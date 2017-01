Nur Tage vor Trumps Amtseinführung hielt Xi Jinping als erster chinesischer Präsident eine Rede am Weltwirtschaftsforum. Sie könnte eine Wende in der seit Jahrzehnten bestehenden politischen Weltordnung andeuten. Denn China steht bereit, die Rolle der USA als globale Führungsmacht zu übernehmen, sollten sich diese unter Präsident Trump nach innen orientieren.

Das gab es noch nie: Ein chinesischer Präsident spricht am Weltwirtschaftsforum in Davos, dem jährlichen Spitzentreffen der globalen Wirtschafts- und Politikelite in den Schweizer Alpen. Und noch ungewöhnlicher: Die Rede des "mächstigsten Kommunisten der Welt" kommt bei den versammelten, vor allem westlichen Konzernbossen, Journalisten und Staatenlenkern fast rundum gut an. Denn Xi Jinping präsentierte sich in Davos als "Anti-Trump", verteidigte die Globalisierung und sprach sich gegen "Handelskriege" aus. Zwar nahm er den Namen des neuen US-Präsidenten, der am Freitag angelobt wird, kein einziges Mal in den Mund. Doch große Teile von Xis Rede befassten sich eindeutig mit der von Donald Trump angekündigten protektionistischen Handelspolitik.

World's most powerful communist, Xi Jinping, argues for free trade at Davos, while president-elect of 'free' world argues for protectionism. — Benjamin Ramm (@BenjaminRamm) 17. Januar 2017

Protektionismus, also die Abschottung der eigenen Wirtschaft, sei, "wie sich selbst in einem dunklen Raum einzusperren". Damit sperre man "Licht und Luft" genauso aus wie mögliche Gefahren, sagte Xi. Trump hatte im Wahlkampf und auch seit seiner Wahl wiederholt gesagt, "dumme Handelspakte", die den USA bloß schaden würden, stoppen zu wollen. Im Verhältnis zu China geht es dabei um das Abkommen TPP (Transpazifische Partnerschaft), das bereits unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert wurde. Der designierte Präsident kündigte an, es an seinem ersten Tag im Amt aufzukündigen. Ein besonderer Dorn im Auge sind Trump außerdem Unternehmen, die ihre Produktion von den USA ins billigere Ausland, oft eben auch nach China, auslagern. Ihnen drohte er bereits mit Strafzöllen.

"Keine Gewinner in einem Handelskrieg"

Xi Jinping verteidigte hingegen Globalisierung und Freihandel. Es gebe keinen Grund, die Globalisierung "für alle Probleme der Welt verantwortlich zu machen" und als Ganzes abzuschreiben, auch wenn sie vielleicht manche Probleme mit sich bringe. Er warnte eindringlich vor Handelskriegen, wie sie die gegenseitige Verhängung von Strafzöllen auslösen könnte. "Niemand geht aus einem Handelskrieg als Gewinner hervor", erklärte der chinesische Staatsführer. Soweit sollte man es nicht kommen lassen. Dafür gab es in Davos viel Zustimmung. Dass der Parteichef der chinesischen KP einmal Hoffnungsträger der globalen Wirtschaftselite sein würde, hätte vor kurzem noch niemand erahnen können.

© Lintao Zhang/2016 Getty Images Chinas Präsident Xi Jinping

Nicht alle Kommentatoren nahmen Xi seine Show als "Verteidiger der Globalisierung" ab. Wie ernst er es mit den Bekenntnissen tatsächlich nehme, werde sich erst zeigen, meinten einige Davos-Teilnehmer. Denn auch in China würden ausländische Firmen oft über unfaire und unklare Regelungen und Behinderungen durch den Staat klagen. Das "Wall Street Journal" wies außerdem darauf hin, dass Xi Jinpings Vorstellung von einer globalisierten Welt eine andere sei als die Vieler im Westen. Die chinesische Führung setze eher auf ethnisch homogene nationale Identitäten als auf Multikulturalismus, und bestehe auf staatlicher Souveränität. Und Reformen im Inneren Chinas, nach wie vor eine rigide Diktatur, wurden ohnehin nicht versprochen.

Trump will, dass Amerika auf sich selbst schaut

Auf globaler Ebene könnte Chinas neuer, offener Zugang aber den Beginn einer "Wachablöse" signalisieren – zumindest wenn es nach den Chinesen geht. Nach rund einem Jahrhundert weltpolitischer Dominanz der USA will Donald Trump nun, dass sich Amerika wieder vorrangig auf sich selbst konzentriert. Internationale Kooperationen und Verpflichtungen hält er nicht nur im Handel für entbehrlich. Das Militärbündnis NATO nennt er "obsolet" und einen "schlechten Deal" für die USA. Aus dem Weltklimaabkommen von Paris will er ebenfalls aussteigen – während Xi Jinping in Davos erneut dessen Bedeutung betonte. In fremde Konflikte soll sich Amerika in Zukunft nicht mehr einmischen, wenn es nicht selbst bedroht ist. Generell setzt Trump also auf Isolationismus. Wichtiger als die Welt ist ihm, Jobs in den USA zu schaffen, die marode Infrastruktur wieder aufzubauen und auch ansonsten das Land "great again" zu machen.

Dieser Rückzug der wichtigsten Ordnungsmacht hinterlässt eine Lücke, die China füllen will. Auch die USA haben einst nach dem Zusammenbruch des britischen Empire in vielen Regionen dessen Rolle als Aufpasser und Schutzmacht übernommen. Xis Rede war eine Kampfansage an Trump. China stellt einen globalen Führungsanspruch und will im politischen Machtgefüge künftig eine den USA zumindest gleichwertige Position. Dass Xi Trump in zentralen Fragen widerspricht, von denen er weiß, dass über sie auch im Westen keine Einigkeit besteht, ist eine Frage an den Rest der Welt: An wem wollt ihr euch künftig orientieren? Wessen Vorstellungen, etwa über den internationalen Handel, sollen entscheidend sein? Ausgerechnet China-Feind Donald Trump hat ihm damit eine nützliche Vorlage geboten.