Nach einem Knochenfund im Osten der Ukraine fordern Angehörige von Opfern von Flug MH17 eine erneute Suche an der Absturzstelle. "Als Hinterbliebene wollen wir einfach nicht, dass menschliche Überreste dort zurückgelassen werden", sagte Evert van Zijtveld von der Vereinigung der MH17-Opfer am Samstag. Die Vereinigung wolle mit den Behörden über eine Wiederaufnahme der Suche sprechen.

Die Maschine der Fluggesellschaft Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben. Ein niederländischer Journalist hatte vor wenigen Tagen nach einem Besuch an der Absturzstelle ein menschliches Knochenstück mit in die Niederlande gebracht. DNA-Tests ergaben, dass es zu einem der MH17-Opfer gehörte, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die Familie des Opfers wurde informiert.

Van Zijtveld sagte, der Fund habe bei vielen Hinterbliebenen alte Wunden aufgerissen. Es stelle sich die Frage, wieso ein Journalist Jahre nach Abschluss der offiziellen Suche vor Ort ein Knochenstück finden könne. Van Zijtveld zufolge fand der Reporter das Fragment in einem Schuppen, in dem das offizielle Suchteam seinerzeit alle an der Absturzstelle zusammengetragenen Funde gelagert hatte.