» Was Sie wissen müssen «

Kerns "Plan A"

Bundeskanzler Christian Kern hat am Mittwoch seine erste Grundsatzrede zur Zukunft Österreichs gehalten. Dabei hat der SPÖ-Chef seinen "Plan A" vorgestellt, mit dem er seinen zu Beginn seiner Amtszeit angekündigten "New Deal" umsetzen will. Primäres Ziel Kerns ist es, bis 2020 200.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. In seiner Rede verzichtete der Kanzler auch nicht auf Tabubrüche und Spitzen gegen die EU. mehr lesen

Trump bleibt sich treu

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat auf der ersten Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg Berichte über eine angebliche russische Geheimakte mit kompromittierendem Material dementiert. Es handle sich um Falschmeldungen. Trump räumte ein, dass Russland vermutlich für Hackerangriffe auf Demokraten im Wahlkampf verantwortlich gewesen sei. Dennoch wolle er sich für bessere Beziehungen zu Russland einsetzen. Mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gegen illegale Einwanderung will er unterdessen nicht warten, bis Verhandlungen mit Mexiko darüber abgeschlossen sind. mehr lesen

Erste Hinrichtung 2017

In den USA ist zum ersten Mal im neuen Jahr ein zum Tode Verurteilter hingerichtet worden. Der 48-jährige Christopher Wilkins wurde in einem Gefängnis in Huntsville im US-Bundesstaat Texas durch eine Giftspritze getötet, sagte ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde. Wilkins war 2005 wegen eines Doppelmordes im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft schuldig gesprochen worden. mehr lesen

Kältewelle: Neue Todesopfer

Die Zahl der Toten durch die jüngste Kältewelle in Europa ist auf mindestens 65 gestiegen. Im Süden Bulgariens starben während eines Schneesturms am Dienstag zwei irakische Flüchtlinge an Kohlenmonoxid-Vergiftungen, weil ihr Ofen defekt war, wie örtliche Medien am Mittwoch berichteten. Damit kamen bisher in Bulgarien sieben Menschen ums Leben. mehr lesen

» SPORT «

Mayer mit Bestzeit

Nach Gröden hat Matthias Mayer in Wengen für eine weitere Abfahrtstrainingsbestzeit gesorgt. Der Olympiasieger aus Kärnten verwies am Mittwoch beim Zeitlauf vom Originalstart auf verkürzter Strecke bis zur Wasserstation den Schweizer Carlo Janka um 0,24 Sekunden und seinen Landsmann Max Franz um 0,41 auf die weiteren Plätze. mehr lesen

Vorfreude auf Comeback

Lindsey Vonn freut sich auf ihr nächstes Ski-Comeback. "Worte können nicht beschreiben wie sehr ich mich darauf freue, auf die Pisten zurückzukehren", sagte die lange verletzt gewesene, vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin einen Tag vor dem ersten Abfahrts-Training in Altenmarkt/Zauchensee gegenüber dem TV-Sender Eurosport. Das erste Training am Donnerstag wurde wegen der erwarteten Schneefälle auf 12.30 Uhr verlegt.

» AUSBLICK «

Messestarts in Wien

Vom 12. bis 15. Jänner 2017 findet in den Hallen der Messe Wien wieder die alljährliche Vienna Autoshow sowie die Ferien-Messe, Genusswelt und Bike Village Vienna statt. Für die Automesse sind 40 Marken mit 400 Modellen angekündigt, die Ferien-Messe lockt mit 850 Ausstellern aus 80 Ländern. Alle vier Messen können mit einem gemeinsamen Ticket besucht werden, das Tagesticket kostet 9 bis 11 Euro.

» TERMINE «

9.00 Uhr in Pöllau: Fortsetzung der ÖVP-Klubklausur "Österreich voran"

Fortsetzung der ÖVP-Klubklausur "Österreich voran" 10.00 Uhr in Wien: Außenminister Kurz präsentiert Prioritäten des österreichischen OSZE-Vorsitzes

Außenminister Kurz präsentiert Prioritäten des österreichischen OSZE-Vorsitzes 12.00 Uhr in Wien: Sicherheitspolitischer Jahresauftakt: Rede von Verteidigungsminister Doskozil

Sicherheitspolitischer Jahresauftakt: Rede von Verteidigungsminister Doskozil 14.00 Uhr in Wien: Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Van der Bellen und Verteidigungsminister Doskozil

» TV-TIPPS «

Die Biologie des Lachens: 20.15 Uhr, 3sat - Doku. Forscher haben interessante Details parat. Warum etwa Versuchspersonen nicht auf Befehl lachen können, obwohl das sonst eindeutig ansteckend ist. Das und noch mehr im Doku-Tipp des Tages.

Kottan ermittelt: Der Geburtstag: 21.50 Uhr, ORFeins - Krimi-Komödie. Letzte Folge mit dem "Ur-Kottan" Peter Vogel, danach löste Franz Buchrieser die Fälle im Kult-Krimi.