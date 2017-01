parteilos vor 22 min melden antworten

Erfolgreiche Arbeit unserer Guttis. Wien ist Pleite, die Bahnhöfe voll von Banden, ebenso die Stadtparks, das Gesundheitssystem im Ausgleich, das AMS in Hochkonjunktur, die Gefängnisse voll von Menschen die Deutsch nicht mal schreiben können, Frauen haben Angst in der Dämmerung.



Es ist alles in Ordnung. Es läuft BESTENS! Besser kann es nicht sein.

Wir schaffen das!