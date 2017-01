Nach dem Rücktritt von Landeshauptmann Erwin Pröll soll heute in der Landesparteivorstands-Sitzung der ÖVP die Entscheidung fallen, wer ihm nachfolgt. Als eindeutige Favoritin gilt Prölls Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner. Aber es könnte auch anders ausgehen.

Auch wenn vieles darauf hindeutet, dass die ehemalige Innenministerin die erste Landeshauptfrau Niederösterreichs werden wird, gilt Landesrat Stephan Pernkopf ebenfalls als möglicher Kandidat.

Überraschendes Timing

Seinen Rücktritt hat Pröll wohl schon länger geplant. Bereits als im April 2016 bekannt geworden ist, dass Mikl-Leitner zurück nach Niederösterreich geht - sie wurde quasi vom Landesvater zurückgerufen -, hieß es, Pröll baue seine Nachfolgerin auf. Der Rücktritt von Pröll nach einer fast 25-jährigen Amtszeit kommt daher nicht sehr überraschend. Überrascht hat aber das Timing. Denn vor kurzem sind Vorwürfe laut geworden, die Prölls Privatstiftung betreffen. Es geht um 1,35 Millionen Euro Landesförderungen an die Stiftung. Der Rechnungshof hat bereits eine Prüfung in Aussicht gestellt. Und ausgerechnet dann tritt der Landesvater zurück. Das hinterlässt einen Nachgeschmack. Auch wenn Pröll selbst die Sache nicht allzu ernst nehmen dürfte. Er erklärte dazu lediglich kurz und knapp: Die Stiftung "ist eindeutig und klar gemeinnützig". Sie habe "Menschen geholfen" und "ist korrekt".

© APA/HERBERT PFARRHOFER Erwin Pröll und Mikl-Leitner

Ist Nachfolge schon so gut wie fix?

In den letzten Stunden ist immer wieder von einer Nachfolgerin die Rede: Johanna Mikl-Leitner. Scheinbar ist die Entscheidung schon gefallen. Tatsächlich stehen ihren Chancen sehr gut. Es deute vieles auf sie hin, teilte auch Politikexperte Thomas Hofer am Mittwoch in der TV-Sendung "Cafe Puls" mit. Es könnte laut Politikexperte theoretisch aber auch anders kommen: Und zwar dann, wenn beschlossen werde, dass man eine Findungskommission einsetzen will. Dauere dieser Prozess der Findung zu lange, schaffe das Anlass für Gegner - wie es sie beispielsweise im Bauernbund gibt - die Messer zu wetzen und würde in der Öffentlichkeit zu Spekulationen führen. Das könnte letztlich zu einer Demontage von Mikl-Leitner führen, bevor sie überhaupt richtig installiert wird.