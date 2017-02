Bei einer Großrazzia gegen die radikale Islamistenszene in dem deutschen Bundesland Hessen hat es eine Festnahme gegeben. Ein wegen des Verdachts der Werbung und Schleusung für die Extremistenorganisation IS gesuchter 36-jähriger Tunesier sei festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Er habe ein Terrornetzwerk aufbauen wollen, um einen Anschlag zu verüben, hieß es.

Es habe kein konkretes Anschlagsziel gegeben, sagte ein Sprecher der Landespolizei. Die Planung sei noch in einer frühen Phase gewesen. Durchsucht wurden mit einem Großaufgebot von mehr als 1.100 Polizisten insgesamt 54 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen in ganz Hessen, unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden.

Die Ermittlungen richten sich den Angaben zufolge gegen insgesamt 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren. Wie die Polizei mitteilte, ließ sich der 36-jährige Hauptverdächtige in Frankfurt widerstandslos von den Einsatzkräften festnehmen. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.