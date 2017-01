Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin ist am Mittwoch in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) von der Straße abgekommen und in die Sill gestürzt. Laut Polizei kam der Wagen in dem Fluss auf dem Dach zu liegen. Die Frau wurde von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Wrack geborgen und mit leichten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Die Brennerstraße (B182) musste für die Dauer der Bergung rund 30 Minuten komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Gries und Steinach am Brenner. Der Unfall hatte sich gegen 10.30 Uhr ereignet.