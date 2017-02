Präsident Trump hat ein Problem. Nein, lachen Sie nicht. Es ist weder seine zu Gold neigende Geschmacksverirrung noch der Hang zu nächtlichen, gern auf Twitter ausgelebten Wutattacken. Es wurde zuletzt zu viel über Donald Trump gewitzelt. Was zwar logisch ist, weil Humor die einzige Waffe scheint, um dem Wahnsinn im Weißen Haus zu begegnen. Trotzdem ist es im Angesicht von Donald Trumps Problem unangebracht. Denn der US-Präsident leidet unter einem Aufmerksamkeitsdefizit. Ich habe es selbst erlebt, als wir ihn im März auf Wahlkampftour in Florida begleiteten. Damals sprach er noch ohne Teleprompter, einfach so drauf los. Erratisch wechselte er von einem Thema zum anderen, schien sich selbst schon nach wenigen Minuten mit seiner eigenen Rede zu langweilen. Also sprang er rhetorisch wild umher und kam vom Hundertsten ins Tausendste. Doch später fand Trump eine Lösung für sein Problem. Die Lösung lautet Steve Bannon. Noch nie gehört?

Es handelt sich um Trumps Chefstrategen und wichtigsten Berater. Auf Seite 37 dieses Heftes sehen Sie ihn ganz rechtsaußen stehen. Und so wird Bannon dieser Tage medial auch dargestellt. Ein strammer Rechter, ein Nationalist, ein Mann der Düsternis. Wer im Netz über Bannon recherchiert, stößt bald auf eine Figur, die wohl selten zuvor in der Geschichte eine solche Flughöhe erreicht hat. Videos zeigen ihn noch bei Auftritten vor drei, vier Jahren. Zu sehen ist darin ein reicher Wutbürger. "Wir haben Sozialismus in diesem Land - für die ganz unten und die ganz oben", empört er sich, "die Mittelschicht wird erdrückt." Der frühe Bannon, der die rechtsalternative Nachrichtenseite "Breitbart News" im Netz betrieb, forderte nicht weniger als eine Revolution. "Wir müssen dieses Land zurückholen", schärft er in einem Video ein paar Hundert Zuhörern ein, "Block für Block, Distrikt für Distrikt. Es wird hart und hässlich. Wir werden beschimpft und verunglimpft werden, aber wir müssen es tun." Was Bannon damals forderte, war nicht weniger als der Sturz der herrschenden Klasse: "Haben wir Erfolg, werden sie noch in hundert Jahren über uns sprechen. Verlieren wir, ist es vorbei."

Bannon suchte lange nach geeignetem Menschenmaterial. Einem Helden, dem er einflüstern kann. Jemandem, der ihn in ungeahnte Höhen hievt, wo er seine Schlacht austragen kann. Nun ist er angekommen. Im Zentrum der Macht. Als Apokalyptiker im Oval Office. Viele in Amerika haben dieser Tage viel zu verlieren. Und einige alles zu gewinnen. Es ist der Beginn eines Kulturkrieges. Auf der einen Seite stehen die liberale Elite, Hollywood und fast alle Massenmedien. Auf der anderen Trump, der neue Held der Vergessenen. Und gleich neben ihm Bannon, der Mann mit dem großen Plan.