Die britische Regierung muss die Zustimmung des Parlaments zum geplanten EU-Austritt einholen. Dies entschied das Oberste Gericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Damit muss Premierministerin Theresa May das Parlament über den Beginn des Austrittsprozesses abstimmen lassen. Sie will bis Ende März die Scheidung von der EU gemäß Artikel 50 im Lissabonner EU-Vertrag beantragen.

Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt davon ab, ob das Parlament die Planungen Mays durchwinkt oder eventuell Änderungen verlangt. Die Richter wiesen mit ihrer Entscheidung eine Berufung der Regierung gegen die Einbeziehung des Parlaments beim Brexit-Verfahren ab.

Regionalparlamente ohne Mitspracherecht

Die Regionalparlamente von Schottland, Wales und Nordirland haben hingegen kein Mitspracherecht bei der Austrittserklärung Großbritanniens aus der EU, wie das Gericht ebenfalls entschied.

Der Vorsitzende Richter des höchsten britischen Gerichts, David Neuberger, betonte am Dienstag in London, dass das Urteil des Supreme Court nicht das Referendum zum Brexit selbst infrage stelle. Es gehe um rein rechtliche Fragen.

Regierung enttäuscht

May hatte vor einer Woche in einer lange erwarteten Grundsatzrede angekündigt, dass sie Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen will. Schon zuvor war klar, dass die Regierung die Austrittserklärung bis Ende März nach Brüssel senden möchte. Sie wollte das Parlament dazu aber nicht befragen.

Die britische Regierung ist "enttäuscht" über den Ausgang des Brexit-Prozesses. Sie werde aber trotzdem "alles Notwendige tun", um das Urteil umzusetzen. Das sagte Generalstaatsanwalt Jeremy Wright, der die Regierung in dem Prozess vertrat.

Unsicherheit nach Urteil

Die Entscheidung des Supreme Court führt zu wirtschaftlichen Unsicherheiten: Das britische Pfund Sterling rutschte wieder unter die 1,25-Dollar-Marke und lag mit 1,2493 Dollar etwa 0,3 Prozent niedriger als am Vorabend. Kurz vor Urteilsverkündung hatte das Pfund noch über 1,25 Dollar notiert.

"Das Urteil löst wieder etwas Unsicherheit über den Brexit aus, vor allem hinsichtlich des Zeitpunktes", sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Allerdings werde sich das Parlament kaum gegen den Volkswillen stellen. "Aber es könnte jetzt alles etwas länger dauern."

Auch in der deutschen Wirtschaft sorgt das Urteil für weitere Verunsicherung. "Der Weg zum Brexit ist mit neuen Fragezeichen versehen. Das verunsichert auch die deutschen Unternehmen", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Volker Treier am Dienstag.

Nachdem die britische Premierministerin Theresa May in der vergangenen Woche erläutert habe, wie sie das Ausscheiden ihres Landes aus der EU gestalten wolle, gebe es nun Zweifel, ob sich ihr Kurs so durchhalten lasse.