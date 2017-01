» Was Sie wissen müssen «

Van der Bellen wird angelobt

Alexander Van der Bellen wird heute als Bundespräsident angelobt. Den Amtseid leistet der ehemalige Grünen-Chef am Vormittag vor der Bundesversammlung im Historischen Sitzungssaal des Parlaments. Danach steht seine erste Rede als Staatsoberhaupt auf dem Programm. Auch einen militärischen Festakt, Begegnungen mit Volk und Bundesregierung und einen abendlichen Empfang sieht das Protokoll vor. mehr lesen

Anti-Terroreinsätze in mehreren Bundesländern

Die Polizei hat Donnerstag früh in mehreren Bundesländern Anti-Terroreinsätze durchgeführt. Vonseiten des Innenministeriums wurden dazu zunächst keine Informationen gegeben. "Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können", sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Diese würden zu gegebenem Zeitpunkt erfolgen. mehr lesen

Regierung verhandelt weiter

Die Koalition hat sich nach dem Krach am Vortag offenbar vorübergehend doch am Riemen gerissen und am Mittwoch konstruktiv verhandelt. Nach Gesprächen zu Mittag verhandelte eine Sechser-Runde am Abend knapp vier Stunden bis kurz vor Mitternacht über ein Update des Regierungsprogramms, von dem die Zukunft der Koalition abhängt. Die Atmosphäre wurde von beiden Seiten als gut beschrieben. Die Gespräche sollen am späten Donnerstagnachmittag fortgesetzt werden. mehr lesen

Italien: Alle noch vermissten tot geborgen

Nach dem Lawinenunglück in Italien haben die Katastrophenhelfer alle noch Vermissten tot aus den Trümmern des Hotels in den Abruzzen geborgen. 29 Leichen wurden insgesamt geborgen. 11 Menschen überlebten das Unglück: Zwei Personen hatten sich im Freien aufgehalten, als die gewaltige Lawine über dem Hotel Rigopiano niederging. Neun Menschen - darunter vier Kinder - wurden aus den Trümmern befreit. mehr lesen

Startschuss für Mauerbau

US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angeordnet. Trump unterzeichnete am Mittwoch in Washington ein Dekret, mit dem das Mammutprojekt auf den Weg gebracht wird. Durch den Grenzwall sollen die illegale Einwanderung und der Drogenhandel eingedämmt werden. Der Bau der Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. In einem Interview sagte der Präsident, der Mauerbau solle bereits innerhalb der nächsten Monate beginnen. mehr lesen

» SPORT «

Halbfinale verpasst

Champions-League-Sieger Real Madrid hat das Halbfinale des spanischen Fußball-Cups überraschend verpasst. Zehn Tage nach der ersten und bisher einzigen Saisonniederlage in der Primera Division kam der Favorit am Mittwoch im Viertelfinale-Rückspiel bei Celta Vigo über ein 2:2 nicht hinaus. Nach dem 1:2 im Hinspiel war damit das Aus der Königlichen in der "Copa del Rey" besiegelt. mehr lesen

1. Mal im Major-Halbfinale

Rafael Nadal steht erstmals seit den French Open 2014 im Einzel-Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der 30-Jährige besiegte am Mittwoch bei den Australian Open in Melbourne im letzten Herren-Viertelfinale den Kanadier Milos Raonic (Nr. 3) in 2:44 Stunden 6:4,7:6(7),6:4. Im Halbfinale am Freitag spielt die Nummer neun des Turniers gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow (15). Das erste Halbfinale zwischen Roger Federer und seinem Schweizer Landsmann Stan Wawrinka geht bereits heute (ab 9.00 Uhr MEZ) über die Bühne. mehr lesen

» AUSBLICK «

Gesetzesentwurf für Brexit

Die britische Regierung wird dem Parlament am Donnerstag ihren Gesetzesentwurf für den Austritt aus der Europäischen Union vorlegen. Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte am Dienstag entschieden, dass der formelle Antrag zum Brexit vom Parlament gebilligt werden muss. Die oppositionelle Labour-Partei hat bereits angekündigt, sie werde sich nicht gegen den im Referendum zum Ausdruck gekommenen Volkswillen stellen. Eine knappe Mehrheit der Briten hatte im Juni vergangenen Jahres für den EU-Austritt gestimmt. mehr lesen

» TERMINE «

Sitzung Wiener Gemeinderat u. a. mit Wahl der neuen SPÖ-Stadträte 10.00 Uhr in Wien: Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Informeller EU-Rat Justiz und Inneres (26.-27.1.) mit u.a. Innenminister Sobotka 12.30 Uhr in Wien: Beginn des militärischen Festaktes sowie Kranzniederlegungen am Heldenplatz mit Bundespräsident Van der Bellen

Bundesregierung bietet Bundespräsident Van der Bellen den Rücktritt an 15.00 Uhr in Brüssel: Treffen der Finanzminister der Eurogruppe mit Finanzminister Schelling

» TV-TIPPS «

Alles Fleisch ist Gras: 20.15 Uhr, ORF eins - Der städtische Beamte Anton Galba wurde erpresst. Nach einer handfesten Auseinendersetzung ist der Erpresser tot und Anton weiß nicht wohin mit der Leiche. Sein Freund, der Polizist Nathan, weiß Rat - Landkrimi aus dem Jahr 2014 von Reinhold Bilgeri mit Wolfgang Böck und Tobias Moretti

Don Juan DeMarco: 20.15 Uhr, ATV II - Ein lebensmüder Mann behauptet, Don Juan zu sein. Der Polizeipsychiater Dr. Jack Mickler versucht, das Rätsel dieser Wahnvorstellung aufzuklären. - Liebeskomödie mit Johnny Depp und Marlon Brando

Runde der ChefredakteurInnen: 20.15 Uhr, ORF III - Neuer Präsident, neue Parteipläne, neue Landeshauptleute - Was kommt 2017 auf uns zu? Die Journalisten Takacs und Pelinka versuchen mit Kollegen einzuordnen, was Österreich politisch bewegt. Analyse, Hintergrund und die Perspektiven des politischen Handelns stehen im Mittelpunkt.