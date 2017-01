» Was Sie wissen müssen «

© APA/AFP/Robyn Beck

"La La Land" bricht Rekord

Sieben Wochen vor der Oscar-Verleihung hat die Musical-Romanze "La La Land" bei den Golden Globes alle sieben Preise abgeräumt, für die sie nominiert war: Bei der Gala in Los Angeles bekam die Hommage an das goldene Zeitalter des Hollywood-Musicals in der Nacht auf Montag unter anderem den Preis für die beste Komödie oder das beste Musical und die beste Regie. Ryan Gosling und Emma Stone wurden als beste Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet. mehr lesen

© APA/Herbert Pfarrhofer

Keine Überraschungen

Ohne Überraschungen und - wie von der ÖVP-Spitze angekündigt - ohne personelle Entscheidungen ist am Sonntagabend die Parteivorstandssitzung der Volkspartei über die Bühne gegangen. Im Mittelpunkt des Treffens standen inhaltliche Themen wie Wirtschaft, Arbeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit sowie die Schwerpunktsetzung für das Politjahr 2017 mit dem Relaunch des gemeinsamen Regierungsprogramms mit der SPÖ. Die jüngsten Personaldiskussionen kamen am Rande zur Sprache. mehr lesen

© imago/Xinhua

Jerusalem-Attentäter offenbar IS-Unterstützer

Nach dem Lkw-Anschlag, bei dem ein Palästinenser am Sonntag in Jerusalem vier israelische Soldaten getötet und 17 weitere verletzt hat, vermutet Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu einen Zusammenhang mit dem IS. Alles deute darauf hin, dass der Attentäter den IS unterstützt habe, sagte Netanyahu am Sonntag. Belege nannte er nicht. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. mehr lesen

© Shutterstock.com

Zypern-Gespräche - neue Runde

In Genf beginnt heute eine neue Runde der Zypern-Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeerinsel auf höchster Ebene. Zypern ist seit einem von der damaligen Militärjunta in Griechenland unterstützten Putsch und einer anschließenden türkischen Militärintervention im Jahr 1974 geteilt. Die Türkische Republik Nordzypern wird nur von der Türkei anerkannt. Mehrere Versuche einer Aussöhnung gingen ins Leere. mehr lesen

© imago/Itar-Tass

Kälterekorde weltweit

Extreme Minustemperaturen in Sibirien sind im Winter keine Seltenheit. Doch auch an anderen Orten kann es sehr eisig werden, wie die aktuellen Kälterekorde zeigen. Die Österreicher können indes wieder aufatmen: Hierzulande ist die extreme Kälte vorbei. mehr lesen

» SPORT «

© APA/Keystone/Peter Schneider

Hirscher auf Rang 3

Marcel Hirscher hat im Adelboden-Slalom hinter dem überlegenen Norweger Henrik Kristoffersen und Manfred Mölgg aus Südtirol Rang drei belegt. Kristoffersen feierte am Sonntag nach zweimaliger Laufbestzeit 1,83 Sekunden vor Zagreb-Sieger Mölgg seinen dritten Torlaufsaisonerfolg. Hirscher fehlten bereits 2,19 Sekunden auf den Norweger. Zweitbester Österreicher war Manuel Feller mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf Rang sieben. Marco Schwarz landete an der 13. Stelle. Im Slalom-Weltcup liegen Kristoffersen und Hirscher nach fünf Rennen mit 360 Punkten gleichauf vorne. In der Gesamtwertung baute Hirscher seinen Vorsprung auf den Franzosen Alexis Pinturault (9. im Slalom) auf 299 Punkte aus. mehr lesen

© APA/AFP/Jure Makovec

7. Saisonsieg von Shiffrin

Mikaela Shiffrin ist wieder auf Kurs. Die Ski-Rennläuferin aus den USA feierte am Sonntag im Slalom von Maribor ihren siebenten Saisonsieg. Shiffrin gewann 0,19 Sekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener, Dritte wurde die Schwedin Frida Hansdotter (+0,31 Sek.). Bernadette Schild kam auf Platz acht. Shiffrin baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus, auch im Slalom-Weltcup vergrößerte sie den Abstand. Michaela Kirchgasser wurde als zweitbeste ÖSV-Dame Zwölfte, Katharina Truppe belegte den 19. Platz. mehr lesen

» AUSBLICK «

Türkisches Parlament beginnt mit Beratungen über Verfassung

Das Parlament in Ankara beginnt heute mit seinen Beratungen über eine neue Verfassung, die aus der Türkei eine Präsidialrepublik machen soll. Einen Ministerpräsidenten gäbe es dann nicht mehr, die Macht läge in den Händen des Präsidenten. Kritiker fürchten, Präsident Recep Tayyip Erdogan wolle durch die neue Verfassung seine Machtfülle weiter ausbauen. mehr lesen

» TERMINE «

9.00 Uhr in Wien: ÖVP-Bundesparteileitung - Pressekonferenz um 11:15

ÖVP-Bundesparteileitung - Pressekonferenz um 11:15 Heute in Detroit: Beginn der "North American International Auto Show 2017" (09.1.-22.01.)

Beginn der "North American International Auto Show 2017" (09.1.-22.01.) 18.00 Uhr in Brüssel: Anhörung des EU-Kommissars Oettinger wegen Berufung zum EU-Haushaltskommissar

Anhörung des EU-Kommissars Oettinger wegen Berufung zum EU-Haushaltskommissar 20.15 Uhr in Innsbruck: Erstaufführung "Die Hölle" von Stefan Ruzowitzky - Kinostart 19. Jänner

» TV-TIPPS «

Im Tal von Elah: 20.15 Uhr, ATV II - Nach der Rückkehr aus dem Irak wird US-Soldat Mike vermisst. Der Vater (Tommy Lee Jones) will das Verschwinden seines Sohnes aufklären. (Politthriller)

Lethal Weapon: 20.15 Uhr, ORF eins - Der ehemalige US-Elitesoldat Martin Riggs hat bei einem Unfall seine Familie verloren. Er verlässt Texas und beginnt, in Los Angeles als Cop zu arbeiten. Sein neuer Partner Roger Murtaugh ist skeptisch. (Action-Serie)

Mörderische Stille: 20.15 Uhr, ZDF - Eine Wasserleiche taucht in der Wilhelmshavener Bucht auf. Es handelt sich um einen Offizier der niederländischen KFOR-Truppen im Kosovo. Kommissar Holzer verdächtigt den Segellehrer Kühnert. (Krimi)