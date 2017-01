"Ich bin froh, dass ich die jetzt eine Weile nicht sehen muss!"

Tag 9 im Dschungel bedeutete den Abschied von Sarah Joelle, die als zweite Camperin herausgewählt worden ist, und die darüber gar nicht so unglücklich zu sein scheint. "Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich die jetzt eine Weile nicht sehen muss!" Huch, das klingt gar nicht nach "Familia Grande". Aber wenn wundert's, so ist das nun mal im Dschungelcamp.

Sarah Joelle ist die zweite Camperin, die den Dschungel verlassen muss. „Ein letztes Mal bin ich Teil der ‚ Familia Grande‘. Ich bin froh euch alle kennengelernt zu haben, aber noch mehr froh, jetzt weg zu sein. Ich bin wie immer ehrlich“, so Sarahs Joelles letzte Worte, bevor sie geht. Und wie geht es ihr, nachdem sie das Camp verlassen hat? Sarah Joelle: „Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich die jetzt eine Weile nicht sehen muss. Viele gingen mir unheimlich auf den Wecker. Momentan habe ich nur einen Wunsch, und das ist Essen und dann Freunde anrufen, wenn die noch mit mir reden. Die hätten wahrscheinlich mehr erwartet meine Leute. Aber ich habe mich wirklich angestrengt. Hat halt nicht gereicht!“

Rückkehr von der Nachtschatzsuche

Honey und Gina-Lisa gingen unterdessen auf Nachtschatzsuche und haben ihre Aufgabe gemeistert, weshalb es für die zwei Schatzsucher nach der durchgemachten Nacht ein Straußenei gab. Voller Stolz trägt Honey am Morgen die Belohnung ins Camp. Lieber wäre ihm allerdings etwas anderes gewesen. „Ganz ehrlich gesagt, hätte ich am liebsten…“ Gina-Lisa: „ …du willst sagen: Kaffee und Kuchen!“ Tja, das spielt es nicht. Zumindest war Honey von seiner eigenen Leistung mehr als angetan. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich natürlich nicht wusste, was passiert. Wach bleiben, wenn man extrem müde ist, ist noch mal anstrengender.“

© RTL

Die für Dschungelverhältnisse fürstliche Verpflegung spielt er seinen Campkollegen gegenüber lieber runter. Auf Markus' Nachfrage, ob es etwas zu essen gab, meint Honey "Weniger als hier" - und das, obwohl es unter anderem Käse, Trauben, Baguette und Früchte gab. „Also ein bisschen Käse, Trauben und für zwei Leute ein kurzes Stück Baguette. Ehrlich, ich hätte hier lieber Reis und Nudeln, ähh Reis gegessen.“ Jens: „Und: was habt ihr getrunken? Gab es was Alkoholisches?“ Honey gesteht: „Es gab Wein, ja. Aber glaube mir: Im Vergleich zu der Tortur, für das Wachbleiben… ich bin die ganze Nacht gelaufen um wach zu bleiben, die ganze Nacht gelaufen…“

Jens und Marc als „Sternenfänger“

Trotz seiner nach eigenen Ansprüchen überragenden Leistung bei der Nachtchallenge entscheiden die verbliebenen Camper , dass Marc und Jens zur Dschungelprüfung „Sternenfänger“ antreten müssen. „Gestern haben wir euch ja die Chance gegeben, verbal zu glänzen. Dieses Experiment können wir als gescheitert betrachten. Heute wird es physisch“, so Daniel Hartwich zur Begrüßung. „Es geht um Geschicklichkeit und die Überwindung von Höhenangst“, ergänzt Sonja Zietlow. Mit Helm, Handschuhen und Suspensorium (Hodenschutz) ausgestattet müssen die Beiden sich je auf einem Seil liegend über eine sehr tiefe Schlucht ziehen. Die Seile sind auf unterschiedlicher Höhe über die Schlucht gespannt. Zehn Minuten haben sie dann Zeit, sich gegenseitig Bänder, an denen die Sterne hängen, zuzuwerfen und diese zu fangen. Jens: „Mir ist ein bisschen mulmig wegen der Höhe! Ich habe keine Angst, aber Respekt.“ Trotzdem treten beide natürlich an, wenn auch sichtlich nervös.

© RTL

Die Zeit läuft. Langsam und hochkonzentriert ziehen sich Beide Richtung Schluchtmitte. Jens liegt auf dem unteren, Marc auf dem oberen Seil. Beide Seile schwanken heftig. „Puuh, ist das anstrengend! Wo bist du Marc“, stöhnt Jens, der es nicht schafft nach oben zu schauen. Marc: „Keine Ahnung!“ Jens erreicht das erste Band, löst es ab und wirft es zwar in Richtung Marc, aber meterweit von seinem Mitspieler entfernt, in die Höhe. „Das war mehr ein hinter sich werfen“, kommentiert Daniel. Auch Marc schafft es nicht, seinen ersten Stern so zu werfen, dass Jens ihn fangen kann. „Die ersten beiden Sterne sind verloren!“, fasst Daniel zusammen.

» Ich bin zu fett, ich komme nicht weiter! «

Jens hat sichtlich Probleme sich weiter zu ziehen: „Ich komme nicht weiter. Das geht nicht weiter das Teil. Das ist fest.“ Trotzdem wirft Marc seinen Stern runter und Jens fängt ihn! Der erste Stern! Als Jens seine Position verändern will, fällt er runter. Er wird hochgezogen und weiter geht’s. „Schatz ich kann nie wieder Kinder machen, ich schwöre! Ah, tut das weh. Den letzten Samenleiter haben wir heute durchtrennt“, stöhnt Jens, der schon wieder festhängt. „Ich bin zu fett, ich komme nicht weiter!“

© RTL

Dann fällt der Kult-Auswanderer erneut runter. Als er wieder startklar ist, zieht er sich weiter mühsam und stöhnend voran: „Ich bin zu fett. Scheiße, wir brauchen Abendessen! Meine Fettsucht kotzt mich an.“ Auch sein nächster Versuch, einen Stern nach oben zu werfen, scheitert. Marc ist an der Reihe und Jens fängt den Stern. Eilig ziehen sich beide weiter, doch auch die nächsten beiden Sterne landen in der Schlucht. Die Zeit ist vorbei! Zwei Sterne haben Jens und Marc am Ende erkämpft. Jens ist verzweifelt: „Tut mir leid.“ Marc versucht ihn mit seiner optimistischen Art aufzumuntern: „Du hast doch gut gefangen und zwei ist besser als Null.“

Marc, der Hero

Wenn man im Camp fragt, wer Dschungelkönig wird, dann fällt vielen nur ein Name ein: Marc! Der Sänger gilt im Camp als Favorit für die Dschungelkrone, während sich Terenzi selbst in Bescheidenheit übt. „Nein, da gibt es andere, die viel mehr leisten als ich.“ Das sehen deine Mitcamper aber ganz anders, lieber Marc! "Jetzt mal ohne Mist, das ist kein Rumschleimen. Es ist unfassbar. Du guckst überall hin. Du nimmst so viel Druck von unseren Schultern," streut Jens dem Mitstreiter Rosen. Auch Thomas findet, dass Marc "der Hammer" ist. Und Nicole sieht ihn als wahren "Dschungelmeister".

© RTL

Der Sänger schaut einfach auf seine Mitcamper. Beim Regen in der letzten Nacht fällt ihm sofort auf, dass Jens' Platz nass werden wird und kümmert sich um eine trockene Alternative. Er trainiert seine Mitstreiter und will sogar Kader fit machen. Für die legt sich Terenzi ganz besonders ins Zeug. Als bei der Nachtwache ein Kissen Feuer fängt, ist Marc sofort zur Stelle. „Ich bin einfach für alle da. Wenn jemand etwas braucht, dann bin ich da. Ich frage, wie ich helfen kann und ich versuche zu helfen. Ich versuche mein Bestes, immer.“ Ob ihn das zum Dschungelkönig macht? Eine soziale Ader haben die Zuschauer schon immer sehr geschätzt.

Kader und Markus auf Schatzsuche

Bevor es zum finalen Voting geht, müssen aber noch einige Prüfungen und Aufgaben gemeistert werden. Am neunten Tag dürfen Kader und Markus auf die Schatzsuche „Bälle der Qual“ gehen. Nach einem beschwerlichen Weg durch den Dschungel erreichen der Reality-Star und der Schauspieler eine Lichtung. An einem Baum ist eine Botschaft mit der Aufgabe angebracht: "Markus muss im richtigen Moment die Löcher der Wand öffnen. Nur Kader darf die Fragen beantworten, indem sie die Bälle durch das jeweils richtige Loch in der Wand wirft! Bei fünf korrekten Antworten erhaltet Ihr den Schlüssel zum Schatz.“

© RTL

Die beiden ziehen das Spiel durch und tragen voller Stolz die Schatztruhe ins Camp. Dort wird sie geöffnet und es stellt sich den Campern folgende Frage: „Wie lange dauern deutsche Ehen im Falle einer Scheidung durchschnittlich?!“ A: 7,8 Jahre, B: 14,9 Jahre. Die Camper diskutieren und einigen sich auf Antwort A: 7,8 Jahre. Leider falsch!

Einblicke in Hankas Welt

Auch Tag liefert wieder schräge Einblicke in Hankas Welt. Auf Nicoles Frage, wofür sie ihre Tupperdose eigentlich braucht, erklärt Hanka, diese wäre ihre "Clean Area". „Da mache ich mein Klopapier rein und wenn ich auf Toilette bin, dann kann ich es da hinstellen. Das ist dann hygienisch.“

© RTL

