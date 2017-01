» Was Sie wissen müssen «

© APA/AFP/DON EMMERT

Trump legt los

Zum Start der neuen US-Parlamentssaison ist es zum ersten großen Streit zwischen dem künftigen Präsidenten Donald Trump und seiner republikanischen Partei gekommen. Die konservativen Abgeordneten wollten eine unabhängige Ethikbehörde zur Beaufsichtigung von Abgeordneten abschaffen. Trump kritisierte diese Haltung scharf und prompt ließen die Republikaner ihre Pläne wieder fallen. Außerdem machte Trump namhaften US-Unternehmen wie General Motors Druck, in Amerika produzieren zu lassen. mehr lesen

© APA/AFP/Dogan News Agency/HANDOUT

Attentäter identifiziert

Die Identität des Angreifers auf eine Silvesterparty in Istanbul ist den türkischen Behörden nach Angaben des Außenministers bekannt. Die Personalien des Täters seien festgestellt worden, sagte Mevlüt Cavusoglu in einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Details nannte er jedoch nicht. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauere an. mehr lesen

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Mitterlehner dementiert

ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner hat am Mittwoch jüngste Gerüchte über Änderungen in seinem Regierungsteam dementiert. Am Rande einer Pressekonferenz nutzte er die Möglichkeit, um festzuhalten: "Wir oder ich planen keine Umstellungen." Der ursprünglich für 22. Jänner geplante Bundesparteivorstand sei lediglich aus organisatorischen Gründen vorgezogen worden, so der Vizekanzler. "Wir haben ein gutes Regierungsteam und das wird auch konsequent weiterarbeiten", betonte er. mehr lesen

© APA/HANS KLAUS TECHT

Fußfessel für Gefährder

Innenminister Wolfgang Sobotka plant für das angelaufene Jahr weitere vorbeugende Maßnahmen gegen Terrorismus und Kriminalität. So sollten Gefährder etwa mittels Fußfessel überwacht werden können, schlug er am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch vor. Weiters kann er sich vorstellen, private Videoüberwachung in Österreich zu vernetzen und den "kleinen Lauschangriff" im Auto umzusetzen. Österreich sei zwar kein "prioritäres Ziel" für Terroristen, eine gewisse Gefährdungslage aber spürbar. mehr lesen

» SPORT «

© GEPA pictures/ Matic Klansek

Shiffrin ausgeschieden

Veronika Velez-Zuzulova hat am Dienstag den Ski-Weltcup-Slalom in Zagreb gewonnen. Die Slowakin triumphierte vor ihrer Landsfrau Petra Vlhova (+0,24). Die Halbzeit-Zweite Bernadette Schild wurde am Ende Fünfte. Bereits im ersten Durchgang riss die Siegesserie von Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin fädelte ein und schied erstmals seit Dezember 2012 (Semmering) in einem Weltcup-Slalom aus. Shiffrin war auf der Jagd nach dem 13. Sieg in Folge in einem von ihr bestrittenen Slalom. mehr lesen

© GEPA pictures/ AMA sports

Arnautovic gewinnt ÖFB-Duell

Marko Arnautovic ist am Dienstag nach seiner Sperre von drei Spielen in die Elf von Stoke City zurückgekehrt und hat gleich das Österreicher-Duell mit seinem ÖFB-Teamkollegen Sebastian Prödl gewonnen. Stoke feierte mit Arnautovic einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Watford, für den Prödl bis zur 81. Minute im Einsatz war.

» AUSBLICK «

Biathlon: Hoffen auf Podestplatz

- Österreichs Biathleten stehen in dieser Saison mit der Heim-WM in Hochfilzen als Höhepunkt noch ohne Podestplatz in Einzelrennen da. Bei den Weltcup-Bewerben diese Woche in Oberhof bietet sich die Chance, die bisher enttäuschende Bilanz aufzupolieren. "Ich hoffe, dass mir in Oberhof eine Art 'Eisbrecher' in Form eines guten Ergebnisses gelingt", sagte Simon Eder am Dienstag vor der Abreise. Los geht es für Eder und Co. mit einem Sprint am Donnerstag (14.15 Uhr), die Verfolgung steht dann am Samstag (11.30), der Massenstart zum Abschluss am Sonntag (12.30) auf dem Programm.

» TERMINE «

heute in Ramallah/Jerusalem: Staatssekretärin Duzdar in Israel, Palästina und im Libanon (2.1. - 6.1.)

Staatssekretärin Duzdar in Israel, Palästina und im Libanon (2.1. - 6.1.) 14.00 Uhr in Innsbruck: 3. Springen der Vierschanzentournee (live auf ORF eins)

3. Springen der Vierschanzentournee (live auf ORF eins) 17.45 Uhr in Zagreb : Feier 50 Jahre Ski-Weltcup

» TV-TIPPS «

Avatar - Aufbruch nach Pandora: 20.15 Uhr, ORF 1 - Ein amerikanischer Konzern baut auf dem Planeten Pandora den Rohstoff Unobtanium ab und gerät dabei in Konflikt mit der Urbevölkerung. Mehrfach oscargekröntes Science-Fiction-Abenteuer von James Cameron

Rain Man: 20.15 Uhr, ATV 2 - Charlie erfährt bei der Beerdigung seines Vaters von der Existenz eines autistischen Bruders. Um an die Erbschaft zu kommen, entführt er ihn. Tragikomödie mit Dustin Hoffmann und Tom Cruise

Deutschland sucht den Superstar: 20.15 Uhr, RTL - Shirin David ist das neue Jurymitglied in der 14. Staffel. 2017 nimmt die 21- Jährige neben Michelle, H.P. Baxxter und Dieter Bohlen Platz. Damit löst der YouTube-Star Vanessa Mai in der Jury ab. Start der Castingshow