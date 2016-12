In den Kaffee kommt ohnehin schon lang nichts anderes mehr als Süßstoff, und einen Burger gönnen wir uns nur ab und an. Trotzdem bleibt die Anzeige unserer Waage hartnäckig und weicht keinen Millimeter in Richtung "weniger"? Wenn dem so ist, erliegen Sie vermutlich einer oder mehreren der gängigsten Diät-Sünden. Möglicherweise sogar ohne es auch nur im Leisesten zu ahnen. Damit ist jetzt Schluss! Wir helfen Ihnen aus den fünf größten Fettfallen heraus.

Sünde Nr. 1: Nebenbei naschen

Ein paar Chips vor dem Fernseher, zwei, drei Rippen Schokolade während der Arbeit ... was im Einzelnen nicht nach viel aussieht, summiert sich bald. Und macht sich schließlich an Hüften und Po bemerkbar.

Besser: Führen Sie eine Woche lang ein Diättagebuch. So bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Sie essen und wo Sie einsparen können.

Sünde Nr. 2: Getränke nicht mitzählen

Hüten Sie sich vor flüssigen Kalorien! Die verstecken sich in diversen Softdrinks wie Cola, ebenso wie in vermeintlich gesunden Fruchtsäften.

Besser: Schlürfen Sie Wasser. Das löscht den Durst ganz ohne Kalorien und schmeckt mit einem Spritzer Zitronensaft und ein paar Minzblättern herrlich erfrischend.

Sünde Nr. 3: Radikaldiäten

Wer sich wochenlang geißelt, wird erstens früher oder später dem Heißhunger nicht mehr standhalten können und zweitens ... naja, Sie wissen ja, wie das mit dem Jojo-Effekt ist. Der Körper stellt sich während der Diät auf ein Minimum an Nahrung ein. Sobald er ein bisschen mehr abbekommt, werden in Windeseile Reserven angelegt. Und die ganze Fasterei war umsonst.

Besser: Stellen Sie Ihre Ernährung langfristig um. Setzen Sie auf viel frisches Gemüse, Obst und Vollkornprodukte und minimieren Sie Fett und Zucker.

Sünde Nr. 4: Kein Sport

Abnehmwillige, die keinen Sport treiben, werden bald feststellen müssen, dass nicht nur die Fettpölsterchen, sondern auch die Muskelmasse schwindet.

Besser: Suchen Sie sich eine Sportart, die Sie wirklich gern machen. Und bleiben Sie am Ball. Wer mehr Muskeln hat, verbrennt auch in Ruhephasen mehr Kalorien. Außerdem wird durch die Bewegung der Stoffwechsel angekurbelt.

Sünde Nr. 5: Essen aus Solidarität

Wer aus purer Höflichkeit seinem Tischgenossen gegenüber den eigenen Teller volllädt, wird sein solidarisches Essverhalten ob der Fettpölsterchen bald bereuen.

Besser: Essen Sie nur dann, wenn sich der Hunger meldet. Wer seine/n Liebste/n beim abendlichen Mahl gern Gesellschaft leistet, kann dies auch bei einer Tasse Tee tun. Und werden Sie keinesfalls zum Rest'lverwerter! Das hat noch niemandem etwas gebracht.