. Voller Schadenfreude begleiten Daniel Hartwich und Sonja Zietlow die Ereignisse des Dschungelcamps.