Noch nie gab es so viele Kindergartenplätze wie heute. Die Politik will noch mehr. Die richtigen Rahmenbedingungen schafft sie aber nicht. Schlechtes Gewissen, lange Wartelisten, große Qualitätsunterschiede: wie sich die größten Probleme bei der Kinderbetreuung lösen lassen und was eine Pädagogin über ihren Alltag im Kindergarten erzählt.

Ich liebe Kinder, deswegen liebe ich meinen Job. Noch immer und trotz allem. Doch gerade weil ich mich mit meiner Arbeit noch immer zu identifizieren versuche, leide ich unter der totalen Stagnation in unserer Branche.

Was wir sein sollten: innovative Pädagoginnen, die unsere Kleinsten individuell fördern. Das ist auch das Berufsbild, das die Stadt Wien suggerierte, als sie vor ein paar Jahren Inserate schaltete, um jungen Menschen die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin schmackhaft zu machen. Was wir sind: "Kindergartentanten" uralten Zuschnitts, deren wichtigste Aufgabe die möglichst unfallfreie Aufbewahrung von Buben und Mädchen ist. Das eine ist der politisch verkaufbare Schein, das andere die ernüchternde Realität - und dazwischen befindet sich das Spannungsfeld, in dem wir Pädagoginnen tagtäglich funktionieren müssen. Denn nicht wenige Eltern glauben tatsächlich an die heile Kindergartenwelt, die ihnen von offizieller Seite vorgegaukelt wird, und stellen entsprechend hohe Ansprüche.

Dabei hört sich bei oberflächlicher Betrachtung ja noch alles recht gut an: In den Krippen oder Kleinkindergruppen - das sind die Gruppen mit Kindern unter drei Jahren - etwa kommen auf 15 Kinder eine Pädagogin und eine Assistentin. Zur Erklärung: Assistentinnen sind Hilfskräfte ohne jede pädagogisch-didaktische Ausbildung, deren Aufgabe eigentlich in der Verrichtung von einfacheren Aufgaben wie der Essensvorbereitung oder der Reinigung bestünde und die mit dem Job der regulären Kindergärtnerin heillos überfordert sind. Nicht selten kommt es vor, dass bei ihnen die verfestigten Rollenbilder aus der eigenen Kindheit durchschlagen; dass sie etwa Mädchen sanft in die Puppenecke drängen und Buben zu den Autos. Zugegeben, dieses Festhalten an alten Klischees ist allein noch keine echte Katastrophe - dennoch steht es in schroffem Gegensatz zu unseren ach so fortschrittlichen Konzepten.

Um nur ja keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich mache den Assistentinnen nicht den geringsten Vorwurf, denn sie werden als Unterste in der Kindergartenhierarchie in eine Rolle gedrängt, auf die sie nie jemand vorbereitete; zudem schlechter bezahlt als jede steuerfrei arbeitende Putzfrau -und von vielen Eltern aufgrund ihrer offensichtlichen Unsicherheit auch noch von oben herab behandelt.

Eine einzige ausgebildete Kindergärtnerin sollte also 15 herumwuselnde Kleinkinder im Alleingang bespaßen, bespielen und belehren. Jede Mutter, jeder Vater weiß, wie schwierig es ist, nur ein oder zwei Kleinkinder unter permanenter Kontrolle zu haben und darauf aufzupassen, dass sie in ihrem frühkindlichen Entdeckergeist nirgendwo raufklettern, wo sie dann runterfallen und sich wehtun könnten.

Gerade im Frühling oder im Sommer, wenn draußen alles grünt und blüht, würde ich mit meiner Gruppe gerne täglich ins Freie gehen. Doch da die Sicherheit der Kinder an oberster Stelle steht und ich meine Augen nicht überall haben kann, bedeutet Abenteuer aus pragmatischer Sicht in erster Linie Gefahr - die im Übrigen in keiner Relation zu meinem Gehalt steht. Rechne ich meinen Nettomonatslohn als Kindergärtnerin auf Stunden herunter, so verdiene ich weniger als die Babysitterin, die ich daheim als Mutter ab und zu engagiere.

Unsere Kinder sind uns wichtig, das ist gesellschaftlicher Konsens. Doch die Bezahlung derer, denen wir sie täglich anvertrauen, ist miserabel - weshalb sich kaum junge Menschen für unseren Job interessieren. Und weshalb sich jene, die ihn noch immer machen, oft und gerne in den Krankenstand flüchten. Eine Woche, das ist in unserem Kindergarten die Grundeinheit des Krankenstandes, in etwa so wie in "normalen" Betrieben ein Tag. Abwesenheiten von mehreren Wochen oder gar Monaten werden kaum hinterfragt. Denn wo es kaum interne Konkurrenz gibt, dort besteht ohnedies keinerlei Kündigungsgefahr: Und so sind wir zwar keine echten Beamtinnen, dafür aber pragmatisierte Kinder-Aufbewahrerinnen.

Zur Person

Mit knapp eineinhalb Jahrzehnten Berufserfahrung zählt Beate aus Wien zu den erfahrenen Kindergartenpädagoginnen. Sie arbeitet in einem städtischen Kindergarten, zuvor war sie auch für einige Jahre in einer privaten Betreuungseinrichtung tätig. Beate hat darum gebeten, ihren richtigen Namen nicht zu nennen, da Magistratsbediensteten öffentliche Äußerungen zum Berufsalltag vertraglich untersagt sind.

Wie kann's gehen?

Fünf Ideen, wie Österreichs Kindergärten besser werden und Chancengleichheit für alle Kinder schaffen können

