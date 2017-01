» Was Sie wissen müssen «

Trump lobt "großartigen" Brexit

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht den bevorstehenden Brexit positiv und rechnet mit weiteren EU-Austritten. "Der Brexit wird sich letztlich als eine großartige Sache herausstellen", sagte Trump in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Die EU sei nämlich ein "Mittel zum Zweck für Deutschland" und diene dazu, die USA im Handel zu schlagen, sagte Trump. Die Nato bezeichnete er in dem Interview als obsolet, die Russland-Sanktionen stellte er infrage. Zudem gab er bekannt, Obamacare mit einer "Krankenversicherung für jeden" zu ersetzen.

Mitterlehner bremst bei "Plan A"

ÖVP-Obmann Mitterlehner steigt beim "Plan A" von Bundeskanzler Kern auf die Bremse. In der ORF-Sendung "Im Zentrum" zeigte er sich am Sonntagabend skeptisch zum gesetzlichen Mindestlohn, einer Wahlfreiheit in Sachen Arbeitszeit sowie zur Einschränkung von Personenfreizügigkeit am Arbeitsmarkt. Kern hatte zuvor in der ORF-Pressestunde gesagt, die Umsetzung seines Plans könne schon am Dienstag im Ministerrat beginnen. Konkret nannte er die Abschaffung der Selbstbehalte für Selbstständige in der Krankenversicherung.

Reform nimmt wichtige Hürde

Trotz Protest aus der Opposition hat die von Staatschef Erdogan angestrebte Verfassungsreform für ein Präsidialsystem in der Türkei eine wichtige Hürde genommen. Im Parlament erhielten am Sonntagabend auch die zwei verbliebenen der insgesamt 18 Artikel in einer ersten Wahlrunde die nötigen Mehrheiten. Obwohl noch eine zweite Abstimmungsrunde sowie eine Schlussabstimmung erforderlich sind, bereitet die Wahlkommission bereits ein Referendum am 2. April vor. Die Reform schwächt das Parlament zugunsten Erdogans, der zudem bis zum Jahr 2034 im Amt bleiben kann.

Mindestens 32 Tote

Beim Absturz einer türkischen Frachtmaschine in Zentralasien sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen, darunter viele Kinder. Außerdem starb einer der beiden Piloten des Jumbojets. Die Maschine stürzte in einem besiedelten Gebiet nahe der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ab.

Die Reichsten der Reichen

Acht Männer verfügen zusammen über ein größeres Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Zu diesem Schluss kommt die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Demnach beträgt das Gesamtvermögen der Unternehmer Bill Gates (Microsoft), Amancio Ortega (Zara), Waffen Buffett (US-Investor), Carlos Slim (America Movil), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Elison (Oracle) und Michael Bloomberg (Medieneigner) 426 Milliarden Dollar, jenes der ärmeren Hälfte der Menschheit 409 Milliarden Dollar.

» SPORT «

Großartiges Comeback

Skisprungstar Gregor Schlierenzauer ist bereits im zweiten Weltcup-Bewerb nach einjähriger Pause im Spitzenfeld gelandet. Der Tiroler belegte am Sonntag in Wisla Rang acht, nachdem er am Samstag nur 31. geworden war. Der am Vortag zweitplatzierte Stefan Kraft wurde diesmal Vierter. Der Sieg ging vor Heimpublikum erneut an den Polen Kamil Stoch. Der Tourneetriumphator gewann knapp vor Daniel Andre Tande (NOR) und Domen Prevc (SLO). Mit seinem vierten Saisonsieg baute Doppelolympiasieger Stoch die Weltcupführung aus. Manuel Fettner, Michael Hayböck und Andreas Kofler landeten auf den Rängen 14 bis 16.

Hirscher hinter Kristoffersen

Der Sieger des Wengen-Slaloms heißt wie im Vorjahr Henrik Kristoffersen. Der Norweger setzte sich am Sonntag nach Halbzeit-Führung um 0,15 Sekunden vor Marcel Hirscher durch, der damit weiter auf seinen ersten Sieg bei dem Klassiker warten muss. Vierter wurde hinter dem Deutschen Felix Neureuther der Vorarlberger Christian Hirschbühl, dem sein bestes Weltcup-Ergebnis gelang. Für Slalom-Dominator Kristoffersen war es der 14. Sieg insgesamt und der vierte in diesem Weltcup-Winter. In der Disziplinenwertung übernahm der 22-Jährige nach Gleichstand mit Hirscher die Führung. Marc Digruber musste sich am Sonntag mit Rang 21 begnügen.

Neues Siegergesicht

Die Vorarlbergerin Christine Scheyer ist ein neues Siegergesicht bei den österreichischen Ski-Damen. In ihrer erst vierten Weltcup-Abfahrt verwies die 22-Jährige aus Götzis am Sonntag in Zauchensee Tina Weirather (LIE) und Jacqueline Wiles (USA) auf die weiteren Podestplätze und sorgte damit auch für den ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen in diesem Weltcup-Winter. Zweitbeste Österreicherin war am Sonntag Nicole Schmidhofer als Siebente. Lindsey Vonn kam in ihrem ersten Rennen seit 28. Februar 2016 als 13. nicht in die Top Ten. Die Slowenin Ilka Stuhec, die bisher alle drei Saison-Abfahrten gewonnen hatte, wurde hinter der Schweizerin Lara Gut Fünfte.

» AUSBLICK «

EU-Parlament wählt Schulz-Nachfolger

Das EU-Parlament wählt Dienstag einen Nachfolger des scheidenden Präsidenten Martin Schulz. Selten war das Rennen so offen. Vier Italiener, zwei Belgier, eine Britin und ein Rumäne haben sich um den Job für die nächsten zweieinhalb Jahre beworben. Beobachter erwarten, dass es zu einer Stichwahl zwischen dem Konservativen Antonio Tajani (EVP) und dem Chef der Sozialisten, Gianni Pittella, kommt.

» TERMINE «

09.30 Uhr in Retz: Neos Klubklausur (bis 17.1.)

Neos Klubklausur (bis 17.1.) 10.10 Uhr in Kitzbühel: Europacup-Abfahrt Herren (live auf ORFeins)

Europacup-Abfahrt Herren (live auf ORFeins) 10.15 Uhr in Wien: Erstbefahrung der U1-Verlängerung nach Oberlaa mit u.a. Verkehrsminister Leichtfried

Erstbefahrung der U1-Verlängerung nach Oberlaa mit u.a. Verkehrsminister Leichtfried 10.30 Uhr in Wien: Rede zum "Jahresauftakt 2017" von Finanzminister Schelling

» TV-TIPPS «

Die Wahrheit über Fett: 20.15 Uhr, ORF III - Doku. Kein Lebensmittel hat einen so schlechten Ruf wie Fett. Es macht dick, verstopft die Blutbahnen, verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen – doch ist Fett wirklich so schlecht wie behauptet?

Shameless – Nicht ganz nüchtern: 21.00 Uhr, FOX - Serie. Wer die letzte Staffel der US-Kultserie noch nicht gesehen hat, kann es ab sofort nachholen. Fox beginnt heute gleich mit einem Doppelpack.

Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel: 21.50 Uhr, ZDF - Doku. Hintergrund zum zweiteiligen TV-Drama (auch auf ZDF, ab 20.15) zeigt, wie die emanzipierte Chefin ab den 1880er-Jahren das legendäre Hotel managte, und räumt mit manchem Klischee auf