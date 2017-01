» Was Sie wissen müssen «

Pröll-Nachfolge

In St. Pölten soll am Mittwoch die Nachfolge von Landeshauptmann Erwin Pröll entschieden werden. Als heiße Kandidaten gilt bis jetzt Johanna Mikl-Leitner. Jedenfalls liegt die Latte für den Nachfolger oder die Nachfolgerin hoch. Der scheidende niederösterreichischen Landeshauptmann hat es in der letzten Landtagswahl-Runde österreichweit als einziger geschafft, die Absolute zu erhalten. In Vorarlberg ging sie 2014 verloren, bei der ersten Wahl, die Markus Wallner als Nachfolger Herbert Sausgrubers zu schlagen hatte. mehr lesen

Manning begnadigt

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat die Whistleblowerin Chelsea Manning (Foto) begnadigt. Das Strafmaß der ehemaligen Wikileaks-Informantin wurde von 35 Jahren auf sieben reduziert. Manning werde am 17. Mai freikommen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Wikileaks-Gründer Julian Assange begrüßte die Begnadigung, die Republikaner des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bezeichneten sie als "skandalös". mehr lesen

Neuer EU-Präsident

Der italienische Konservative Antonio Tajani ist zum neuen Präsidenten der EU-Volksvertretung gewählt worden. Der 63-jährige ehemalige Industriekommissar setzte sich am späten Dienstagabend im vierten Durchgang in einer Stichwahl gegen seinen sozialistischen Landsmann Gianni Pittella durch. Tajani erhielt 351 Stimmen, Pittella 282. Der Vertraute von Ex-Premier Silvio Berlusconi folgt dem deutschen Sozialdemokraten Martin Schulz nach, der nach Berlin wechselt. mehr lesen

Ältester Gorilla gestorben

Der angeblich älteste bekannte Gorilla der Welt, Colo, ist im Alter von 60 Jahren im Zoo von Ohio gestorben. Das seien zwei Jahrzehnte mehr als bei durchschnittlichen Gorillas, teilte der Zoo von Columbus (US-Staat Ohio) am Dienstag mit. "Colo hat die Herzen von Generationen bewegt", erklärte der Zoo. mehr lesen

» SPORT «

Thiem eine Runde weiter

Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht beim Grand-Slam-Turnier Australian Open in der zweiten Einzelrunde. Der 23-Jährige besiegte am Dienstag in seinem Auftaktmatch den Deutschen Jan-Lennard Struff nach 2:54 Stunden 4:6,6:4,6:4,6:3. Um den Einzug in die dritte Runde geht es für den Weltranglisten-Achten erstmals gegen Jordan Thompson. Der Australier setzte sich gegen den Portugiesen Joao Sousa nach einem 0:2-Rückstand noch in fünf Sätzen durch. mehr lesen

Saison-Aus für Svindal

Aksel Lund Svindal in einem Krankenzimmer unter Blümchenbettwäsche und mit einem Venenzugang in der Hand ist nicht unbedingt das Bild, das die Skifans vor den Hahnenkammrennen sehen wollen. Der Norweger beendete seine Saison nach einer neuerlichen Knieoperation vorzeitig, er wird weder in Kitzbühel am Start stehen, wo er im Vorjahr so verhängnisvoll gestürzt ist, noch bei der WM in St. Moritz. mehr lesen

» AUSBLICK «

Kurz bei Russlands Außenminister

Außenminister Sebastian Kurz trifft am Mittwoch als OSZE-Vorsitzender in Moskau Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Hauptthemen des für den Vormittag (MEZ) angesetzten Gesprächs sind der Ukraine-Konflikt, aber auch andere Krisenregionen wie die zwischen Aserbaidschan und Armenien umstrittene Enklave Berg-Karabach, Georgien oder die Republik Moldau mit der abtrünnigen Provinz Transnistrien. Kurz kommt von Gesprächen in Kiew nach Moskau.

» TERMINE «

9.00 Uhr in Klagenfurt: Prozess gegen Uwe Scheuch, Dörfler, Dobernig, Petzner u.a. wegen Untreue (BZÖ-Wahlbroschüre)

Prozess gegen Uwe Scheuch, Dörfler, Dobernig, Petzner u.a. wegen Untreue (BZÖ-Wahlbroschüre) 9.00 Uhr in Straßburg: Europaparlament tagt

Europaparlament tagt 9.00 Uhr in Skien: Berufungsprozess zu Haftbedingungen des norwegischen Rechtsextremisten Breivik

Berufungsprozess zu Haftbedingungen des norwegischen Rechtsextremisten Breivik 10.00 Uhr in Wien: Barbara Prammer-Symposium "Frauen.Arbeit.Zukunft" mit u.a. NR-Präsidentin Bures, Frauenministerin Oberhauser

Barbara Prammer-Symposium "Frauen.Arbeit.Zukunft" mit u.a. NR-Präsidentin Bures, Frauenministerin Oberhauser 11.30 Uhr in Kitzbühel: Weltcup-Abfahrtstraining Herren (live auf ORF eins)

Weltcup-Abfahrtstraining Herren (live auf ORF eins) heute in Moskau: Außenminister Kurz als OSZE-Vorsitzender in Russland

Außenminister Kurz als OSZE-Vorsitzender in Russland heute in Davos: Weltwirtschaftsforum mit u.a. Bundeskanzler Kern

» TV-TIPPS «

Bauer sucht Frau: 20.15 Uhr, ATV - Doku-Soap - Die Hofwochen gehen zu Ende und endlich scheint auch der Forstwirt Franz eine Dame gefunden zu haben, die ihn handeln kann. Bei der Alpakazüchterin Tina wachsen zarte Pflänzchen der Zuneigung.

Señor Kaplan: 20.15 Uhr, ARTE - Tragikomödie - Jacob Kaplan lebt in Uruguay und träumt im hohen Alter davon, noch etwas Großartiges zu leisten. Als das Gerücht aufkommt, dass ein Nazi in der Nähe wohne, sieht Jacob seine Chance gekommen.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 22.15 Uhr, RTL - Reality-Show - Voller Schadenfreude begleiten Daniel Hartwich und Sonja Zietlow die Ereignisse des Dschungelcamps. Ob Kader Loth einmal mehr zu Dschungelprüfung muss?