Am achten Tag im Dschungelcamp ist die Stimmung nach Fräulein Menkes Abgang gedämpft. "Mum is leaving", meint Marc und Florian kommen sogar die Tränen. "La Familie Grande" ist nicht mehr dieselbe, doch das Camp-Leben muss weitergehen und dementsprechend geht es auch gleich zur nächsten Prüfung, die diesmal die Herren der Schöpfung absolvieren. Ansonsten gibt es zahlreiche Geständnisse: Kader findet Gefallen am haarigen Markus, Hanka spricht über die Liebe und Marc über seine Geld- und Frauenprobleme.

THEMEN:

Fräulein Menke musste am achten Tag das Dschungelcamp als erster Star verlassen! Die Zuschauer wählten den NDW-Star ab! Zuvor waren nur noch sie und Markus im Rennen um den Abstiegsplatz. Und Fräulein Menke bekam die wenigsten Stimmen der Zuschauer und zog den Kürzeren. Doch das lässt sie sich nicht anmerken: „Okay, einer muss gehen! Es ist so, dann habe ich noch Urlaub.“ Und weiter: „Ich finde das nicht so schlimm, dann kriege ich noch was von Land und Leute mit. Einer ist immer der Erste, der geht.“ Marc: „Ich denke, meine Mum is leaving.“

© RTL

Und - wer hätte das gedacht - Florian weint sogar: „Ich hatte viele coole Gespräche mit ihr führen dürfen und auch viel lachen dürfen. Sie ist der erste Mensch, der mir gezeigt hat, dass ich vorm älter werden keine Angst haben muss. Das bedeutet mir sehr viel.“ Nach einem letzten „Wir sind La Familia Grande“ Gruppenruf verlässt Fräulein Menke das Camp.

© RTL

© RTL

Und wie geht es der Rausgeworfenen: „Ganz schrecklich. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mich berührt das Abschiednehmen jetzt. Ich habe es sehr genossen hier zu leben. Die werden mir alle fehlen. Ich bin schon traurig. Aber jetzt freue ich mich noch ein bisschen, Australien zu erleben.“

© RTL

Dschungelprüfung "Ruck Schluck"

Schulter klopfen, trinken und erklären: Angelehnt an den Show-Klassiker „Ruck Zuck“ müssen Florian, Thomas, Marc, Markus und Honey am achten Tag zur Dschungelprüfung „Ruck Schluck “ antreten. Die Stars haben sich selbst nominiert. Auch hier müssen sich die Kandidaten kurz vorstellen, aber im Dschungel gelten natürlich andere Regeln als beim gewohnten „Ruck Zuck“! Der Reihe nach müssen die fünf Stars einen vorgegebenen Begriff dem jeweils nächsten Camper erklären. Dieser muss ihn korrekt erraten. Der Begriff muss von Star zwei bis fünf chronologisch richtig erraten werden. Begonnen wird immer vorne.

© RTL / Stefan Menne

Die anderen Dschungelhelden haben Kopfhörer mit lauter Musik auf und dürfen sie erst abnehmen, wenn sie von ihrem Nachbarn an der Schulter angetippt werden. Doch das ist noch lange nicht alles, denn jeweils vor dem Erklären muss der jeweilige Star einen Dschungel-Shot trinken (der Shot ist in jeder Spielrunde für alle Promis gleich). Insgesamt können die fünf Stars elf Sterne erspielen.

© RTL / Stefan Menne

Die Moderatoren begrüßen freundlich die Dschungelhelden. Daniel Hartwich: „Freut ihr euch, dass ihr zu fünft antreten dürft?“ Wie aus einem Mund antworten alle: „Ja, klar.“ Sonja Zietlow fragt: „Kennt ihr den Klassiker ´Ruck Zuck´? Marc: „No.“ Sonja Zietlow: „Ganz am Anfang kommen immer fünf Leute rein und die stellen sich dann immer in die Kamera vor. Winken in die Kamera und sagen einen lustigen Satz über sich selbst.“

© RTL / Stefan Menne

Daniel Hartwich: „Dann fängt der Marc an, da ist deine Kamera.“ Marc: „Hallo ich bin der Marc Terenzi, bin 38 Jahre alt und komme aus Hannover. Und ich denke, ich sehe nicht so alt aus, wie ich bin.“ Markus: „Hey, ich bin Markus Majowski und bin viel in Deutschland unterwegs, aber ich habe immer einen Koffer in Berlin.“ Honey: „Hallo, hier ist euer Honey, ich bin 34 Jahre alt und aus Frankfurt und heute werde ich für das Team alles schlucken.“ Florian: „Hey, hier ist der Florian, mir geht es heute sehr gut, ich bin High Class.“ Thomas: „Hey, ich bin Thomas Häßler, bin 50, komme aus Berlin und ick bin top fit.“

© RTL / Stefan Menne

Nachdem Daniel, Sonja und Dr. Bob noch einmal die Regeln erklärt haben, kann das Spiel losgehen. Die Shots werden serviert, Kopfhörer auf und los geht es. Die Ratenden drehen sich von den Moderatoren weg und Marc bekommt von Daniel Hartwich seinen Begriff gezeigt. Und die zwei Minuten laufen! Der Sänger trinkt auf ex den „Pürierte-Kotzfrucht-Shot“ und klopft Markus auf die Schulter. Der nimmt seien Kopfhörer ab und hört Marc zu: „Sie sind viele am Himmel.“ Markus: „Wolken.“ Marc: „No.“ Markus: „Engel.“ Marc: „Sie sind hell.“ Markus: „Sterne.“

© RTL / Stefan Menne

Markus trinkt ex und klopft Honey auf die Schulter. Der nimmt den Kopfhörer ab. Markus: „Sie leuchten nachts am Firmament.“ Honey: „Sterne.“ Und Honey schluckt alles runter, klopft und Florian nimmt die Kopfhörer ab.“ Honey: „Icke Häßler ist ein Fußball…“ Florian: „Weltmeister, Spieler, Nationalmannschaft…“ Honey: „Noch höher am Himmel.“ Florian: „Held, Fußballgott, Profi, Fußballgott, Fußballprofi, Fußball-Leader, Gott.“ Honey: „Was sehen wir nachts am Himmel?“ Florian: „Stern, Fußballstern, Stern.“

© RTL / Stefan Menne

Und Florian trinkt auf ex und klopft an die Schulter von Thomas: „Eine Sonne entsteht, das nennt man auch…“ Thomas: „Geburt.“ Florian: „Ich habe viele Tätowierungen, das sind meistens…“ Thomas: „Tattoos.“ Florian: „Einzelne Sachen habe ich tätowiert.“ Thomas: „Tribal, Stern.“ Florian: „Okay, sag noch mal.“ Thomas: „Sternschnuppe, Stern.“ Florian: „Mehrzahl.“ Thomas: „Sterne.“ Und der Fußball-Weltmeister trinkt den „Pürierte-Kotzfrucht-Shot“ auf ex.

© RTL / Stefan Menne

Die erste Runde ist somit vorbei. Daniel Hartwich: „Ich habe nicht so gute Nachrichten. Der Marc hat leider eine Geste gemacht, Richtung Himmel, dass zählt nicht. Und der Honey hat ´nachts` wiederholt, d.h. zwei Sterne müssen wir abziehen.“ Ergebnis: 0 Sterne.

Die Show ist noch nicht zu Ende. In der zweiten Runde gibt es Bittermelonensaft mit pürierten Schafshoden. Der zu erratende Begriff lautet „Silikon“. Die Männer erklären sich den Begriff gegenseitig, Icke macht dabei allerdings zu viele Gesten, weshalb es nur einen Punkt gibt. In der dritten Runde gibt es Schweine-Blut mit pürierter Schweineleber, hier reicht die Zeit nicht, weshalb es keinen Stern gibt. In der vierten Runde müssen die Männer Schweine-Sperma-Shots trinken und holen zwei Sterne. In der fünften Runde gibt's Kuh-Urin-Shots. Obwohl es dafür drei Sterne geben wurde, lehnen die Stars gemeinschaftlich ab. Insgesamt erspielen Florian, Thomas, Marc, Markus und Honey damit drei von elf Sternen. Eine magere Ausbeute.

Marc spricht über seine Schulden

„Die fragen mich immer, fühlst du dich als Star, als Promi? Ich will so nicht genannt werden, weil ich kann ja nichts. Ich bin durch eine Doku-Soap bekannt geworden. Mein Frau wird ja auch schon manchmal so als Promi bezeichnet, die hasst das auch wie die Pest“, erklärt Jens am Lagerfeuer. Marc: „Das einzige Mal, wenn mich das mit dem Promi stört, ist wenn ich mit meinen Kinder unterwegs bin und die versuchen, Fotos von meinen Kindern zu machen. Das ärgert mich an meiner Ex-Freundin. Die macht immer Videos von meinem Sohn in der Presse. Meine Kinder bedeuten viel für mich. Ohne meine Kinder, wüsste ich nicht, was ich heute machen würde.“

© RTL

Fräulein Menke fragt nach: „Das macht deine Ex-Freundin und die kämpft dann gegen dich?“ Marc: „Sie sagt, ich bezahle nicht für das Kind.“ Jens wirft ein: „Das kenne ich!“ Marc: „Aber das ist Schwachsinn. Ich habe alle Belege, jedes Mal, wenn ich für das Kind bezahlt habe. Aber sie will Presse haben, gegen mich sein. Wenn ich aus dem Dschungel komme, kläre ich meine ganze Geschichte. Ich mache den Dschungel wegen des Geldes, dann kann ich alles zu Ende bringen, habe dann keine Schulden mehr. Mein Ex-Management hat mich über den Tisch gezogen. Er hat gar nichts bezahlt. Er hat meine ganze Gage genommen und nichts bezahlt. Ich musste Insolvenz anmelden. Du hast alles und auf einmal du hast gar nichts. Du bist unten, du bist alleine, das ist sehr schwer. Aber das lasse ich jetzt alles hinter mir. All‘ mein Geld geht direkt an meinen Insolvenzverwalter und ich kann anfangen mit meinem neuen Leben!“

Hanka und die Liebe

In gemütlicher Feuer-Runde fühlt Sarah Joelle Hanka auf den Zahn: „Ich habe mir gerade so gedacht, dass du ja keine Menschen berührst, was machst du denn dann im Bett?“ Hanka erklärt: „Immer wenn ein echtes Gefühl kommt, wie Adrenalin, Erleichterung oder auch Liebe, dann geht der Zwang nach hinten. Also wenn ich mich für jemanden entscheide und nehme den mit in mein Leben, dann entscheide ich mich zu 100 Prozent. Da verlangt die Ur-Hanka ihr Recht und das nimmt sie sich. Aber sobald die Beziehung ein bisschen kriselt, wird es schon wieder schwer. Dann kommen die Fragen vorher: ‚Hast du dir die Hände gewaschen?‘“

© RTL

Hanka erzählt weiter: „Die letzte Beziehung war zehn Jahre und das war die erste Beziehung im Voll-Schub. Der hat es aber nicht ausgehalten. Ich bin schon so anstrengend und der Zwang macht mich noch anstrengender. Er hat mich sofort ersetzt, nach zwei Monaten. Das war bitter. Eigentlich haben wir nur gesagt wir machen mal ne‘ Pause. Wenn es Liebe auf den ersten Blick gibt, dann war es das bei uns wirklich. Der hat mir eine Vitrine gebracht und hat die aufgebaut. Ich kam ungeschminkt, unfreundlich mit Bademantel aus dem Badezimmer – und da stand er! Ich sofort zurück ins Bad und schnell geschminkt. Ich brauche jemand der mich ausgleicht, der mich mit den Füßen auf die Erde stellt. Ich sag immer so, dann war es nicht die richtige Paarung.“ Marc: „Es ist auch schwer mit mir zu leben!“ Gina-Lisa nickt heftig: „Ja!“

Die Offenbarung

Sarah Joelle und Kader liegen in einer Hängematte. Auch bei ihnen dreht es sich um Männer. „Ich habe mir gesagt, dass ich mein Liebesleben in Zukunft besser schütze. Nur wenn ich heirate, werde ich mich auf jeden Fall outen“, so Sarah Joelle. Kader: „Ich habe viel zu früh geheiratet. Ich war 17 und er war schon über 40. Er war ein gestandener Mann. Wir haben in Istanbul geheiratet, weil ich war ja noch minderjährig, aber da darfst du das. Ich stand immer auf ältere Männer. Mein Ex-Mann sah echt toll aus. Blond, blauäugig und muskulös. Ich stand früher auf muskulöse Männer. Totaler Schwachsinn. Heute sehe ich den Marc hier rumrennen, und das interessiert mich überhaupt nicht. Heute stehe ich auf so Markus-Typen. Auf so intellektuelle, erfahrene, witzige, mit Bäuchlein und mit Haaren. Ich mag behaarte Männer. Wie ein Affe. Das erregt in einem so viele Phantasien. Frauen wissen, was ich meine.“

© RTL

© RTL

Kader spricht weiter: "Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier wochenlang leben. Aber mein Ex-Mann war eine totale Enttäuschung. Wenn man so jung heiratet, kennt man sich gar nicht. Ich habe mich in seine Muskeln verliebt. Total bescheuert. Du lernst doch keinen Mann kennen und der bringt dann seine Hunde mit. Die hat er so nach und nach angeschafft. Er hat mich gar nicht gefragt. Die haben überall rumgekackt. Und die haben mich gehasst. Wenn ich mit ihm gekuschelt habe, das war ein Riesenproblem. Die waren eifersüchtig. Die haben mit uns in einem Bett geschlafen. Die haben mich immer angeguckt mit ihren stahlblauen Augen und grrrrrr ... Ich stand elend in der Ecke und konnte nicht in meine Wohnung rein. Der war sehr egoistisch. Irgendwann habe ich gesagt, ich bin jetzt weg und habe die Scheidung eingereicht. Also wenn du heiratest irgendwann, lass dir Zeit und lern den Menschen richtig kennen.“ Später gesteht Kader: „So langsam kommen die Hormone hier in Wallung. Wir sind nur am Männer beobachten, ich beobachte sogar die Brusthaare von Markus. Keine schlechte Partie!“

La Grande Lästerei

Ist mit dem Auszug von Fräulein Menke „La Familia Grande“ passé? Für Hanka und Florian auf jeden Fall. Florian: „Die Franzi ist weg, da ist ‚La Familia‘ vorbei! Ich steh‘ dabei, mach den Schlachtruf, aber ich muss nicht immer singen.“ Hanka: „Genauso ist es. Wir machen das nicht mehr!“ Florian: „Hast du gesehen vorhin bei der Verabschiedung. Da ist ‚La Familie Grande‘ schon kaputt gegangen. Ich meine, Sarah Joelle schläft vor einer Prüfung, aber ‚La Familia‘ merkt gar nicht, dass sie bei der Verabschiedung nicht dabei ist. Ich will keine Familie finden hier. Das ist hier ein Spiel und das sind meine Mitspieler. Wenn die mich deswegen nicht mögen, ok!“

© RTL

Hanka: „Das kommt mir alles auch so künstlich vor. Gina-Lisa sagte eben, wie schön, wenn wir alle draußen sind und an einem Tisch sitzen. Gina, das ist ein ganz lieber Gedanke, aber das wird nicht passieren. Jeder wird sofort, wenn er draußen ist, auf sein Laptop gucken und checken, was ist passiert. ‚La Familia‘ ist da sooooo schnell weg. Diese ‚La Familia‘ ist auch so eine Schwarm-Intelligenz, wo jeder denkt, ich schwimme da so lange es geht mit, da komme ich so weit es geht nach vorne. Je länger ich gesehen werde, desto mehr Aufträge kommen. Aber dieses Jahr gibt es relativ wenig Reibungspunkte hier, so gefühlmäßig relativ flach alles hier. ‚La Grande Familia‘ will noch nicht mal Sex miteinander. Dabei muss sie doch an ihren Fortbestand denken. Nicht nur an die CD draußen, auch an den Fortbestand der Art. Denkst du, dass es zwischen dir und Honey noch mal kracht?“

© RTL

Florian meint: „Pffft, ich denke nicht über die Person nach und ich möchte mit ihr auch nichts zu tun haben. Ich rede nur das Nötigste mit ihm aus Höflichkeit.“

Alle Informationen rund um „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ finden Sie im Special bei RTL.de!