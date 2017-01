» Was Sie wissen müssen «

Terrorverdächtiger unterstützt IS

Der am Freitag in Wien festgenommene Terrorverdächtige ist laut Innenminister Sobotka kein harmloser Verdächtiger. Der 17-Jährige habe in den Vernehmungen zu Protokoll gegeben, dass er sich mit dem Terrornetzwerk "Islamischer Staat" beschäftigt und den IS unterstützt hat. Derzeit werden Telefonauswertungen durchgeführt und seine Kontakte überprüft. mehr lesen

Ab heute aktiv Präsident

Trump nimmt heute nach seiner Vereidigung am Freitag die US-Amtsgeschäfte auf. Er hat sofort begonnen, die Politik seines Vorgängers Barack Obama rückgängig zu machen. Für heute und die kommenden Tage sind präsidiale Erlasse Trumps zu erwarten. US-Verfassungsrechtler wollen unterdessen eine Klage gegen ihn im Zusammenhang mit seinen Geschäftsinteressen einreichen.

Feurige Batterie-Probleme

Samsung hat die Brände bei seinem Vorzeigegerät Galaxy Note 7 auf Design- und Produktionsfehler bei den Batterien zurückgeführt. Probleme mit der Hardware und Software des Telefons wurden hingegen ausgeschlossen. Samsung hatte mit dem Telefon, das gegen Apples iPhone 7 antreten sollte, ein für die Branche beispielloses Debakel erlebt. Die Verluste im operativen Geschäft bezifferten die Südkoreaner auf etwa 4,9 Milliarden Euro. mehr lesen

» SPORT «

Thiem ausgeschieden

Dominic Thiem hat den Einzug in sein zweites Major-Viertelfinale verpasst. Der Niederösterreicher musste sich im Achtelfinale der Australian Open dem als Nummer 11 gesetzten Belgier David Goffin nach einer Satzführung und 2:43 Stunden mit 7:5,6:7(4),2:6,2:6 beugen. Thiem war zum ersten Mal im Achtelfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gestanden. mehr lesen

» AUSBLICK «

Volksbegehren startet heute

Heute startet das Volksbegehren "Gegen TTIP, CETA und TiSA". 39.742 der über 40.000 Unterstützungserklärungen für die Einleitung wurden vom Innenministerium anerkannt. Das Volksbegehren gegen die Freihandelsabkommen und das Dienstleistungsabkommen TiSA liegt bis 30. Jänner in den österreichischen Gemeinden zur Eintragung auf. "Mit diesen 39.742 Unterschriften ist der Grundstock für ein erfolgreiches Volksbegehren 'Gegen TTIP, CETA und TiSA' gelegt", erklärte Mitinitiator Herbert Thumpser (SPÖ), Bürgermeister von Traisen. Lediglich 323 von über 40.000 Unterstützungserklärungen wurden wegen Formalfehler als nicht rechtmäßig vom Innenministerium gestrichen. Die Unterstützungserklärungen werden den 100.000 Unterschriften angerechnet, die für eine Behandlung im Parlament erforderlich sind. Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut: "Der Nationalrat möge ein Bundesverfassungsgesetz beschließen, das österreichischen Organen untersagt, die Handelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) oder das plurilaterale Dienstleistungsabkommen (TiSA) zu unterzeichnen, zu genehmigen oder abzuschließen."

» TERMINE «

9.00 Uhr in Klagenfurt: Prozess gegen Scheuch, Dörfler, Dobernig, Petzner u.a. wegen Untreue (BZÖ-Wahlbroschüre)

Prozess gegen Scheuch, Dörfler, Dobernig, Petzner u.a. wegen Untreue (BZÖ-Wahlbroschüre) 10.00 Uhr in Valletta: Informeller EU-Rat der Außen- und Europaminister

Informeller EU-Rat der Außen- und Europaminister 11.00 Uhr in Wien: Opernball-Pressekonferenz

Opernball-Pressekonferenz 11.30 Uhr in Straßburg: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit Wahl des Präsidenten

Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit Wahl des Präsidenten 11.30 Uhr in Rom: Opus Dei wählt neuen Prälaten

Opus Dei wählt neuen Prälaten Ganztags in Paris: Haute Couture Modeschauen

» TV-TIPPS «

"News Spezial": 20.15 Uhr, Puls 4 - TV-Diskussion zum Plan A u.a. mit Bundeskanzler Christian Kern und Rapper Nazar

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: 22.15 Uhr, RTL - Wer muss das Promi-Camp heute verlassen?

Mysterien des Weltalls: 22.40 Uhr, Servus TV - Dokumentation mit Morgan Freeman über das Leben ohne die Sonne

Erni Mangold - Ich mach was ich will: 23.35 Uhr, ORF 2 - Porträt zum 90. Geburtstag der österreichischen Schauspielerin und Regisseurin