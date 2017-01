Es ist ein höchst kontroversielles Thema und die Nachrichtenlage dazu hätte zuletzt nicht unterschiedlicher ausfallen können: Zunächst berichtete Bloomberg, dass die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern die Nutzung von SMS und Whatsapp untersagt. Grund dafür ist, dass solche Textnachrichten - im Unterschied zu E-Mails - nicht vom Unternehmen gespeichert werden können. In einer Skandalbranche wie dem Investmentbanking legen Regulierungsbehörden aber aus gutem Grund großen Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. In der Vergangenheit gab es schließlich unschöne Vorfälle, die durch die Auswertung alter E-Mails erst so richtig dokumentierbar wurden.

Letzteres gilt auch für die österreichische Politik. Kaum einer der zahlreichen Parteifinanzierungsskandale der vergangenen Jahre könnte ohne verräterische, von Ermittlern sichergestellte E-Mails entsprechend verfolgt werden. Doch wird das in Zukunft auch noch gehen? Laut einem "Standard"-Bericht sind sich "alle Parteien einig", dass sensible Informationen nicht schriftlich kommuniziert werden dürfen. Bei SPÖ und ÖVP gebe es eine derartige "generelle Anweisung". In der FPÖ würden verschlüsselte Kurznachrichtendienste für Smartphones verwendet. Offi zieller Grund dafür ist die Angst vor Hackerangriffen und gesteuerten Datenlecks, wie es sie etwa im US-Wahlkampf gegeben hat.

Das ist eine höchst berechtigte Sorge. Dennoch stellt sich die Frage, ob hier nicht auch möglichem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird. Verschlüsselte Handy-Nachrichten kann -bei vorsichtigem Umgang -auch der Staatsanwalt nicht knacken. Unbedingte Geheimhaltung ist für Berufsgruppen wie Anwälte oder Journalisten, denen das Gesetz aus gutem Grund Schutz ihrer beruflichen Kommunikation zugesteht, richtig und wichtig. Für Branchen und Institutionen mit besonderen Transparenz-Notwendigkeiten dürfen jedoch Datenlecks nicht als Ausrede gelten. Sie sollten Lösungen finden, die sie bestmöglich nach außen schützen, aber nicht einer späteren Kontrolle durch den Richter entziehen.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: melichar.stefan@news.at