Utensilien:

• Klopapierrolle

• Schere

• Stoffrest, am besten ein Ärmel

• große Holzperle, hier ca. 3 cm

• Acrylfarbe

• Pinsel

• Rest farbiges Tonpapier

• Kleber

• 1 Pappstrohhalme

• schwarzer Edding

• 1 Gummiband

Anleitung:

Eine Klopapierrolle mit Acrylfarbe bemalen. Den abgeschnittenen Ärmel von z.B. einem Jersey-Longsleeves auf den inneren Umfang der Klopapierrolle + Naht, ca. 13 + 2 cm, schneiden und zusammenkleben, so dass ein Schlauch entsteht (wenn man einen schmalen Ärmel hat, kann dieser sogar schon passen). Diesen Schlauch oben in die Innenseite der Klopapierrolle an den Rand kleben.

Dann die Perle auf den Pappstrohhalm kleben. Falls sie nicht ganz passt den Strohhalm etwas zusammendrücken. Danach den Pappstrohhalm mit der Perle an das obere offene Ende des Ärmels kleben und mit einem Gummiband fixieren. Aus Tonpapier einen beliebig großen Halbkreis schneiden und zu einem Hütchen zusammenkleben. Dieses Hütchen auf die Perle kleben und dem Clown ein Gesicht mit Edding aufmalen.

Dauer: etwa eine Stunde mit Trocknen lassen der Farbe