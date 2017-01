Abgestürzter Bergsteiger nach eisiger Nacht in OÖ gerettet

Ein am Dreikönigstag in den oö. Ennstaler Alpen abgestürzter Bergsteiger, der im steilen Gelände verletzt liegen geblieben war, ist Samstag früh lebend gefunden werden. Die Suche nach dem Mann war am Abend witterungsbedingt abgebrochen worden. Er überstand die eisige Nacht bei zweistelligen Minustemperaturen relativ gut und wurde in ein Spital eingeliefert, berichtete die Polizei.

"Es sieht so weit gut aus", gab sich ein Beamter vorsichtig optimistisch. Der 35-Jährige war am Freitagnachmittag beim Abstieg vom Großen Pyhrgas im Bezirk Kirchdorf an der Krems abgestürzt. Per Handy rief er seine Mutter an, sie solle die Einsatzkräfte verständigen. Insgesamt 60 Bergsteiger, acht Alpinpolizisten und ein Polizeihubschrauber suchten bei widrigsten Verhältnissen nach dem Verletzten. Gegen 23.00 Uhr wurde der Einsatz unterbrochen.