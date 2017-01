Bei dem versehentlichen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Nigeria sind Anfang der Woche mindestens 90 Menschen getötet worden. Bei den meisten Toten handle es sich um Frauen und Kinder, teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen am Freitag mit. Zum Zeitpunkt des Luftangriffs am Dienstag seien dort gerade Hilfsmittel verteilt worden.

Ein Flugzeug der nigerianischen Luftwaffe habe zwei Bomben über der Stadt Rann abgeworfen, in der tausende Flüchtlinge leben. Das nigerianische Militär hatte schon am Dienstag eingeräumt, dass ein Kampfjet "das falsche Ziel getroffen" habe. Offenbar sollte stattdessen der nahe gelegene Ort Kala beschossen werden, wo das Militär Boko-Haram-Kämpfer vermutet. Staatschef Muhammadu Buhari äußerte sein tiefes Bedauern über das Bombardement. Die Regierung kündigte eine Untersuchung an.

Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats in Nigeria. Seit 2009 wurden in dem Konflikt mehr als 20.000 Menschen getötet. Außerdem ergriffen 2,6 Millionen Menschen die Flucht.