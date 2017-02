Zu Weihnachten hatten meine Frau und ich einen heftigen Streit, leider nicht unseren ersten. Wir haben nun beide eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann, und beschlossen, uns scheiden zu lassen. Wir wollen das aber für unsere beiden Söhne so friedlich wie möglich machen. Die beiden sollen mit meiner Frau in der Wohnung bleiben, weil die Volksschule um die Ecke ist und sie nicht noch mehr Veränderung verkraften sollen. Ich will daher so rasch wie möglich ausziehen. Da ich alleiniger Hauptmieter der Wohnung bin, fragen wir uns jetzt aber, ob das möglich ist. Geht das? Und was müssen wir sonst für eine einvernehmliche Ehescheidung beachten?

Franz W., Graz

Lieber Herr W.!

Gerade rund um Weihnachten kommt es jedes Jahr vermehrt zu Streits und Trennungen. Besonders wenn minderjährige Kinder von der Scheidung betroffen sind, ist es zum Wohle aller sinnvoll, die notwendigen Regelungen einer Ehescheidung einvernehmlich zu treffen. Für eine einvernehmliche Ehescheidung müssen Sie vor Gericht einen gemeinsamen Antrag auf Ehescheidung gemäß §55a EheG stellen und dem Gericht darlegen, dass Sie sich über die Folgen der Ehescheidung geeinigt haben. In dieser Scheidungsfolgenvereinbarung haben Sie Regelungen für Ihre beiden Söhne, für Ihre Vermögenswerte und zur Frage eines Ehegattenunterhalts zu treffen. Hinsichtlich Ihrer Söhne ist die Frage der Obsorge zu klären. Da Sie offenbar eine gute Gesprächsbasis haben, wird eine gemeinsame Obsorge möglich und sinnvoll sein. In diesem Fall müssen Sie den hauptsächlichen Wohnort und damit den Domizilelternteil bestimmen. Ihren Angaben entnehme ich, dass dies Ihre Frau sein soll. Weiters müssen Sie eine Regelung für Ihre Kontakte mit den Kindern treffen und die Höhe Ihrer Unterhaltsverpflichtung für die Minderjährigen berechnen. Da minderjährige Kinder betroffen sind, ist auch eine Elternberatung gemäß §95 AußStrG verpflichtend.

Zudem haben Sie eine Regelung für den Ehegattenunterhalt zu treffen, wobei sowohl ein wechselseitiger Verzicht als auch eine Unterhaltsverpflichtung grundsätzlich möglich sind.

Zuletzt ist es noch notwendig, das gemeinsam während der Ehe erwirtschaftete Vermögen und die Ehewohnung aufzuteilen. Hinsichtlich der Ehewohnung ist es möglich, im Zuge einer Ehescheidung durch das Gericht einen Mieterwechsel ohne Zustimmung des Vermieters vorzunehmen. Wenn Sie wollen, kann das Gericht daher Ihre Frau zur Hauptmieterin der Ehewohnung zu gleichen Bedingungen machen. Da eine Ehescheidung weitreichende rechtliche Konsequenzen hat, ist eine Beratung bei einem Rechtsanwalt jedenfalls zu empfehlen.

Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie mir bitte: siehabenrecht@news.at