Am sechsten Tag im Dschungelcamp darf Kader, die ihre letzte Prüfung mit Bravour bestanden hat, ausnahmsweise pausieren. Dafür darf wieder einmal Hanka ran. Mit ihr tritt Nicole an, vermutlich weil die Zuschauer das ehemalige Soap-Sternchen endlich mal in Action sehen wollten. Gina-Lisa plaudert unterdessen über ihre Probleme mit Männern, während Florian die Mädels vor der vermeintlich intriganten Sarah Joelle warnt.

THEMEN:

Hanka und Nicole müssen in die „Zwickmühle“ und spielen um zwölf Sterne. Dabei werden die Stars jeweils einzeln in senkrecht stehende Kästen auf Windmühlenflügel befestigt. Die Flügelkästen sind hohl und miteinander verbunden. Sobald Hanka und Nicole darin gesichert sind, werden die Kästen mit australischen Krabbeltieren und mit zwölf nummerierten Sternen gefüllt. Dann beginnt sich „Die Zwickmühle“ zu drehen. Die Zwei müssen nun in zehn Minuten zuerst immer eine Frage richtig beantworten. Bei einer korrekten Antwort, dürfen sie einen Stern in chronologischer Reihenfolge einsammeln.

Hanka und Nicole treten zur Prüfung an

Freundlich werden Hanka und Nicole von den Moderatoren begrüßt. Sonja Zietlow: „Herrlich! Kommen Sie näher, kommen Sie ran! Die Lieben, die beiden mit den meisten Stimmen hier, auf dem Rummel! Herzlich Willkommen, hier geht es rund: in der Dschungelprüfung `Die Zwickmühle´!“ Hanka erschrickt gleich: „Nein, nein, nein.“ Daniel Hartwich fragt nach: „Was denn: nein, nein, nein Hanka?“ Hanka will nicht gezwickt werden, doch Daniel kann Entwarnung geben. Nicole wiederum findet die Aussicht, Fragen beantworten zu müssen, schlimm.

© RTL / Stefan Menne

Dr. Bob kommt, erklärt die Prüfung und Hanka und Nicole nehmen sie an. Tapfer steigen sie in die beiden Flügelkästen und werden darin befestigt: Hanka: „Ist mal was anderes. Ach, du liebe Scheiße.“ Nicole: „Wann kommen die Viecher…“ Hanka: „Das wird angesagt, aber das Gute ist, dass die sich mit uns bewegen.“ Und noch ein Hanka-Ratschlag an Nicole: „Denke immer daran: Würdevoll sein und nicht den Humor verlieren!“

© RTL / Stefan Menne

Hanka und Nicole sind bereit und dann kommen die Tiere: 50.000 Kakerlaken, 20.000 Grillen, 10 kg Mehlwürmer und einige Nester grüner Ameisen kommen dazu. Hanka: „Guck‘ am besten nicht hin, Nicole.“ Hanka: „Aua, die beißen mich.“ Heldinnenhaft ertragen Hanka und Nicole die Krabbeltiere. Hanka macht sich Mut: „Das ist ein Peeling.“ Dann kommen die Sterne dazu, die Mühle dreht sich und die Zeit startet. Sonja Zietlow stellt die erste Frage: „Wie heißt die Regenbogenhaut des Auges?“ Hanka: „Unsere Antwort ist Iris“. Richtig!

© RTL / Stefan Menne

Daniel Hartwich stellt die zweite Frage: „Wie viele Silben hat das Wort Dschungelprüfung?“ Hanka: „Unsere Antwort ist 4“. Richtig! Sonja Zietlow anerkennend: „Ihr seid richtig gut. Ihr haltet richtig toll was aus.“ Es folgt die dritte Frage: „Wie kürzt sich der Deutsche Aktien-Index ab?“ Hanka: „Unsere Antwort ist DAX.“ Schon wieder richtig!

© RTL / Stefan Menne

Danach gerät der Motor ein wenig ins Stottern. Drei Fragen können Hanka und und Nicole nicht beantworten. Die achte Frage („Welches Gebäude ist der Sitz des Deutschen Bundestages?) kann Hanka („Reichstagsgebäude“" wieder beantworten, es gibt den fünften Stern. Auch die nächste Frage („Welche Zahl trägt die schwarze Kugel beim Poolbillard?“) ist für Hanka kein Problem: „Acht, unsere Antwort ist die acht.“ Und der sechste Stern wird gefunden.

© RTL / Stefan Menne

Die nächsten sechs Fragen kann Hanka ebenfalls beantworten. Nicole bleibt bei der Dschungelprüfung ebenso farblos wie bisher im Camp. Aber egal, immerhin haben die beiden mit zwölf richtig beantworteten Fragen alle möglichen zwölf Sterne erspielt. Daniel Hartwich: „Ihr könnt euch freuen, denn ihr habt volle zwölf Sterne!“ Jubel und Freude bei Hanka und Nicole! Hanka: „Wie geil! Es ist großartig, es ist großartig! Nicole, wir haben das super gemacht.“ Nicole: „Mega, Hanka.“

© RTL / Stefan Menne

Die Heldinnen schütteln die Krabbeltiere ab und besonders Hanka ist außer sich vor Freude. Daniel Hartwich anerkennend: „Das war echt mega! Wirklich, ihr habt es sehr gut gemacht!“ Sonja Zietlow: „Wahnsinn, wir sind richtig stolz!“ Daniel Hartwich: „Und Respekt. Es war, wie ich persönlich finde, eine der härtesten Prüfungen, die wir bisher gemacht haben.“ Hanka voller Stolz: „Echt?“ Sonja Zietlow: „Und das bei der Hitze!“ Hanka: „Ich hatte ein Ameisennest unter meinem Träger.“ Daniel Hartwich: „Ich habe ein bisschen mitgelitten…“ Hanka freut sich unendlich und bedankt sich bei Nicole: „Du warst großartig!“ Nicole: „Du auch!“ Daniel Hartwich: „Meinen Respekt habt ihr.“

© RTL

Gina-Lisas klare Worte

In trauter Poolrunde geht es um Liebe und Beziehungen. Fräulein Menke will wissen, ob Gina-Lisa liiert ist. Die 30-Jährige ist ehrlich: „Das ist schwierig bei mir. Ich glaube, ich werde immer nie so akzeptiert wie ich bin und jeder probiert immer, mich zu verändern. Ich denke dann immer, bin ich so verkehrt? Ich habe immer die Falschen. Immer werde ich fertig gemacht. Ich koche und putze und mache …“ Kader: „Aber Schätzchen, du musst dich nicht übers Kochen und Putzen definieren. Du brauchst einen Mann, der dich auf Händen trägt, der andere Werte in dir sieht und dich schätzt!“

© RTL

© RTL

Gina-Lisa: „Das hatte ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich weiß nicht, warum. Man weiß ja auch nicht, wollen die mich, lieben die mich, wollen die mein Geld, wollen die berühmt werden. Die meisten wollten durch mich berühmt werden, haben mich verarscht. Ich kann auch nicht Schluss machen. Ich lasse mir so vieles gefallen, das ist unglaublich. Ich wurde schon geschlagen. Ganz vieles ist mit mir gemacht worden. Und ich sage immer wieder, ok, wir probieren es noch mal. Aber jetzt bin ich an einem Zeitpunkt angekommen – und deswegen bin ich auch froh, im Dschungel zu sein – ich lasse mich jetzt nicht mehr unterdrücken. Ich möchte mit meinem Partner auch in Zukunft dieselben Interessen haben und dieselbe Kultur. Ich bin stolz, katholisch zu sein. Ich passe mich immer an. Aber wenn mein Partner sich nicht mal mir anpasst und immer nur mit mir rummeckert, dann weiß ich nicht…“

Florians Warnung an Kader und Gina-Lisa

Was spielt Florian da für ein Spiel? Der It-Boy lauscht, als Sarah Joelle und Kader auf einer Liege tuscheln. Sarah Joelle: „Ich beobachte alle. Ich muss immer sagen, was ich denke, und wenn ich das in mich reinfresse, ist das für mich selber nicht gesund.“

© RTL

Bei nächster Gelegenheit spricht Florian Kader auf Sarah Joelle an: „Kader, du musst vorsichtig sein. Ich habe dich und Sarah Joelle beobachtet!“ Später warnt er auch Gina-Lisa vor Sarah Joelle: „Die will irgendjemand ansprechen hat sie gesagt. Die hat jetzt die ganze Zeit gechillt, und jetzt will die Vollgas geben. Mir tut die nix, das weiß ich. Sei vorsichtig, das sage ich der Kader auch.“ Gesagt, getan. Florian flüstert Kader zu: „Ich habe gehört, wie sie gesagt hat, ich beobachte die Leute hier und mit denen werde ich dann ein ernstes Wort reden. Pass‘ ja auf. Seit heute Morgen ist die total strange drauf. Sei‘ vorsichtig. Nicht, dass du irgendwann zwischen den Fronten stehst und du hast keinen Bock da drauf!“

© RTL

Alle Informationen rund um „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ finden Sie im Special bei RTL.de!