Bei einem Angriff auf einen der größten Nachtclubs im Zentrum Istanbuls sind in der Silvesternacht mindestens 39 Menschen getötet worden, unter ihnen mindestens 15 Ausländer. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sagte, es habe sich um einen Terrorangriff gehandelt.

© APA/AFP/YASIN AKGUL

69 weitere Menschen seien bei dem Attentat auf eine Silvesterparty verletzt worden, vier von ihnen schwer, teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Sonntag mit. Bisher seien 21 Opfer identifiziert, sagte der Minister. Darunter seien 16 Ausländer und 5 Türken. Die Identität der anderen Toten sei noch unklar.

© APA/AFP/YASIN AKGUL

Täter weiter auf der Flucht

Die Polizei fahnde noch nach dem Angreifer, der kurz nach Mitternacht den Nachtclub Reina attackiert habe, sagte der Minister. "Die Suche nach dem Terroristen geht weiter." Nach Angaben des Istanbuler Gouverneurs Vasip Sahin erschoss mindestens ein Angreifer in einem Weihnachtsmannkostüm einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang des Nachtclubs Reina, bevor er im Inneren des Clubs wahllos um sich schoss. Er habe "auf die brutalste und gnadenloseste Weise auf unschuldige Menschen gezielt, die nur hergekommen waren, um Silvester zu feiern und Spaß zu haben", sagte Sahin. Die Nachrichtenagentur Dogan berichtete von zwei Angreifern, dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung.

© APA/AFP/YASIN AKGUL

Keine Hinweise auf österreichische Opfer

Es gibt "noch keine Hinweise, dass Österreicher unter den Opfern sind". Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, am Sonntagmorgen mit. Der designierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilte den Anschlag. "Eine verabscheuenswerte Tat", schrieb Van der Bellen am Sonntag in der Früh im Kurznachrichtendienst Twitter. Sein "Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Angehörigen".

Außenministerium warnt

Das österreichische Konsulat steht nach Angaben Schnölls in engem Kontakt mit den türkischen Behörden. Das Außenministerium in Wien bat Reisende, den Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu folgen. "Aufgrund der im Jahr 2016 wiederholt stattgefundenen Terroranschläge in Istanbul, die explizit gegen von Touristen frequentierte Orte gerichtet waren, besteht für Istanbul ein erhöhtes Sicherheitsrisiko", hieß es auf der Homepage des Außenamts. Ein solches gilt auch für Urlaubsdestinationen an der türkischen Mittelmeer- sowie der ägäischen Küste. In den Provinzen im Osten und Südosten des Landes wird das Sicherheitsrisiko als "hoch" eingestuft. In den Grenzregionen zu Syrien und zum Irak gilt eine partielle Reisewarnung.

Hunderte Menschen feierten in Club

Dogan zufolge feierten und tanzten zum Zeitpunkt des Angriffs zwischen 700 und 800 Menschen in dem berühmten Nachtclub am Ufer des Bosporus. Augenzeugen hätten berichtet, die Angreifer hätten Arabisch gesprochen.

Der Nachtclub Reina befindet sich direkt am Ufer des Bosporus im Norden der Istanbuler Innenstadt auf der europäischen Seite der Metropole. Er ist vor allem bei der Istanbuler Oberschicht beliebt.

Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht Medienberichten zufolge 17.000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.