» Was Sie wissen müssen «

© imago/Xinhua

Amri nach Anschlag gesichtet

Neue Hinweise zum mutmaßlichen Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt Anis Amri könnten darauf hindeuten, dass der europaweit gesuchte Tunesier nach dem Anschlag Unterschlupf in Berlin gesucht hat. Der rbb veröffentlichte Überwachungsbilder, die den Terrorverdächtigen knapp acht Stunden nach dem Lkw-Anschlag vor einem Berliner Moschee-Verein zeigen sollen. mehr lesen

© APA/AFP/dpa/Stephan Schuetze

Anschlagverdacht in Duisburg

Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Männer wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum festgenommen. Die beiden 28 und 31 Jahre alten im Kosovo geborenen Brüder stehen im Verdacht, möglicherweise einen Angriff auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben. mehr lesen

© APA/HERBERT NEUBAUER

Lugner blitzt ab

Der ORF hat mit seiner Einladungspolitik für die TV-Kurzduelle vor dem ersten Bundespräsidenten-Wahlgang im April nicht gegen das ORF-Gesetz verstoßen. Das hat die Medienbehörde KommAustria in einer aktuellen Entscheidung festgestellt. Damit holte sich der gescheiterte Kandidat Richard Lugner mit seiner Beschwerde eine Abfuhr. mehr lesen

© imago/Xinhua

Hochhausbrand in New York

Bei einem Brand in einem Hochhaus in New York am Donnerstagabend (Ortszeit) sind 24 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren auch vier Feuerwehrleute. Das Feuer war in einer Wohnung in der dritten Etage des 33-stöckigen Gebäudes in Manhattan ausgebrochen. mehr lesen

© APA/EPA/Joel Carrett

Anschlag verhindert

Die Polizei in Australien hat nach eigener Darstellung einen drohenden Anschlag am Weihnachtstag in Melbourne verhindert. Bei einem Großeinsatz von rund 400 schwer bewaffneten Polizisten sind sieben Verdächtige festgenommen worden. Mehrere Anschläge auf touristische Ziele sollen geplant gewesen sein. mehr lesen

» SPORT «

© APA/AFP/Giuseppe Cacace

Kristoffersen vor Hirscher

Henrik Kristoffersen hat das letzte alpine Ski-Rennen vor Weihnachten gewonnen. Der Norweger war am Donnerstagabend im Flutlicht-Slalom von Madonna di Campiglio 0,33 Sekunden schneller als sein Hauptkonkurrent Marcel Hirscher. Platz drei holte sich mit 1,35 Sekunden Rückstand auf den Sieger der Italiener Stefano Gross. Als zweitbester Österreicher landete Marco Schwarz auf Rang zehn.

mehr lesen

» TERMINE «

10.00 Uhr in Wien: Der Verfassungsgerichtshof präsentiert seine Bilanz 2016

» TV-TIPPS «

DasSchicksal ist ein mieser Verräter: 20.15 Uhr, ORF eins - Liebesdrama nach dem Bestsellerroman von John Green rund um die beiden Krebspatienten Hazel und Gus

Weihnachten auf Gut Aiderbichl: 22.00 Uhr, ATV - Weihnachtsshow mit Arabella Kiesbauer und Patrick Lindner als Moderatoren, die heimische und internationale Stars im Salzburger Flachgau begrüßen

Christmas in Vienna: 22.45 Uhr, ORF 2 - Das traditionelle Adventkonzert im Wiener Konzerthaus