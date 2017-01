» Was Sie wissen müssen «

Trump holt Schwiegersohn

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat seinen Schwiegersohn Jared Kushner für einen hochrangigen Beraterposten im Weißen Haus nominiert. Kushner sei während des Wahlkampfs und der Übergangszeit schon ein "enormer Gewinn" gewesen, erklärte Trump. Nun sei er "stolz" darauf, ihn künftig "in einer Schlüsselrolle" an seiner Seite zu haben. Trump wird am 20. Jänner ins Amt eingeführt. mehr lesen

Roman Herzog ist tot

Der deutsche Altbundespräsident Roman Herzog ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, bestätigte das Bundespräsidialamt in Berlin. Der konservative frühere Verfassungsrichter war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Der evangelische Bayer hatte sich mit seinem Werben für eine Erneuerung des Landes nach der Wiedervereinigung viel Ansehen quer über die politischen Grenzen hinweg erworben. mehr lesen

Obama zieht Bilanz

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hält in der Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr MEZ) seine Abschiedsrede. In der Ansprache in seiner Heimatstadt Chicago will Obama eine Bilanz seiner achtjährigen Amtszeit als erster Afroamerikaner an der Spitze der USA ziehen. Obama scheidet am 20. Jänner aus dem Amt. mehr lesen

Schnee auf der Akropolis

Das winterliche Wetter hat in der Nacht auf Dienstag auch die griechische Hauptstadt Athen erreicht. Wie das griechische Fernsehen berichtete, schneite es heftig im Zentrum der Stadt und am Wahrzeichen der Stadt, der Akropolis. In der Früh lag eine dünne Schneeschicht im Zentrum. Alle Schulen werden am Dienstag geschlossen bleiben, wie die Lokalbehörden mitteilten. mehr lesen

Mehr Lehrlinge denn je

Der Bund hat mit Stichtag 1. Oktober 2016 1.683 Lehrlinge ausgebildet und damit einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zum Oktober 2015 stieg die Zahl um 163 Lehrlinge. Ausgebildet werden die 1.026 Mädchen und 657 Burschen in 65 verschiedenen Lehrberufen. Das geht aus dem Lehrlingsbericht hervor, den das Bundeskanzleramt am Dienstag dem Ministerrat vorlegt. mehr lesen

» SPORT «

Mammut-WM kommt

Das FIFA-Council hat die umstrittene Aufstockung der WM-Teilnehmerzahl abgesegnet. Beim Turnier 2026 werden erstmals 48 statt der bisher 32 Mannschaften um den Titel spielen, entschied der Rat des Fußball-Weltverbandes. Statt der bisher acht Gruppen mit jeweils vier Teams wird es dann in der ersten Turnierphase 16 Gruppen mit je drei Mannschaften geben. mehr lesen

Burgstaller zu Schalke

Der Kärntner Fußball-Profi Guido Burgstaller steht vor einem Wechsel vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum Bundesliga-Elften Schalke 04. Der ÖFB-Nationalspieler muss laut Angaben der Gelsenkirchener nur noch den Medizin-Check absolvieren. Burgstaller ist mit 14 Treffern in 16 Spielen erfolgreichster Torschütze der zweiten Liga. Sein Vertrag in Nürnberg läuft am Saisonende aus. mehr lesen

» AUSBLICK «

Debatte über Verfassungsreform in Türkei

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist seinem Ziel einer Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems einen Schritt näher gekommen. Das Parlament in Ankara stimmte in der Nacht auf Dienstag für eine Debatte über die geplante Reform, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die Beratungen werden voraussichtlich rund zwei Wochen dauern. Die Verfassungsreform ist hochumstritten, weil sie Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen würde. Die Opposition befürchten eine "Diktatur" in der Türkei.



Verhandlungen zur Wiedervereinigung Zyperns

Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen werden am heutigen Dienstag die Gespräche zur Wiedervereinigung Zyperns fortgesetzt. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen werden EU-Themen sowie die Kosten der Überwindung der seit mehr als 40 Jahren andauernden Teilung auf der Tagesordnung stehen. Am Montag einigten sich die Volksgruppenführer der griechischen und der türkischen Zyprioten, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci, auf eine breite Konferenz am Donnerstag. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollen dazu nach Genf fliegen, wenn die Verhandlungen gut vorankommen.

» TERMINE «

9.00 Uhr in Zürich: FIFA-Rat (Entscheidung über Teilnehmerzahl ab WM 2026)

FIFA-Rat (Entscheidung über Teilnehmerzahl ab WM 2026) 10.00 Uhr in Wien: Ministerrat im Bundeskanzleramt

Ministerrat im Bundeskanzleramt 11.00 Uhr in Wien: Slowenischer Präsident Pahor trifft designiertem Bundespräsidenten Van der Bellen

Slowenischer Präsident Pahor trifft designiertem Bundespräsidenten Van der Bellen 12.45 Uhr in Skien: Berufungsprozess gegen Urteil zugunsten des norwegischen Massenmörders Breivik (10. - 18.1.)

Berufungsprozess gegen Urteil zugunsten des norwegischen Massenmörders Breivik (10. - 18.1.) heute in Genf: Fortsetzung der Gespräche zur Überwindung der Teilung Zyperns (9. - 12.1.)

Fortsetzung der Gespräche zur Überwindung der Teilung Zyperns (9. - 12.1.) 17.45 Uhr in Flachau: Weltcup-Slalom Damen - 2. Durchgang um 20:45 Uhr (live auf ORF eins)

» TV-TIPPS «

Vurschrift is Vurschrift: 20.15 Uhr, Puls 4 - Gesetzes-Irrsinn, Behörden-Schikane und absurde Vorschriften - Comedian Christian Hölbling moderiert die Sendung als "Amtsrat Helfried", mit dabei sind Rudi Roubinek, Silvia Schneider, Andreas Vitasek und Ciro de Luca.

The Green Mile: 20.15 Uhr, RTL Nitro - Der geistig zurückgebliebene Coffey wurde wegen Mordes an zwei Mädchen zum Tode verurteilt. Gefängniswärter Edgecomb überrascht er mit Sanftmut und übersinnlichen Kräften - Gefängnisdrama mit Tom Hanks, Michael Clarke Duncan

Married Life: 20.15 Uhr, Servus TV - Der reiche Harry hat eine junge schöne Geliebte, doch da ist ja auch noch Ehefrau Pat. Um ihr den Trennungsschmerz zu ersparen, will er sie umbringen - Komödie mit Pierce Brosnan, Chris Cooper, Rachel McAdams