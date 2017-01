Utensilien:

• Tischset

• Packpapier

• Textilfarbe (flüssig)

• Sprühflasche

• Schale mit Wasser

Anleitung:

Das Tischset mit Wasser besprühen, bis es gleichmäßig feucht ist. So verteilt sich die Farbe besser. Einen Schuss flüssige Textilfarbe in eine Schale mit etwas Wasser geben. Nun das Tischset locker zusammenrollen und mit der einen Kante in das Farbbad tauchen. Einige Minuten einwirken lassen, bis die Färbung nach oben zieht. Das Tischset wenden und mit der anderen Kante in das Farbbad tauchen. Das Tischset trocknen lassen und abschließend bügeln um die Farbe zu fixieren.