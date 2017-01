Das Sicherheitsaufgebot bei der Angelobung des neuen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen am Donnerstag wird hoch. Die aktuelle Festnahme eines Terrorverdächtigen habe auf die Planung keine unmittelbare Auswirkung, die Gefährdungslage sei aber seit Monaten erhöht und wurde bereits bei der Planung berücksichtigt, hieß es auf Anfrage der APA aus der Landespolizeidirektion Wien.

Der Ablauf der Angelobung sowie die weiteren Termine am Donnerstag sind bereits fixiert und straff geplant, ebenso die Sicherheitsmaßnahmen. Medienvertreter etwa mussten sich bereits für alle Tagesordnungspunkte im Parlament und später in der Hofburg akkreditieren. Die Gebäude werden einerseits von außen überwacht, und vor der Angelobung von Spürhunden durchsucht, andererseits wird es Kontrollen der Teilnehmer wie etwa am Flughafen geben, erklärte ein Polizeisprecher am Montag.

Da Van der Bellen das Hohe Haus über die Rampe betreten wird, wird diese am Donnerstag gesperrt, hieß es weiters. Überhaupt werde es Absperrungen geben, etwa das Burgtor für die Veranstaltung später am Heldenplatz. Auch beim Gang zur Präsidentschaftskanzlei wird der neue Bundespräsident begleitet. Die weiteren Maßnahmen des Verfassungsschutzes im inneren und äußeren wurden allerdings ebenso wenig wie die Mannstärke der uniformierten und zivilen Polizeikräfte kommuniziert. Es werden jedenfalls verschiedene Polizeieinheiten im Einsatz sein.

Die generelle Sicherheitslage habe sich nun durch die Festnahme des jungen Terrorverdächtigen nicht unmittelbar geändert. Seit Monaten gebe es bereits eine wie es heißt erhöhte, abstrakte Gefährdungslage wie in allen großen europäischen Städten. Und dies sei auch in die Planung der Sicherheitsmaßnahmen für die Angelobung des neuen Präsidenten eingeflossen, erklärte der Sprecher der Landespolizeidirektion Wien.