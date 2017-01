Ein souveränes Dschungelduell, eine schlammige Schatzsuche und ein handfestes Drogengeständnis: So könnte man knapp den zweiten Tag im heurigen Dschungelcamp zusammenfassen. Womit dieser Tag sonst noch so garniert war und warum sich Natur komischerweise ziemlich natürlich anfühlen kann, erfahren Sie in dieser Zusammenfassung.

Schon beim Einzug ließ Florian kein gutes Haar an Honey, und solange es zwei Teams gibt, sind alle Prüfungen Dschungelduelle zwischen den Camps. Kein Wunder also, dass die Zuschauer in der zweiten Show Honey (Base Camp) gegen Florian (Snake Rock) antreten lassen. Im „Schlimmbad“ müssen sie in einer Unterwasser-Prüfung insgesamt sechs Sterne pro Kopf einsammeln, die in Unterwasserkammern versteckt sind. Und natürlich sind auch noch ein paar nette australische Wassertierchen dabei.

© Mediengruppe RTL Ab zur nächsten Prüfung!

Dr. Bob erklärt die Prüfung und verteilt die Schwimmbrillen. Honey und Florian nehmen die Prüfung an, ziehen ihre Oberteile aus und steigen ins Wasser. Gemeinsam tauchen sie in die mittlere Hauptkammer. Von dort aus muss Florian in die linken Kammern abtauchen. Honey findet seine Sterne in der anderen Kammer. In der gemeinsamen Hauptkammer befindet sich die Ablage für die Sternentaucher. Hier müssen alle gesammelten Sterne einzeln hingebracht werden.

© Mediengruppe RTL Baby-Korkos inklusive

In der Hauptkammer wird Honey noch vor Beginn der Prüfung nervös. Sonja Zietlow: „Honey, was ist los?“ Honey zögerlich: „Es ist extrem eng hier und wenn ich mich hier verfange?“ Sonja Zietlow beruhigt. „Ich versichere euch, wir haben eine Probe gemacht und da sind schon viele Leute durch die Membran durchgetaucht und sind nicht hängengeblieben. Und ihr könnt immer wieder zurücktauchen. Aber: Ihr müsst es nicht machen.“ Daniel Hartwich: „Jede Kammer kann natürlich von uns geöffnet werden, wenn ihr wirklich Angst habt. Wir haben für alle Fälle Taucher da unten und es kann euch nichts passieren.“ Florian: „Wir können es gerne probieren.“ Auch Honey fasst sich ein Herz und die Prüfung beginnt. Beide tauchen durch die Membran in ihre jeweiligen Kammern.

1. Kammer (Kröten und je ein Stern): Honey taucht in seiner ersten Kammer auf und wird von Kröten begrüßt. Mit der Zunge schraubt das Model den Stern vom Gewinde ab. Florian taucht in seine Kröten-Kammer, setzt seine Zunge geschickt ein und holt den ersten Stern. Honey auch. Zurück in der Hauptkammer legen sie jeweils ihre Sterne ab.

2. Kammer (Fischabfälle, Fliegen und je ein Stern): Die Duellanten tauchen jeweils in ihre zweiten Kammern. Honey hat die Nase vorne, holt seinen zweiten Stern und taucht weiter. Auch Florian sammelt seinen zweiten Stern und taucht weiter.

Es ist ein heißes Rennen, denn beide tauchen gut. 3. Kammer (Baby-Krokodile und je ein Stern): Wie Delfine bewegen sich die zwei im Wasser und sammeln Sterne. Jeder schafft den dritten Stern.

4. Kammer (Wasserspinnen und je ein Stern): Sie tauchen schnell weiter nach den Sternen, denn jeder will die Dschungelprüfung gewinnen. Vier Sterne beide. Sonja Zietlow: „Die nächsten beiden Sterne sind unter Wasser.“

Honey taucht schneller, hat eine bessere Technik entwickelt und scheint das Rennen zu machen. Das Model holt seinen fünften Stern. Florian legt zwar mit dem fünften Stern nach, doch er hat keine Luft mehr und ruht sich in der Hauptkammer aus. Honey taucht dagegen wie ein Delfin weiter. Florian. „Ich kriege keine Luft mehr. Und da sind Spinnen in der Kammer.“ Honey ist inzwischen bei seinem letzten Stern. Florian nimmt einen neuen Anlauf, doch Honey sammelt seinen alles entscheidenden sechsten Stern ein und hat damit das Duell gewonnen!

© Mediengruppe RTL Knapper Sieg für Honey

Honey gewinnt mit sechs Sternen die Dschungelprüfung „Schlimmbad“ gegen Florian (fünf Sterne). Doch Florian nimmt seine Niederlage ritterlich und gibt Honey noch in der Hauptkammer die Hand. Florian: „Die Spinnen waren ekelhaft.“ Und zu Honey: „Ich gönne dir den Sieg, herzlichen Glückwunsch!“

Beschnittene Schatzsuche

Sarah-Joelle und Marc müssen für das Base Camp, Kader und Jens für Snake Rock zur Schatzsuche antreten. Gleichzeitig treten sie gegeneinander an. Die Aufgabe: Haltet mit den Stöcken die Kästen über euch in Position. Wer am längsten durchhält, gewinnt den Schatz, was die vier nicht wissen: Wer keine Kraft mehr in den Armen hat und die Stöcke nicht mehr halten kann, wird mit einer Ladung Melassenschleim von oben belohnt.

© Mediengruppe RTL Achtung, Melassenschleim!

Bei Kader dauert es nur wenige Sekunden und der schleimige Inhalt der Kisten ergießt sich über sie. „Das war zu schwer“, jammert sie. Jens witzelt: „Du siehst gut aus!“ Mit Eisesmiene halten Jens und Marc die Stangen, Sarah beginnt zu summen und erklärt dann: „Ich kann nicht mehr!“ Doch bevor der Schleim auf ihr landet, ist sie bereits zur Seite gesprungen. Auch Jens, den als nächstes die Kräfte verlassen, entkommt der Schleimladung. Marc, der zwar gewinnt, schafft es nicht und wird übergossen. Da Marc die meiste Kraft in den Armen bewiesen hat, geht die Schatztruhe an Team Base Camp.

© Mediengruppe RTL Nicht jeder hat genug Kraft in den Armen

Zurück im Camp gilt es die Frage richtig zu beantworten, wie viele Männer schätzungsweise beschnitten seien. Eine Diskussion um Religionen und Völker entfacht. „Sind die Inder und die Chinesen beschnitten? Die Chinesen eher nicht, oder? Was ist mit Afrika?“, wirft Honey ein. Nicole: „Aber Indien ist doch Multikulti, da gibt es jeden Glauben!“ Markus: „Und der jüdische Glauben, der ist in der ganzen Welt verbreitet, und da ist jeder beschnitten. Aber wissen wir genau, dass alle Moslems beschnitten sind? Und viele Menschen lassen sich auch ohne Religion beschneiden.“ So entscheidet sich die Gruppe am Ende für dafür, dass 40 Prozent der Männer beschnitten sind. Doch die Antwort ist falsch, es gibt keine Belohnung. Sarah-Joelle: „Ich bin immer in Schätzungsfragen schlecht!“ Wie recht sie hat...

Klappernde Hanka am rauschenden Bach

Hanka hält sich ja selbst für ein bisschen irre und steht zu ihren Ängsten und Zwangsstörungen. Die TV-Maklerin gibt niemandem die Hand und bekommt panische Angst, wenn sie mit Alltagsgegenständen in Berührung kommt. Sie sieht überall Keime und Bakterien. Kein Wunder also, wenn Hanka mit dem Dschungelklo Probleme hat und nach alternativen Stellen sucht.

© Mediengruppe RTL Ei, wo ist denn das richtige Dschungelklo?

Im Dschungeltelefon verrät die Dresdnerin: „Komischerweise muss ich gar nicht. Zuhause muss ich ständig auf Klo und hier merke ich gar nichts. Ich sitze hier rum und muss nicht.“ Kaum zurück im Snake Rock macht sich die TV-Maklerin aber schon wieder auf dem Weg: „I take a little walk.“ Kader: „Verlaufe dich bitte nicht.“ Hanka: „Nein.“ Während sich die anderen Dschungelcamper ausruhen, geht Hanka alleine zum Bach, legt ihre Trinkflasche ab und setzt sich an einer tiefen, verstecken Stelle mit ihrer Hose in den kühlen Bach. Danach sieht sie sehr erleichtert aus und verlässt mit nasser Hose ihr persönliches Örtchen. Zurück im Camp geht Hanka bald wieder auf Erkundungstour. Kader: „Was machst du denn da?“ Hanka: „Ich erforsche.“ Im Dschungeltelefon macht Kader ihrem Ärger über Hanka Luft: „Hier stinkt es so dermaßen nach Urin.“

© Mediengruppe RTL Fluss? Wichtig!

Im Snake Rock beichtet Hanka Fräulein Menke: Für mich ist das Gebiet da unten am Fluss sehr wichtig. Da ist nochmal kühler, da kannst du am Fluss rumlatschen, da kannst du dich ein bisschen beschäftigen.“ Fräulein Menke: „Finde ich auch herrlich.“

So eine natürliche Natur aber auch!

Die Geräusche des Dschungels sind für Markus ein großes Fragezeichen: „Hört ihr das auch?“ Gina: „Das sind Grillen!“ Markus: „Ne, Feueralarm, oder?“ Der Schauspieler geht ratsuchend ins Dschungeltelefon: „Was ist denn das für ein Geräusch im Moment da draußen? Ich habe ja schon mal Grillen gehört, aber die scheinen mir elektronisch verstärkt zu sein. Macht mir Angst, so als ob einer mit einem Vorschlaghammer auf meinen Kopf haut. Das ist für mich wie ein Alarm. Deswegen bin ich so abgeschlagen“ Auch bei Gina-Lisa sorgt die Natur in der Nacht für Unruhe – aber auch für wichtige Erkenntnisse: „Es ist echt so dunkel! Das ist alles echt ein krasses Phänomen. Abends wenn die Grillen grillen wird’s dunkel, wenn die Frösche kommen, kommt der Regen und wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag an. Und wenn es dunkel wird, wird es Nacht. Schlafenszeit. Waaahnsinn!“

© Mediengruppe RTL In der Nacht wird dann gebeichtet

Drogengeständnis in der Nacht

Am Lagerfeuer kommen Jens und Florian auf die schwärzesten Zeiten ihres Lebens zu sprechen. Florian: „Ich hatte eine richtig schlimme Zeit. Ich war ein richtiges Dreckschwein. Meine Eltern haben sich getrennt 1996. Meine Eltern hatten mit sich zu tun und wir konnten machen was wir wollten. Da hab‘ ich angefangen, da was getrunken, da mal ein Joint geraucht, dann habe ich angefangen täglich Speed zu ziehen. Synthetische Drogen. Jeden Tag. Hab‘ mir morgens beim Aufstehen schon ne‘ Nase gelegt. Ich war so eine Art Junkie. Ich habe meiner Mutter mit Lügen das Geld aus der Tasche gezogen. Ich war 20 oder 21, wollte einfach nur Party machen und drauf sein. Dann habe ich Stimmen gehört, Wahnvorstellungen. Die Stimme hat gesagt, Florian, verschenke alles. Und da habe ich alles verschenkt, was ich hatte. Mutter, habe ich gesagt, die holen mich ab. Da hat sie mich dann in so eine Suchtkrankenklinik gebracht. Das hat zwei Jahre gedauert, bis ich ganz gesund war.“

© Mediengruppe RTL Florian packt aus.

Auch Jens, hat eine bewegte Vergangenheit: „Nach meiner ersten Scheidung war ich fix und fertig. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir eine Flasche Sauren Apfel, diesen Schnaps, mit Herztabletten und so zusammen genommen. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat mich dann liegen sehen. Dann haben sie den Arzt geholt und mich auf die Intensivstation geschafft. Da liege ich dann so im Bett und merke, wie mein Herz stehen bleibt. Der Arzt sagte nachher, dass elf Sekunden mein Herz nicht geschlagen hat. Und das war das Schlimmste, was ich meiner Mutter angetan habe. Sie wurde angerufen und die haben gesagt, ihr Sohn hat sich gerade versucht das Leben zu nehmen.“ Da versagt Jens die Stimme. „Das kann ich nie, nie gutmachen“, so Jens am Ende mit tränenerstickter Stimme.

