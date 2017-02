Economy Class

Haben Sie schon einmal ein paar Millionen Euro kassiert, nachdem Sie wegen "unterschiedlicher Auffassungen" mit Ihrem Arbeitgeber aus Ihrem Job ausgeschieden sind? Nicht? Nun, es soll aber vorkommen.

Zum Beispiel beim deutschen Autobauer Volkswagen. Und das hat nichts mit der Erfolgsnachricht zu tun, wonach VW vor ein paar Tagen Toyota als größten Autobauer der Welt überholt hat. Das bisherige Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt geht aus deutlich weniger erfreulichen Gründen, nämlich den erwähnten "unterschiedlichen Auffassungen", und kassiert rund zwölf Millionen Euro - nach nur 13 Monaten im Amt. Der Fairness halber muss festgehalten werden, dass die Dame als Vorstand für "Integrität und Recht" bei VW zuletzt sicher keine lustige Zeit hatte. Volkswagen laboriert ja an einem Skandal, weil man bei Abgastests softwaremäßig nachgeholfen haben soll. In den USA zahlt der Konzern dafür Milliardenstrafen, die Justiz ermittelt. Hohmann-Dennhardt wurde eigentlich geholt, um den Skandal intern aufzuarbeiten. Sie wird nun aber offenbar nicht mehr gebraucht und lässt sich ihren Vertrag bis 2018 ausbezahlen. "Dass ein Vertrag erfüllt wird, ist ein ganz normaler Vorgang", sagte sie zur "Süddeutschen Zeitung".

Natürlich sollen Verträge erfüllt werden. Dass es derartige Vereinbarungen aber überhaupt gibt, ist in Zeiten, in denen in breiten Kreisen Abstiegsängste dominieren, ein fatales Signal. Zu allem Überdruss ist oft auch noch die öffentliche Hand im Spiel: Zu den größten VW-Aktionären zählt das Land Niedersachsen. Und in Österreich ist es nicht viel anders: Erinnert sei an Franz Pinkl, der ein paar Monate Hypo-Kärnten-Chef war und bei seinem Abgang nach der Notverstaatlichung - mit Verweis auf seinen Vertrag -2,9 Millionen Euro kassierte. Der vorzeitig abgelöste Ex-ÖIAG-Boss Rudolf Kemler wiederum glaubt, ihm würden für 53 nicht konsumierte Urlaubstage 100.000 Euro zustehen - rund 2.000 Euro pro Tag. Darüber wird derzeit vor Gericht gestritten.

Diese Liste ließe sich leicht fortsetzen. Fest steht, dass jedes neue Beispiel das untergräbt, wofür Wirtschaft - mit oder ohne Beteiligung der öffentlichen Hand - stehen sollte: Leistungsgerechtigkeit. Alle Beteiligten richten einen enormen Vertrauensschaden an, der weit über ihr eigenes Unternehmen hinausreicht. Gerade Firmen, die gerne von "Corporate Social Responsibility" sprechen, sollten überlegen, wo ihre gesellschaftliche Verantwortung wirklich beginnt.