» Was Sie wissen müssen «

© APA/AFP/YASIN AKGUL

Fahndung nach Attentäter

Nach dem verheerenden Angriff auf eine Silvesterfeier im Istanbuler Nachtclub Reina fahndet die Polizei weiter nach dem Täter und möglichen Komplizen. Zwar gab es mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit dem Attentat, das die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert. Der flüchtige Angreifer war bisher aber nicht darunter. mehr lesen

© APA/BMEIA/DRAGAN TATIC

Kurz auf "Frontbesuch"

Zwei Tage nach dem Beginn der österreichischen OSZE-Präsidentschaft hat Außenminister Sebastian Kurz am Dienstag einen Besuch im ostukrainischen Kriegsgebiet begonnen. Kurz traf am Vormittag in der Schwarzmeerstadt Mariupol ein, wo er in Begleitung des ukrainischen Außenministers Pawlo Klimkin und dem Chef der OSZE-Militärbeobachter, Ertugrul Apakan, die Waffenstillstandslinie besichtigte. mehr lesen

© APA/HANS PUNZ

Zwei Tote in Perchtoldsdorf

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ist Dienstagfrüh ein Ehepaar das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Mann (85) und die Frau (75) wurden im Schlafzimmer ihres Wohnhauses mit einem Baseballschläger getötet, teilte die Polizei mit. Als Tatverdächtiger gilt der Sohn (48) der Opfer. Er war geständig und wurde festgenommen. mehr lesen

© ORF

"Dancing Stars" stehen fest

Die Teilnehmer der elften "Dancing Stars"-Staffel stehen fest: Musicalstar Ana Milva Gomes, FM4-Moderatorin Riem Higazi sowie Schauspieler Martin Leutgeb komplettieren laut einer Aussendung das Aufgebot, das sich in den ORF-"Ballroom" wagen wird. Neu ist auch die Jury: Neben Nicole Burns-Hansen und Balazs Ekker werden Ballerina Karina Sarkissova und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann Platz nehmen. mehr lesen

» SPORT «

© APA / AFP PHOTO / FRANCK FIFE

Rallye Dakar hat begonnen

Der Salzburger Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat auf der ersten Etappe der Rallye Dakar Rang sechs belegt. Der 30-jährige KTM-Werksfahrer hatte nach 39 Sonderprüfungskilometern von Asuncion in Paraguay nach Resistencia in Argentinien 40 Sekunden Rückstand auf den spanischen Tagessieger Juan Pedrero Garcia. Titelverteidiger Toby Price (AUS/KTM) büßte 1:23 Minuten ein. Der ursprünglich als Erster ins Ziel gekommene Franzose Xavier de Soultrait fasste wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung eine Zeitstrafe aus und fiel auf den zehnten Platz zurück. Auch der zunächst sechstplatzierte Michael Metge (FRA) wurde sanktioniert. Am heutigen Dienstag steht die erste schwierige Etappe mit 275 km Sonderprüfung auf dem Programm.

» TERMINE «

13.00 Uhr in Zagreb: Damen-Weltcup-Slalom - 2. Durchgang ab 16.15 Uhr (live auf ORF eins)

Damen-Weltcup-Slalom - 2. Durchgang ab 16.15 Uhr (live auf ORF eins) 14.00 Uhr in Innsbruck: Qualifikation Vierschanzentournee (live auf ORF eins)

Qualifikation Vierschanzentournee (live auf ORF eins) 15.00 Uhr in New York: Neuer UNO-Generalsekretärs Guterres nimmt Arbeit auf

Neuer UNO-Generalsekretärs Guterres nimmt Arbeit auf heute in Kiew: Außenminister Kurz als OSZE-Vorsitzender in der Ukraine (3.1. - 4.1.)

Außenminister Kurz als OSZE-Vorsitzender in der Ukraine (3.1. - 4.1.) heute in Tel Aviv/Jerusalem: Staatssekretärin Duzdar in Israel, Palästina und im Libanon (2.1. - 6.1.)

» TV-TIPPS «

Vurschrift is Vurschrift: 20.15 Uhr, Puls 4 - Die erste Show, die echte Ereignisse aus Österreichs Bürokratie und ihre absurdesten Vorschriften satirisch thematisiert. Bei allen Fällen handelt es sich um reale Fälle, die sich tatsächlich so zugetragen haben. Mit Christian Hölbling, Rudi Roubinek, Silvia Schneider, Andreas Vitasek und Ciro de Luca

Nord Nord Mord - Clüver und die wilde Nacht: 20.15 Uhr, ZDF - Krimireihe mit Robert Atzorn. Der Clubbetreiber Ronny Klöcker wird von seiner Putzfrau tot aufgefunden. Die Leiche ist unbekleidet, überall ist Sexspielzeug verteilt. Da taucht Polizeikollege Hinnerk in der Nähe des Tatorts auf.

Indien 22.00 Uhr, ORF 1 - Der Beamte Heinzi Bösel (Josef Hader), ein kleinbürgerlicher Widerling, bekommt als neuen Kollegen den geschwätzigen Streber Kurt Fellner (Alfred Dorfer) zur Seite gestellt. In Bösels Auto müssen die beiden beruflich durch die Provinz reisen.