Sie haben Recht

Ich spende seit Jahren für verschiedene Organisationen. Jetzt wurde ich von manchen dieser Organisationen aufgefordert, mein Geburtsdatum bekannt zu geben. Wieso wollen die plötzlich mein Geburtsdatum wissen? Und was passiert, wenn ich es nicht verraten will? Darf ich dann nicht mehr spenden?

Hildegard P., Wien

Liebe Frau P.!

Seit einigen Jahren ist es möglich, Spenden an bestimmte begünstigte Einrichtungen von der Steuer abzusetzen. Wie bisher sind nicht alle Spenden abzugsfähig, sondern nur solche an begünstigte Einrichtungen. Einige dieser Organisationen sind im Gesetz ausdrücklich genannt, etwa Universitäten und bestimmte Forschungseinrichtungen sowie Museen oder die Nationalbibliothek, aber auch Feuerwehren. Darüber hinaus sind Spenden an jene Einrichtungen steuerlich absetzbar, die zum Zeitpunkt der Spende über einen gültigen Spendenbegünstigungsbescheid verfügen. Eine Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen können Sie auf der Website des Finanzministeriums unter www.bmf.gv.at abrufen.

Seit 1.1.2017 ist es nun nicht mehr möglich, die Spenden in Ihrer eigenen Einkommensteuer geltend zu machen. Stattdessen sind die Empfängerorganisationen verpflichtet, die Daten der Spender zu sammeln und direkt an die Finanzbehörden weiterzugeben. Zu den Daten, die weitergeleitet werden müssen, gehört neben dem Vor- und Zunamen auch das Geburtsdatum. Dies ist der Grund, weshalb jene Spendenorganisationen, deren Spenden absetzbar sind, von Ihnen plötzlich ein Geburtsdatum wissen wollen, jene Organisationen, deren Spenden nicht absetzbar sind, aber nicht.

Wenn Sie den Organisationen ihren Vor-und Zunamen sowie ihr korrektes Geburtsdatum bekannt geben, werden die Spendenbeträge automatisch von den Finanzbehörden berücksichtigt. Eine Geltendmachung der Spenden im Rahmen der Steuerveranlagung ist nicht mehr nötig - aber auch gar nicht mehr möglich. Wenn Sie Ihre Spenden daher weiter absetzen wollen, müssen Sie vor allem darauf achten, dass die Schreibweise Ihres Namens der im Melderegister entspricht, und dürfen keine Abkürzungen - in Ihrem Fall beispielsweise "Hilde" - verwenden.

Selbstverständlich sind Sie nicht verpflichtet, Ihr Geburtsdatum bekannt zu geben, und können auch ohne Bekanntgabe weiter spenden. Sie könnten der Spendenorganisation auch später noch die Weitergabe Ihrer Daten untersagen. Sinnvoll kann das etwa dann sein, wenn Sie ohnehin nichts absetzen können oder wollen. Ansonsten müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie ohne Bekanntgabe der notwendigen Daten auf die Absetzbarkeit Ihrer Spende verzichten.

Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie mir bitte: siehabenrecht@news.at