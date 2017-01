» Was Sie wissen müssen «

© imago/ZUMA Press

Sorgenvoller Abschied

Ernster und nachdenklicher als sonst hat Barack Obama seine letzte Pressekonferenz gegeben. Sonst oft zu Scherzen aufgelegt und ein glänzender Redner, wirkte der scheidende US-Präsident nachdenklich und fast melancholisch. Bei allem Bemühen um Diplomatie gegenüber seinem Nachfolger Donald Trump wurden aus Obamas Antworten in der gut einstündigen Begegnung doch seine großen Sorgen erkennbar. mehr lesen

© APA/HELMUT FOHRINGER

Mann unter Mordverdacht

Im Bezirk St. Pölten steht ein etwa 20-jähriger Mann unter Mordverdacht. Er soll am Mittwochabend seinen Vater mit einer Axt erschlagen haben, teilte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Hintergründe zu der Gewalttat seien vorerst nicht bekannt. mehr lesen

© REUTERS/Emiliano Grillotti

Erdbeben in Italien

Mittelitalien wurde von einer weiteren Erdbebenserie erschüttert. Am Mittwoch wurde eine Leiche aus den Trümmern eines Gebäudes in Castel Castagna in der Provinz Teramo geborgen. Zudem wurde in Campotosto nahe L ́Aquila ein 70-Jähriger gesucht, der von einer durch das Beben ausgelösten Lawine verschüttet worden war. In Farindola am Gran-Sasso-Massiv in der Bergregion Abruzzen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, nachdem eine Lawine ein Hotel getroffen hat. mehr lesen

© imago/ZUMA Press

Debatte um Auslieferung

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat nicht ausgeschlossen, dass ihr Gründer Julian Assange seiner Auslieferung in die USA zustimmt - allerdings nur wenn seine Rechte gewährt seien. Nach der von US-Präsident Barack Obama angekündigten Verkürzung der Haftzeit für die Wikileaks-Informantin Chelsea Manning könnte Assange dazu auch ohne angemessene Gegenleistung bereit sein. mehr lesen

© APA/ROLAND SCHLAGER

Kritik an Asyl-Novelle

Die jüngste Asyl-Novelle, die wieder einmal zahlreiche Verschärfungen vorsieht, ist im Begutachtungsverfahren auf scharfe Kritik gestoßen. Unter anderem wird in diversen Stellungnahmen bemängelt, dass der Familiennachzug weiter erschwert wird. Zudem wird in Zweifel gezogen, ob die höheren Strafen bei Verstößen tatsächlich notwendig sind. mehr lesen

» SPORT «

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Gefährliche Streif

Zwei der fünf vergangenes Jahr auf der Kitzbühler Streif so folgenschwer gestürzten Rennläufer haben das erste Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag absolviert. Hannes Reichelt und Max Franz legten bei der Besichtigung von Hausbergkante und Schrägfahrt eine kleine Nachdenkpause ein. Die Stürze sind aber aufgearbeitet und die ÖSV-Stars bereit für den Klassiker. mehr lesen

© APA/HERBERT P. OCZERET

Katzian bleibt Präsident

Wolfgang Katzian ist am Mittwochabend im Wiener Rathauskeller mit überwältigender Mehrheit von 92 Prozent für vier weitere Jahre als Präsident von Fußball-Bundesligist FK Austria Wien wiedergewählt worden. Der 60-jährige Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) steht bereits seit zehn Jahren an der Spitze der "Violetten" aus Favoriten. mehr lesen

» AUSBLICK «

Vorstandstagung der Wiener SPÖ

Am Freitag und Samstag tagt der erweiterte Vorstand der Wiener SPÖ. Die mit Spannung erwarteten Personalentscheidungen werden gleich zu Beginn auf dem Programm stehen. Das Thema Personal soll als erster Tagesordnungspunkt am Freitag erörtert werden - an dem die hinter verschlossenen Türen abgehaltene Klausur um 14.00 Uhr beginnt.

Programm für Van der Bellens Angelobung

Das Programm für die Angelobung von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident ist fix. Die Angelobung erfolgt am 26. Jänner um 10 Uhr im Parlament, für den gesamten Ablauf bis hin zum spätnachmittäglichen Empfang in der Präsidentschaftskanzlei gibt es ein detailliertes Protokoll.

» TERMINE «

9.00 Uhr in Straßburg: Europaparlament tagt

Europaparlament tagt 9.30 Uhr in Wien: Rechnungshofausschuss des Nationalrates

Rechnungshofausschuss des Nationalrates 10.15 Uhr in Garmisch-Partenkirchen: Weltcup-Abfahrtstraining Damen

Weltcup-Abfahrtstraining Damen 11.30 Uhr in Kitzbühel: Weltcup-Abfahrtstraining Herren (live auf ORF eins)

Weltcup-Abfahrtstraining Herren (live auf ORF eins) Heute in Berlin: Innenminister Sobotka trifft Kanzleramtsminister Altmaier. Pressekonferenz mit De Maiziere um 10.30 Uhr

» TV-TIPPS «

Vicky Cristina Barcelona 20.15 Uhr, ATV 2 - Die beiden New Yorkerinnen Vicky (Rebecca Hall) und Cristina (Scarlett Johansson) verbringen ihre Sommerferien in Barcelona, wo sie in ein aufregendes Liebeswirrwarr geraten, aus dem sie so schnell nicht mehr herauskommen. (Beziehungsdrama)

Die besten Köche der Welt: 21.15 Uhr, Servus TV - Der gebürtige Elsasser Christophe Muller führt in Lyon das Bocuse-Imperium, bestehend aus sechs Brasserien und einem klassischen Gourmetrestaurant. Das Herzstück bildet die berühmte "Auberge du Pont de Collonges". (Dokumentation)

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: 22.15 Uhr, RTL - Schon nach wenigen Tagen enthüllt der Dschungel das wahre Gesicht der Stars. Das Zusammenleben im Team wird zur obersten Priorität. Individuelle Wünsche und Empfindlichkeiten sind nicht von Belang. (Reality-Show)