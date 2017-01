Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Der 70-Jährige legte den Amtseid am Freitag auf der Terrasse des Kapitols in Washington ab. Der Republikaner löst den Demokraten Barack Obama nach acht Jahren im Weißen Haus ab. Trump ist Umfragen zufolge so unbeliebt wie seit 1977 kein anderer Präsident mehr bei Amtsantritt. Seine Zustimmungswerte liegen bei lediglich 40 Prozent.

Trump hatte die Präsidentenwahl im November überraschend gegen die Demokratin Hillary Clinton gewonnen. Er profitierte dabei vom US-Wahlrecht, denn er erhielt zwar die Mehrheit der Wahlleute in den einzelnen Bundesstaaten, nicht aber die Mehrheit der landesweit insgesamt abgegeben Stimmen.

"Macht von Washington ans Volk"

Der neue US-Präsident Donald Trump hat in seiner Antrittsrede in Washington angekündigt, er werde die Macht von Washington dem Volk zurückgeben. Es komme nicht darauf an, welche Partei regiere, sondern dass die Regierung vom Volk kontrolliert werde. Die Macht solle von Washington an das Volk zurückgegeben werden.

"Die vergessenen Frauen und Männer werden nicht länger vergessen bleiben", rief der Milliardär in die Menge, die sich vor dem Kapitol zur Vereidigungszeremonie versammelt hatte. Trump plädierte in seiner Rede zur Amtseinführung an seine Mitbürger, "die USA für das ganze Volk wieder aufzubauen". Trump moniert, dass Politiker zu lange im Wohlstand gelebt hätten, während Jobs verloren gingen und Fabriken schließen mussten.