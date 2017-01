Am Sonntag schloss das Dschungelcamp seine Pforten. Ein herber Schlag für alle Liebhaber gut gemachter Trash-TV-Formate. Doch RTL hat Erbarmen und zeigt ab Mittwoch das nächste jährliche Highlight: den Bachelor! Heuer sucht der 30-jährige Sebastian Pannek aus Köln nach seiner Traumfrau, insgesamt 22 Mädels buhlen um seine Gunst.

Dass es seinen sechs Vorgängern Leonard Freier, Oliver Sanne, Christian Tews, Jan Kralitschka, Paul Janke und Marcel Maderitsch nicht gelungen ist, in der RTL-Kuppelshow tatsächlich die Frau fürs Leben zu finden, hält Sebastian Pannek nicht davon ab, der nächste Bachelor zu werden. Böse Zungen könnten meinen, dem 30-Jährigen ginge es eher um Geld und Ruhm, als um die große Liebe. Da wir aber keine bösen Zungen sind, gehen wird davon aus, dass der Kölner tatsächlich nach einer Partnerin sucht, mit der er in den Sonnenuntergang reiten kann.

Ab Mittwoch, 1. Februar, zeigt RTL acht Doppelfolgen der beliebten Kuppelsendung. Die 22 Kandidatinnen - von BWL-Studentin Anna bis zu Immobilienmaklerin Tina - haben sich bereits vorgestellt und glaubhaft versichert, dass sie nach dem Mann fürs Leben suchen. Nun gab der Sender endlich auch die Identität des neuen Bachelors offiziell bekannt.

Bild 2 von 23 © Bild: RTL / Marie Schmidt Anna (24), BWL-Studentin aus Wolfsburg Anna möchte sich endlich wieder neu verlieben und ist überzeugt davon, dass sie hierfür die richtigen Ideale mitbringt. Die Wolfsburgerin lebt aufgrund ihres Studiums in Magdeburg. In ihrer Freizeit trifft sich Anna am liebsten mit ihren besten Freundinnen und geht fast täglich laufen oder ins Fitnessstudio. Seit einem Jahr ist sie nun Single und ist es leid alleine zu sein. Den Bachelor kennenzulernen und ihn davon zu überzeugen, dass sie die Richtige ist, ist eine Herausforderung, die Anna gerne annehmen möchte.











































Wie erwartet, weil bereits Ende November von deutschen Boulevard-Medien enthüllt, handelt es sich um den 30-jährigen Sebastian Pannek aus Köln. Er ist Inhaber einer Werbeagentur, Model und hat keine Kinder. Die weiteren Daten: 1,84 m groß, 80 kg schwer, dunkelblond und grünblauäugig. Als Hobbys gibt der neue Bachelor Reisen, lesen, Fußball und Beachsoccer an. Und so sieht er aus:

© RTL / Stefan Gregorowius

Wie RTL in einer Presseaussendung berichtet, wurde der fesche Sebastian am 25. Juli 1986 in Unna geboren und ist dort auch aufgewachsen. Inzwischen lebt er in Köln, wo er zusammen mit seinem Onkel, dem ehemaligen Profi-Fußballer Peter Peschel, eine Werbeagentur betreibt. Weil es eine Verschwendung wäre, so viel Schönheit im Büro versauern zu lassen, arbeitet Sebastian auch als Model und ist dabei für "diverse namhafte Marken" tätig.

© RTL / Stefan Gregorowius

Sport ist - so berichtet der Sender - Sebastians große Leidenschaft. Der Schönling, der jahrelang in der Junioren-Liga kickte, träumte sogar davon, Fußballprofi zu werden, doch eine Schulterverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Neben sportlicher Betätigung schlägt Sebastians Herz auch für Reisen. Er beschreibt sich selbst als abenteuerlustig, locker und gutmütig, als absoluten Familienmenschen, der aber "sicher kein Couch-Potato" sei.

© RTL / Stefan Gregorowius

Sebastians Lebenstraum ist "eine eigene kleine Familie". Um diesem Traum einen Schritt näher zu kommen, agiert der 30-Jährige, der seit knapp eineinhalb Jahren - unfreiwillig - als Single durchs Leben geht, nun als neuer Bachelor. Bislang hatte der Feschak laut einiger Aussage vier Beziehungen, die längste hielt sieben Jahre. "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und um mich herum entstehen Ehen und Familien. Bei mir hat es leider noch nicht geklappt. Als sich die Bachelor-Tür für mich geöffnet hat, bin ich somit gerne durchgegangen", zitiert RTL den diesjährigen Traummann.

© RTL / Stefan Gregorowius

In Florida, wo die diesjährige Staffel abgedreht wurde, hofft Sebastian endlich "Mrs. Right" zu begegnen. "Es ist doch das Schönste, Zeit mit der Person zu verbringen, die man liebt. Momente und das Leben mit Jemandem zu teilen verdoppelt das Glück des Einzelnen", schwärmt der 30-Jährige.

© RTL / Stefan Gregorowius

Einen bestimmten Frauentyp würde er nicht bevorzugen, versichert Sebastian, nur "süß" müsse sie sein. Zudem sollte sie treu, humorvoll und unternehmungslustig sein. Ein weiterer Wunsch: Die Zukünftige solle bitte auch "motiviert sein, an der Beziehung zu arbeiten, wenn es mal nicht so gut läuft", denn, so der Bachelor: "Heutzutage wird zu schnell aufgegeben ..."