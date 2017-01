» Was Sie wissen müssen «

US-Präsident Barack Obama hat sich mit einer engagierten und emotionsgeladenen Rede nach acht Jahren im Weißen Haus von seinen Landsleuten verabschiedet. "Es war die größte Ehre meines Lebens, Euch zu dienen", sagte er. Obama rief die Amerikaner auf, als aktive Bürger die Zukunft mitzugestalten. mehr lesen

Die russische Regierung soll kompromittierende Informationen über Donald Trump in der Hand haben. Laut einem zweiseitigen Dokument verfüge Moskau über Informationen zum Privatleben und den Finanzen des designierten Präsidenten. Trump sieht sich als Opfer einer "totalen politischen Hexenjagd". Die Berichte seien "Fake News", schrieb er auf Twitter. mehr lesen

Der rassistisch motivierte Attentäter von Charleston, Dylann Roof, ist zum Tode verurteilt worden. Das Urteil der zwölfköpfigen Geschworenen-Jury fiel am Dienstag einstimmig aus. Roof hatte sich im Juni 2015 in einer Kirche in Charleston im US-Staat South Carolina unter die afroamerikanischen Teilnehmer einer Bibelstunde gemischt und dann plötzlich um sich gefeuert. mehr lesen

Bei der Untersuchung der verletzten Skirennläuferin Michaela Kirchgasser ist ein Reizerguss im linken Knie fest gestellt worden. Dieser muss erst abklingen sowie die Schwellung zurückgegangen sein, damit die Salzburgerin wieder Skirennen fahren darf. Dies wird einige Tage dauern.

376 Tage nach seinem bisher letzten Wettkampf-Sprung im Weltcup wagt Gregor Schlierenzauer in der Qualifikation für den Bewerb in Wisla am Freitag (18.00 Uhr) ein Comeback. Der Gewinner von 53 Weltcup-Bewerben hatte am 3. Jänner 2016 enttäuscht und demotiviert das Handtuch geworfen, nachdem er auf dem Bergisel nur auf Rang 31 gelandet war. An seinem 26. Geburtstag erklärte er sein Saisonende. "Ich fühle mich gut. Das Training läuft sehr gut, aber es gibt schon noch einiges zu tun. Es kribbelt extrem, nicht nur in der Bauchgegend, sondern überall", meinte Schlierenzauer kürzlich im ORF-TV-Interview. Noch wisse er nicht, wo er stehe, doch darum geht es ihm in Polen noch nicht vorrangig. "Einfach den Wiedereinstieg genießen, es mit Dankbarkeit annehmen und die positive Energie mitnehmen und sich Schritt für Schritt so hintasten, dass man für die Weltmeisterschaft ein Thema ist", hofft der insgesamt zehnfache Weltmeister (Nordische WM und Skiflug-WM) und zweifache Weltcup-Gesamtsieger.

