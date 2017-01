» Was Sie wissen müssen «

© imago/Xinhua

Bombenanschlag in Damaskus

Auf dem Militärflughafen Masseh nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus haben sich in der Nacht zum Freitag laut Berichten des syrischen Staatsfernsehens mehrere Explosionen ereignet. Auch die amtliche Nachrichtenagentur Sana berichtete von den Explosionen. Demnach eilten Krankenwagen zum Ort des Geschehens. mehr lesen

© imago/UPI Photo

Obama ehrt Biden

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat seinen Vize Joe Biden mit der Freiheitsmedaille geehrt und ihn damit zu Tränen gerührt. Biden sei der beste Vizepräsident, den die USA jemals gehabt hätten, sagte Obama. Der Präsident überraschte den 74-Jährigen mit der Verleihung der höchsten zivilen Auszeichnung. mehr lesen

© imago/SKATA

Ari Rath verstorben

Der frühere Chefredakteur der "Jerusalem Post", Ari Rath, ist Freitag früh im Alter von 92 Jahren in Wien gestorben, berichtet der "Standard" online. Der spätere Publizist war 1938 vor den Nazis nach Palästina geflüchtet. Im Jahr 2007 nahm er wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an, als seine Heimat bezeichnete er dennoch Israel. Dort will er auch begraben werden. mehr lesen

© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Neue Nintendo-Konsole

Nintendo bringt seine neue Konsole Switch am 3. März auf den Markt. Mit einem US-Preis von rund 300 Dollar (280,93 Euro) wird sie in etwa genauso viel kosten wie die aktuellen Konkurrenzgeräte von Sony und Microsoft. Die Spiele für die Switch sollen ohne regionale Einschränkungen weltweit nutzbar sein, kündigte Nintendo an. mehr lesen

© imago/Jakob Hoff

VW-Manager drohen 169 Jahre Haft

Ein wegen mutmaßlicher Beteiligung am Abgas-Skandal in Florida festgenommener VW-Manager bleibt in Haft. Bei einer Anhörung in Miami lehnte der zuständige Richter den Antrag, den Angeklagten gegen Kaution auf freien Fuß zu setzen, wegen Fluchtgefahr ab. Dem Deutschen droht im härtesten Fall eine Haftstrafe von 169 Jahren. mehr lesen

» SPORT «

© imago/Pixsell

Kostelic beendet Karriere

Skirennläufer Ivica Kostelic dürfte am heutigen Freitag in der Alpinen Kombination von Wengen seine Karriere beenden. Der 37-jährige Kroate kündigte dies in einem Interview an. "Es ist eine so große Liebe und so viel Leidenschaft vorhanden, dass ich es ja schon kaum aussprechen kann, dass diese Kombi wahrscheinlich mein letztes Rennen sein wird", sagte Kostelic. mehr lesen

© imago/Zink

Burgstaller fix bei Schalke

Der Wechsel des Kärntners Guido Burgstaller zum deutschen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist seit Donnerstag offiziell besiegelt. Der Offensivspieler, der vom 1. FC Nürnberg zu den "Königsblauen" stieß, bestand ebenso wie Bayern-Leihgabe Holger Badstuber den Medizincheck und unterschrieb einen Vertrag bis 2020. mehr lesen

» AUSBLICK «

Urteil im Westenthaler-Prozess möglich

Im Wiener Landesgericht für Strafsachen wird heute der Prozess gegen Peter Westenthaler und seinen ehemaligen Co-Vorstand bei der heimischen Fußball-Bundesliga, Thomas Kornhoff, fortgesetzt. Falls der Schöffensenat die offenen Beweisanträge abweist und keine weiteren Beweismittel zulässt, könnte es im Verfahren gegen den ehemaligen FPÖ- und BZÖ-Politiker erstinstanzliche Urteile geben. mehr lesen

» TERMINE «

9.30 Uhr: Prozessfortsetzung gegen Peter Westenthaler wegen Untreue und Betrug

Prozessfortsetzung gegen Peter Westenthaler wegen Untreue und Betrug 10.30 Uhr in Wengen: Weltcup: Alpine Kombination Herren, Abfahrt; 14:00 Slalom (live auf ORF eins)

Weltcup: Alpine Kombination Herren, Abfahrt; 14:00 Slalom (live auf ORF eins) 10.45 Uhr in Zauchensee: Weltcup-Abfahrtstraining Damen (live auf ORF eins)

Weltcup-Abfahrtstraining Damen (live auf ORF eins) 11.30 Uhr in Wien: Arbeitsgespräch des designierten Bundespräsidenten Van der Bellen mit Außenminister Kurz. Pressestatement um 12.15 Uhr

Arbeitsgespräch des designierten Bundespräsidenten Van der Bellen mit Außenminister Kurz. Pressestatement um 12.15 Uhr 14.00 Uhr in Wien: Arbeitsgespräch Van der Bellens mit Finanzminister Schelling. Pressestatement um 14.45 Uhr

» TV-TIPPS «

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: 21.15 Uhr, RTL - Der Dschungel ist wieder fest in Promi-Hand: Heute beginnt für neue, fröhliche Selbstdarsteller das größte Abenteuer ihres Lebens. Wer wird Menderes Bagci ablösen und "Dschungelkönig 2017" werden? (Reality-Show)

David Bowie - Die letzten Jahre: 21.45 Uhr, Arte - Meistens war David Bowie seiner Zeit voraus. Er legte es darauf an, neugierig zu machen und herauszufordern. Keine Phase in seiner Karriere hat mehr Faszination ausgeübt als die letzten fünf Jahre. (Dokumentarfilm)

Im Land der Lügen: 20.15 Uhr, 3SAT - Politik und Wirtschaft machen sich die angebliche Wahrheit zunutze, dass Zahlen nicht lügen. Hinter scheinbar objektiven Zahlen lassen sich die Interessen und Ziele "wissenschaftlich" verbergen. Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren. (Doku)