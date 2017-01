» Was Sie wissen müssen «

IS bekennt sich zu Angriff

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zum Anschlag auf einen Nachtklub in Istanbul in der Silvesternacht bekannt. Ein "heldenhafter Soldat des Kalifats" habe zugeschlagen, in einem der beliebtesten Nachtklubs, "wo Christen ihren abtrünnigen Feiertag begehen", hieß es in einem ins Internet gestellten Statement. mehr lesen

Arbeitslosigkeit auf Rekordhoch

Die Arbeitslosenzahlen sind im Jahr 2016 auf ein neues Rekordhoch geklettert. Erstmals seit fünf Jahren gab es am Jahresende aber einen kleinen Rückgang. Die Zahl der jahresdurchschnittlich arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmer stieg 2016 im Vergleich zum Jahr davor um 1,2 Prozent auf 424.523 Betroffene. mehr lesen

Sorge um Queen Elizabeth

Seit über einer Woche leidet Queen Elizabeth II. an einer schweren Erkältung. Wie der Buckingham Palast mitteilte, verzichtete die 90-jährige Königin auf eine Teilnahme am traditionellen Kirchgang zum Neujahrstag. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag war sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Gottesdienst gegangen - zum ersten Mal seit fast 30 Jahren. mehr lesen

Polizei verhindert Silvester-Übergriffe in Köln

In der Silvesternacht hat ein Großaufgebot der Polizei in Köln eine Wiederholung der massiven Übergriffe auf Frauen sowie Diebstähle verhindert. Die Beamten hätten rund 650 Nordafrikaner schon bei der Fahrt in die Kölner Innenstadt an Bahnhöfen gestoppt, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies am Sonntag. mehr lesen

» SPORT «

Mattersburg feuert Vastic

Bundesliga-Schlusslicht Mattersburg hat sich von Trainer Ivica Vastic getrennt. Die Burgenländer werden ab Dienstag vom ehemaligen Austria-Wien-Coach Gerald Baumgartner betreut, wie der Club heute mitteilte. Vastic war bei Mattersburg seit 20. Dezember 2013 Trainer. mehr lesen

Kraft Dritter in Garmisch

Stefan Kraft kommt als Gesamt-Zweiter der 65. Vierschanzen-Tournee zum Heimbewerb in Innsbruck. Der Gesamtsieger von 2014/15 erreichte am Neujahrstag als Dritter erstmals in Garmisch-Partenkirchen einen Podestplatz, doch das reichte nicht, um die Führung zu behalten. Der Oberstdorf-Gewinner musste dem Polen Kamil Stoch um 0,8 Punkte den ersten Gesamtrang überlassen. mehr lesen

» TERMINE «

heute in Tel Aviv: Staatssekretärin Duzdar in Israel, Palästina und im Libanon (2. - 6.1.)

Staatssekretärin Duzdar in Israel, Palästina und im Libanon (2. - 6.1.) heute in Resistencia: Rallye Dakar: Start, 1. Etappe: Asuncion - Resistencia

» TV-TIPPS «

Spuren der Rache: 20.15 Uhr, ARD - Bei einem Bombenanschlag verliert Frank Hennings (Heiner Lauterbach) seine Frau und seine Tochter. Um dem mutmaßlichen Attentäter Sharif Nader nahezukommen, bewirbt er sich als Privatlehrer für dessen Tochter Yasmin.

Die Schadenfreundinnen: 20.15 Uhr, ORF 1 - Durch einen Zufall erfährt die Anwältin Carly (Cameron Diaz), dass ihr Freund Mark eine Ehefrau und noch eine weitere Geliebte hat. Die drei Frauen verbünden sich und schmieden einen raffinierten Racheplan.

Winnetou: 20.15 Uhr, BR - Der Bandit Santer (Mario Adorf) will entgegen aller zuvor getroffenen Abmachungen eine Eisenbahnlinie durch Apachengebiet verlegen. Winnetou (Pierre Brice) und Old Shatterhand (Lex Barker) versuchen gemeinsam, Santer zu bekämpfen.