Die "Abschaffung der kalten Progression" könnte bald zur kleinen Schwester der "großen Verwaltungsreform" werden. Beide entspringen jener Familie politischer Forderungen, deren Ziel jeder befürwortet, die dann aber irgendwie doch immer liegen bleiben. Unter kalter Progression versteht man, dass laufende Einkommenssteigerungen, die nicht zuletzt das Realeinkommen vor der Inflation schützen sollen, in Wahrheit zum Großteil an die Finanz gehen. Es fällt dann nämlich ein größerer Teil der Einkünfte automatisch in höhere Tarifstufen. Dieser Effekt bringt dem Staat 400 Millionen Euro pro Jahr und ist eine Belastung durch die Hintertür - quasi eine versteckte Steuererhöhung.

Wer derzeit Druck in Richtung Abschaffung der kalten Progression macht, ist die ÖVP. Für Finanzminister Hans Jörg Schelling wäre das ein großer Coup. Passiert nichts, lösen sich hingegen schon ab 2018 die positiven Auswirkungen der jüngsten Steuerreform in Luft auf. Wer sich nun ziert, ist die SPÖ. Ihr ist die Idee, dass die Tarifstufen automatisch angehoben werden, ein Dorn im Auge. Kanzler Christian Kern wurde zuletzt im "Kurier" dahingehend zitiert, dass "wir in regelmäßigen Abständen kleine Steuerreformen haben, die sich auf etliche hundert Millionen Euro summieren werden". Das hätte aus Sicht der SPÖ wohl auch den Vorteil, dass man -besser als bei einem Automatismus -festlegen kann, wer in den Genuss der Regelung kommt: jeder, wie es Schelling will, oder nur Niedrigverdiener, wie es der SPÖ lieber wäre.



Einigt man sich nicht bald, geht es freilich zulasten aller. Angesichts praktisch nicht vorhandener Sparzinsen verlieren viele doppelt - Realeinkommen durch die kalte Progression und Realvermögen durch die kalte Schulter der Zentralbanken. Apropos Zentralbanken: Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny erklärte vor ein paar Tagen, er rechne für 2017 mit einem deutlichen Anstieg der Inflationsrate. Vielleicht bringt das Fahrt in die Debatte. Wie auch immer die Lösung aussieht: Es wäre Zeit für eine Entlastung durch die Vordertür.

