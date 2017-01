» Was Sie wissen müssen «

Trump erteilt TPP Absage

Der neue US-Präsident Donald Trump hat mit der von ihm angekündigten Kehrtwende in der US-Handelspolitik begonnen. Er unterzeichnete am Montag ein Dekret, mit dem der Beitritt der Vereinigten Staaten zum Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP mit elf anderen Staaten rückgängig gemacht wird. Damit setzte Trump eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen um. Er will zudem das seit 22 Jahren bestehende nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko zügig neu verhandeln. mehr lesen

Noch 17 Opfer vermisst

Aus dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Mittelitalien sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Leichen geborgen worden. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf zwölf. Weitere 17 Personen wurden noch vermisst. Aus dem unter den Schneemassen begrabenen Hotel gab es seit längerer Zeit kein Lebenszeichen mehr. mehr lesen

Pompeo neuer CIA-Chef

Der US-Senat hat Mike Pompeo als neuen Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA bestätigt. 66 Senatoren stimmten am Montag in Washington für die Ernennung des 53-Jährigen, 32 dagegen. Pompeo war im Wahlkampf ein profilierter Kritiker der Demokratin Hillary Clinton. Zuvor hatte noch ein Ausschuss des Senats die Ernennung von Außenminister Rex Tillerson abgesegnet, die endgültige Abstimmung im Senat stand noch aus. mehr lesen

Greueltat in Schweden

In Schweden sollen drei junge Männer eine Gruppenvergewaltigung begangen und live per Kamera in eine geschlossene Internet-Gruppe mit 60.000 Nutzern übertragen haben. Nach der Festnahme der drei Verdächtigen im Alter von 18, 20 und 24 Jahren rief die Polizei am Montag Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook auf, Beweismaterial zur Verfügung zu stellen. mehr lesen

» SPORT «

Ende einer Ära

Die Ära von Bernie Ecclestone ist nach mehr als 40 Jahren in der Formel 1 beendet. Der neue Besitzer der Rennserie, Liberty Media, verkündete am Montag die Entmachtung des langjährigen Alleinherrschers und zugleich die Einsetzung von Chase Carey als neuem mächtigen Mann. Ecclestone wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und soll dem neuen Vorstand künftig zur Seite stehen. mehr lesen

Viertelfinal-Chance vergeben

Dominic Thiem hat am Montag die Chance, als vierter Österreicher das Viertelfinale der Australian Open zu erreichen, vergeben. Der 23-jährige Niederösterreicher unterlag im Achtelfinale dem als Nummer 11 gesetzten Belgier David Goffin nach Satzführung und 2:43 Stunden mit 7:5,6:7(4),2:6,2:6. Thiem war erstmals in der Runde der letzten 16 des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gestanden. Aufgrund von 58 unerzwungenen Fehlern hatte der Weltranglisten-Achte das Nachsehen gegen Goffin, der als erster Belgier überhaupt das Melbourne-Viertelfinale erreichte.

» AUSBLICK «

Oscar-Nominierungen werden bekannt gegeben

In Los Angeles werden heute um die Nominierungen für den Oscar, den wichtigsten Preis der Filmwelt, bekannt gegeben. Die meisten Nennungen werden für Damien Chazelles Musical "La La Land", Kenneth Lonergans Familiendrama "Manchester by the Sea" sowie Barry Jenkins' Coming-of-Age-Film "Moonlight" erwartet. Chancen auf eine Nominierung haben auch zwei österreichische (Ko-)Produktionen: Der von Terra Mater produzierte Doku-Thriller "The Ivory Game" sowie Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" mit Peter Simonischek.

Urteil im Brexit-Prozess wird verkündet

Das höchste britische Gericht will heute (10.30 Uhr) seine Entscheidung im Brexit-Prozess verkünden. Dabei geht es um die Frage, ob das Parlament in London seine Zustimmung geben muss, bevor die Regierung den EU-Austritt förmlich bekannt gibt. Brexit-Befürworter fürchten, dass ein Mitspracherecht des Parlaments den Zeitplan für die Trennung von der EU durcheinanderbringen und Inhalte verwässern könnte. Denn die Parlamentarier gelten als überwiegend EU-freundlich.

» TERMINE «

9.00 Uhr in Wien: Pressekonferenz der Ärztekammer Wien: "Kranke Akte Elga - Datenleck und Spionage-Tool?"

Pressekonferenz der Ärztekammer Wien: "Kranke Akte Elga - Datenleck und Spionage-Tool?" 9.30 Uhr in Kronplatz: Weltcup-Riesentorlauf Damen; 12:30 2. Durchgang (live auf ORF eins)

Weltcup-Riesentorlauf Damen; 12:30 2. Durchgang (live auf ORF eins) 11.00 Uhr in Wien: Präsentation "So isst Österreich" - Ergebnisse des Wedl Food Report 2017

Präsentation "So isst Österreich" - Ergebnisse des Wedl Food Report 2017 17.45 Uhr in Schladming: Weltcup-Slalom Herren; 20:45 2. Durchgang (live auf ORF eins)

» TV-TIPPS «

Die Tricks der Lebensmittelindustrie: 20.15 Uhr, ZDF - Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co.: Mit nachvollziehbaren Experimenten gewährt der Lebensmitteltechniker Sebastian Lege Einblick in die cleveren technischen Verfahren, mit denen Massenware für Gesundheitsbewusste hergestellt wird. (Doku)

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: 22.15 Uhr, RTL - Bei allen Anstrengungen besteht keine Gefahr für die Prominenten: Ein Arzt und ein Psychologe sind rund um die Uhr in unmittelbarer Nähe des Dschungelcamps und bei Bedarf jederzeit verfügbar. (Reality-Show)

Meine Tochter Anne Frank: 20.15 Uhr, 3SAT - Nach der Rückkehr aus Auschwitz erhält Otto Frank das Tagebuch seiner Tochter Anne, die im KZ Bergen-Belsen ermordet wurde. Er ist tief erschüttert, als er ihre Wünsche, Fantasien und Ängste liest. (Doku-Drama)